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Gazdaság

Rendkívüli rekord Magyarországon: történelmi csúcsra lőtt ki a tőzsde, dől a pénz az OTP-be

MTI
2026. július 3. 18:37

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1330,64 pontos, 0,94 százalékos emelkedéssel 143 072,29 pontos történelmi csúcson zárt pénteken.

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A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest, az OTP történelmi csúcson zárt. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a BÉT-en hasonlóan alakult a kereskedés, mint más európai tőzsdéken, általában 0,5 és 1 százalék körüli volt a pénteki emelkedés.

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Czibere Ákos a BÉT vezető részvényei közül a Mol erősödését emelte ki, ez ugyanis annak ellenére folytatódott, hogy a hét utolsó kereskedési napján nem jelent meg lényeges vállalati hír. Elképzelhető, hogy a cég a héten megjelent hírek hatására kilépett a lefelé tartó trendből – tette hozzá.

A Mol 110 forinttal, 2,89 százalékkal 3910 forintra erősödött, 2,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 0,45 százalékkal 46 920 forintra nőtt, forgalmuk 10,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,38 százalékkal 2670 forintra emelkedett, forgalma 438,6 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,66 százalékkal 12 190 forintra erősödött, a részvények forgalma 792,0 millió forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9381,56 ponton zárt pénteken, ez 66,52 pontos, 0,71 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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