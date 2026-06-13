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Cargo vessels congestion blocking maritime traffic in the Strait of Hormuz, tankers and container cargo ships clustered in aerial 3D illustration render. Strategic maritime chokepoint linking the Persian Gulf and Gulf of Oman. Global t
Gazdaság

Donald Trumpon a világ szeme: ha most nem váltja be az ígéretét, óriási olajkatasztrófa köszönthet be hamarosan

Pénzcentrum
2026. június 13. 11:05

Az olajárak az elmúlt hónapokban rácáfoltak a legborúlátóbb előrejelzésekre, bár az elemzők figyelmeztetnek, hogy ha a Hormuzi-szoros nem nyílik meg hamarosan, a nyár második felében a piac tartalékkapacitása teljesen kimerülhet, ami az árak hirtelen megugrásához vezethet - írja az Axios elemzése.

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A globális benchmarknak számító Brent nyersolaj ára pénteken hordónként 88 dollár körül alakult, ami a háromhavi mélypont közelét jelenti. Ez részben annak köszönhető, hogy Donald Trump szerint küszöbön áll a megállapodás Iránnal. Az olajpiac egyelőre bízik a diplomáciai áttörésben, ám a helyzet napról napra változik, így az optimizmus könnyen szertefoszolhat.

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A készletek eközben gyorsan apadnak. Az amerikai kereskedelmi nyersolajkészletek a június 5-én zárult héten több mint 7 millió hordóval, 426,5 millió hordóra csökkentek, miközben a kormányzat a stratégiai tartalékokból is szabadított fel mennyiséget.

Az S&P Global Commodity Insights becslése szerint a középnyugati és a Mexikói-öböl menti finomítói piacokon jelenleg 351 millió hordónyi készlet áll rendelkezésre, a kritikus szint pedig 325 millió hordónál kezdődik. Az elemzőcég figyelmeztetett, hogy amint a készletek e küszöb alá süllyednek, a piac egyre sebezhetőbbé válik a logisztikai szűk keresztmetszetekkel és a hirtelen áremelkedéssel szemben.

A Macquarie befektetési bank friss elemzése szerint ha a Hormuzi-szoros az amerikai munka ünnepeként ismert, szeptember eleji munkaszüneti napig zárva marad, a Brent hordónkénti ára 130 és 150 dollár közé ugorhat. Amennyiben a konfliktus egészen 2027-ig elhúzódik, akár a 200 dolláros szint is szükségessé válhat a kereslet és a kínálat egyensúlyának helyreállításához. Olaj- és gázipari vezetők a Washington Postnak úgy nyilatkozták, hogy bizonyos készletek akár heteken belül teljesen kimerülhetnek.

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A tárolókapacitásokat nem lehet teljesen kiüríteni, mivel a tartályok alján leülepedő olaj használhatatlan, a csővezetékek és a finomítók folyamatos működéséhez pedig elengedhetetlen egy minimális készletszint fenntartása. Aaron Brady, az S&P Global Commodity Insights vezető elemzője rámutatott, hogy a világ eddig a meglévő készletekre támaszkodva kezelte az ellátási zavarokat, ez a stratégia azonban nem tartható a végtelenségig. Ha a szoros nagyjából egy hónapon belül nem nyílik meg, az Egyesült Államokban és a világ más részein is elérik a készletek a minimális működési szintet, ami jelentősen megdrágítja majd a nyersolajat és az üzemanyagokat.

Az áremelkedést eddig több tényező is fékezte, köztük a kínai importkereslet visszaesése, valamint az, hogy Szaúd-Arábia és más exportőrök a szárazföldi csővezetékek felé terelték a szállításokat. Emellett egyes tartályhajóknak sikerült átjutniuk a szoroson, a kormányok pedig a stratégiai tartalékaikhoz nyúltak. A konfliktus kirobbanása előtt ráadásul a globális olajkészletek nőttek, mivel a kitermelés gyorsabban bővült a keresletnél. Ezek a pufferek azonban végesek, és az elemzői várakozások szerint a nyár végére a készletek elérhetik a minimális működési szintet.
Címlapkép: Getty Images
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