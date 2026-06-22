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Szórakozás

Újabb gigarazziát indít a fogyasztóvédelem: még a legnépszerűbb influenszerek sincsenek biztonságban

Pénzcentrum
2026. június 22. 11:34

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) a kormányhivatalokkal együttműködve idén is ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e a reklámokra és a fogyasztói tájékoztatásokra vonatkozó szabályokat. Az ellenőrzések célja a jogszabályi előírások következetes betartása, valamint a tisztességes piaci tájékoztatás és a tudatos fogyasztói döntések erősítése.

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A fogyasztóvédelmi hatóság a korábbi évekhez hasonlóan idén is célzott vizsgálatok keretében ellenőrzi a reklámtilalmak és korlátozások betartását. 2025-ben összesen 240 reklám hatósági ellenőrzésére került sor. Az eredmények alapján az ellenőrzött reklámok mindössze 2 százalékában állapított meg jogsértést a hatóság, amely az előző évek adataihoz képest 6 százalékos javulást jelent. Ennek ellenére indokolt a folyamatos ellenőrzés a reklámok területén.

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Az idei ellenőrzések során kiemelt fókuszt kap az alkoholtartalmú italok reklámozására vonatkozó szabályok vizsgálata. Emellett a hatóság ellenőrzi az erőszakos, illetve a közbiztonságot veszélyeztető magatartásra ösztönző reklámokat, a természetkárosító magatartást népszerűsítő hirdetéseket, valamint a temetkezési szolgáltatások reklámozására vonatkozó előírások betartását is.

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Az ellenőrzések többféle reklámhordozóra is kiterjednek, így például az üzletek kirakataira, magazinokra, reklámújságokra, szórólapokra, valamint a rádióban, televízióban és az interneten megjelenő reklámokra. A vizsgálatok a közösségi médiafelületeket is érintik: amennyiben a hatóság influenszerek által közzétett, jogszabályba ütköző reklámokat észlel, azokat szintén hatósági ellenőrzés alá vonja.

Az elmúlt időszak tapasztalatai azt mutatják, hogy a vállalkozások többsége tisztában van az általános reklámszabályokkal, ugyanakkor továbbra is indokolt a rendszeres ellenőrzések fenntartása. Az NKFH célja, hogy erősítse a jogkövető vállalkozói gyakorlatot, valamint elősegítse a fogyasztók tudatosságát és biztosítsa a fogyasztók megfelelő védelmét.
Címlapkép: Getty Images
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