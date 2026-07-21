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Történelmi csúcson a magyar tőzsde: nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2288,51 pontos, 1,62 százalékos emelkedéssel, 143 889,34 ponton történelmi csúcson zárt kedden.
A részvénypiac forgalma 31,8 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Aradványi Péter, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője elmondta: a kedvező nemzetközi hangulatban két vezető részvény, az OTP és a Mol egyedi sztorija húzta történelmi csúcsra a tőzsdét.
Közben e két részvény árfolyama nem ért el új rekordot, ugyanakkor a forgalom jelentős lett. Hozzátette, az OTP bejelentett egy jelentős felvásárlást: megállapodást írt alá a balti régió harmadik legnagyobb bankcsoportja, a Luminor megvásárlásáról a Blackstone által kezelt magántőkealapokból álló konzorciummal és a DNB Bankkal.
A Mol árfolyamára kedvezően hatott a közel-keleti feszültséggel emelkedő olajár, valamint az, hogy új, napi mintegy 160 ezer köbméteres hozamú gázkutat tárt fel az INA horvát olaj- és gázipari társaság az Észak-Adrián. Az INA 49,08 százalékos tulajdonosa a Mol, amely a társaság irányítási jogait is gyakorolja.
- A Mol 104 forinttal, 2,46 százalékkal 4328 forintra erősödött, 5,8 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1350 forinttal, 3,02 százalékkal 46 100 forintra nőtt, forgalmuk 22,9 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 28 forinttal, 1,06 százalékkal 2664 forintra emelkedett, forgalma 1,0 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 150 forinttal, 1,26 százalékkal 11 780 forintra csökkent, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9303,28 ponton zárt kedden, ez 50,92 pontos, 0,54 százalékos csökkenés a hétfői záráshoz viszonyítva.
Vegyesen alakult, alig változott a forint árfolyama kedden a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
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