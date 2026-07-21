Történelmi csúcson a magyar tőzsde: nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2288,51 pontos, 1,62 százalékos emelkedéssel, 143 889,34 ponton történelmi csúcson zárt kedden.

A részvénypiac forgalma 31,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a kedvező nemzetközi hangulatban két vezető részvény, az OTP és a Mol egyedi sztorija húzta történelmi csúcsra a tőzsdét.

Közben e két részvény árfolyama nem ért el új rekordot, ugyanakkor a forgalom jelentős lett. Hozzátette, az OTP bejelentett egy jelentős felvásárlást: megállapodást írt alá a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja, a Luminor megvásárlásáról a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal és a DNB Bankkal.

A Mol árfolyamára kedvezően hatott a közel-keleti feszültséggel emelkedő olajár, valamint az, hogy új, napi mintegy 160 ezer köbméteres hozamú gázkutat tárt fel az INA horvát olaj- és gázipari társaság az Észak-Adrián. Az INA 49,08 százalékos tulajdonosa a Mol, amely a társaság irányítási jogait is gyakorolja.

A Mol 104 forinttal, 2,46 százalékkal 4328 forintra erősödött, 5,8 milliárd forintos forgalomban.

104 forinttal, 2,46 százalékkal 4328 forintra erősödött, 5,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1350 forinttal, 3,02 százalékkal 46 100 forintra nőtt, forgalmuk 22,9 milliárd forintot tett ki.

ára 1350 forinttal, 3,02 százalékkal 46 100 forintra nőtt, forgalmuk 22,9 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,06 százalékkal 2664 forintra emelkedett, forgalma 1,0 milliárd forint volt.

árfolyama 28 forinttal, 1,06 százalékkal 2664 forintra emelkedett, forgalma 1,0 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,26 százalékkal 11 780 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9303,28 ponton zárt kedden, ez 50,92 pontos, 0,54 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.