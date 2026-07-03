Az uniós módszertan alapján számolt első negyedéves hiány 2090 milliárd forintot tett ki.
Rendkívüli rekord Magyarországon: történelmi csúcsra lőtt ki a tőzsde, dől a pénz az OTP-be
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1330,64 pontos, 0,94 százalékos emelkedéssel 143 072,29 pontos történelmi csúcson zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 14,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest, az OTP történelmi csúcson zárt. Az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a BÉT-en hasonlóan alakult a kereskedés, mint más európai tőzsdéken, általában 0,5 és 1 százalék körüli volt a pénteki emelkedés.
Czibere Ákos a BÉT vezető részvényei közül a Mol erősödését emelte ki, ez ugyanis annak ellenére folytatódott, hogy a hét utolsó kereskedési napján nem jelent meg lényeges vállalati hír. Elképzelhető, hogy a cég a héten megjelent hírek hatására kilépett a lefelé tartó trendből – tette hozzá.
A Mol 110 forinttal, 2,89 százalékkal 3910 forintra erősödött, 2,8 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 210 forinttal, 0,45 százalékkal 46 920 forintra nőtt, forgalmuk 10,4 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 10 forinttal, 0,38 százalékkal 2670 forintra emelkedett, forgalma 438,6 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 80 forinttal, 0,66 százalékkal 12 190 forintra erősödött, a részvények forgalma 792,0 millió forintot ért el. A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9381,56 ponton zárt pénteken, ez 66,52 pontos, 0,71 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
A Pénzcentrum Hetifókuszában szakértőket és elemzőket kérdeztünk arról, milyen gazdasági folyamatokra számítanak 2026 második felében
2026. július 1-jétől új kedvezményes töltési konstrukciót vezetett be a Mobiliti országos villámtöltő-hálózatának kijelölt töltőin.
Bejelentette Magyar Péter: 40 milliárd forintot osztanak szét a magyarok között - mutatjuk, ki jogosult az új támogatásra
Szerdán kormányülést, csütörtökön kormányszóvivői tájékoztót tart a Magyar Péter miniszterelnök vezette kabinet.
Durva fordulat a tőzsdéken: az AI miatt zuhannak a chiprészvények, de Kínában ünnepelnek a befektetők
Miközben a chipgyártók estek az AI-aggodalmak miatt, a kínai elektromosautó-gyártók erős eladási adatokkal lepték meg a piacot.
Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Komoly környezetszennyezés Magyarországon: tizenháromezerszeres határérték-túllépés miatt azonnal bezárták az óriásgyárat
A hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette a debreceni Semcorp akkumulátoralkatrész-gyár működését,
Nem várt esélyt kapott Magyarország: elképesztő pénzösszeg sorsa dől el, ami évtizedekre meghatározhatja a mindennapjainkat
A közeljövőben mintegy kétmilliárd eurós uniós forrás nyílhat meg Magyarország vasúti járműparkjának megújítására.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumi vizsgálata június végén megerősítette a kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) jelenlétét Beregsurány térségében.
Komoly figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: újabb konfliktusba sodródhat az Európai Unió Kínával, ha nem lép időben
Az Európai Unió a konfliktus fázisába lép Kínával, ha az ősz folyamán nem sikerül megállapodni a kereskedelmi egyensúlytalanságok jelentős csökkentéséről.
Az Európai Központi Bank azt fontolgatja, hogy megduplázza a kereskedelmi bankok kötelező tartalékrátáját, amelyet kamatmentes számlán kell elhelyezniük.
Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A bűnözők ezúttal már nem SMS-ben, hanem hivatalosnak tűnő e-mailekben próbálják rávenni az embereket arra, hogy megadják bankkártyaadataikat.
Betelt a pohár Debrecenben: a polgármester távozásra szólította fel a vízszennyezést okozó akkumulátorcéget
Papp László polgármester felszólította a Semcorp vállalatot a város elhagyására, mivel a cég minden korábbi ígéretét és a környezetvédelmi szabályokat is megszegte.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 424,12 pontos, 0,3 százalékos csökkenéssel 139 468,07 ponton zárt szerdán.
A több mint 565 milliárd forintos júniusi forgalmat elsősorban a vezető hazai részvények, kiemelten az OTP Bank generálták.
Az emelkedő árak és a megélhetési költségek növekedése szinte minden uniós tagállamban a lakosság legfőbb aggodalmai közé tartozik.
A kabinet egy törvénymódosítással számos gyakorlatnak véget vetne, hogy helyreállítsa a gazdaság kiszámíthatóságát és a befektetői bizalmat.
A kormányzati szektor hiánya 2026 első negyedévében elérte a 2090 milliárd forintot, ami a GDP 9 százalékát tette ki.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.