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Az OTP Bank Magyarország legnagyobb kereskedelmi bankja, amely Közép- és Kelet-Európában tevékenykedik. A bank 9 országban közel 1500 fiókján keresztül nyújt univerzális pénzügyi szolgáltatásokat több mint 13 millió ügyfél számára.
Gazdaság

Rendkívüli menetelés Magyarországon: megállíthatatlanul tör az élre a legnépszerűbb hazai bank

Pénzcentrum
2026. június 26. 15:33

Újabb szintet lépett az OTP Csoport: a Forbes Global 2000 rangsorában – négy év folyamatos előrelépést követően – idén először került be a világ legjelentősebb 400 vállalatának mezőnyébe.

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A Forbes Global 2000 évente rangsorolja a világ legnagyobb, tőzsdén jegyzett vállalatait. A lista négy kulcsfontosságú pénzügyi mutató – árbevétel, profit, eszközállomány és piaci kapitalizáció – egyenlő súlyú figyelembevételével készül. A módszertan szerint külön-külön top 2000-es rangsorok készülnek mind a négy mutató alapján, majd ezek összevont pontszáma határozza meg a végső helyezést.

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„A világ 400 legerősebb vállalata közé került az OTP Csoport a Forbes Global 2000 listán – ezt a sikert magyarországi központú, régiós bankként kollégáinkkal, ügyfeleinkkel és partnereinkkel közösen értük el. Az OTP Csoport folyamatos fejlődése a stabil stratégiánk és ügyfélközpontú működésünk visszaigazolása. Közel negyvenezer munkatársunk 11 országban dolgozik azért, hogy közel 17,5 millió ügyfelünk mindennapjait egyszerűbbé és biztonságosabbá tegyük, és tovább erősítsük vezető pozíciónkat Kelet-Közép-Európában. Kollégáimnak köszönöm a közös sikerekért tett erőfeszítéseket, ügyfeleinknek pedig a kiemelkedő fejlődéshez elengedhetetlen bizalmukat” – mondta Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgatója.

Az OTP Csoport 2026-ban a Forbes által vizsgált valamennyi kategóriában az első ezer vállalat között szerepelt: profit alapján a 360., eszközállomány szerint a 313., árbevétel tekintetében a 993., míg piaci érték alapján a 658. helyet érte el, így az összesített listán a 398. helyezést érte el. Ez különösen figyelemreméltó annak ismeretében, hogy négy évvel ezelőtt az OTP Csoport még nem volt a top1000-ben, azóta azonban minden évben jelentősen javított a helyezésén.

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Címlapkép: Getty Images
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