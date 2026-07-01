Óriási pluszban zárt a budapesti tőzsde júniusban: nagyot nyert, aki ide rakta a pénzét

A több mint 565 milliárd forintos júniusi forgalmat elsősorban a vezető hazai részvények, kiemelten az OTP Bank generálták.

Emelkedéssel, 139 892,19 ponton zárta a júniust a Budapesti Értéktőzsde irányadó indexe, a BUX. a hónap végén pedig egy új nemzetközi szereplő is megjelent a magyar piacon. A nemzetközi részvénypiacok kedvező hangulata – amelyet főként a technológiai szektor és a mesterséges intelligencia körüli optimizmus fűtött – a hazai piacon is éreztette hatását.

A BUX index a hónap legmagasabb értékén fejezte be a júniust, ami 3,9 százalékos emelkedést jelent a májusi záróértékhez képest. A többi mutató is jól teljesített, így a BUMIX 9 337,13 ponton, a regionális CETOP NTR 2 948,23 ponton, míg a BÉT Xtend piacát követő index 1 397,01 ponton zárt a nyár első hónapjában. Az azonnali részvénypiac összesített forgalma elérte az 565,7 milliárd forintot, ami kiegyensúlyozott kereskedést és napi átlagban 25,7 milliárd forintos forgalmat jelent.

A befektetők érdeklődése továbbra is a vezető hazai részvényekre összpontosult. A legnagyobb forgalmat ezúttal is az OTP Bank papírjai generálták 364,4 milliárd forinttal, ami a teljes havi volumen 64,4 százalékát tette ki. A bankpapírt a Magyar Telekom követte 68,2 milliárd, majd a MOL 61,9 milliárd forintos forgalommal. A kis- és közepes kapitalizációjú vállalatok közül a CIVITA emelkedett ki, amelynek árfolyama egyetlen hónap alatt 67 százalékkal ugrott meg.

A befektetési szolgáltatók versenyét júniusban is a WOOD & Company nyerte 346,3 milliárd forintos forgalommal. A második helyet a Concorde szerezte meg 250,7 milliárd forinttal, a harmadik helyen pedig az Erste végzett 214,9 milliárd forintos kereskedési volumennel.

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A stabil forgalmi és növekedési adatok mellett a Budapesti Értéktőzsde egy új nemzetközi tőkepiaci szereplővel is bővült. A hónap végén ünnepélyes, kereskedésindító csengetéssel köszöntötték a zágrábi székhelyű InterCapitalt, amely ezzel hivatalosan is megkezdte magyarországi tevékenységét.