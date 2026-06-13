Donald Trumpon a világ szeme: ha most nem váltja be az ígéretét, óriási olajkatasztrófa köszönthet be hamarosan

Az olajárak az elmúlt hónapokban rácáfoltak a legborúlátóbb előrejelzésekre, bár az elemzők figyelmeztetnek, hogy ha a Hormuzi-szoros nem nyílik meg hamarosan, a nyár második felében a piac tartalékkapacitása teljesen kimerülhet, ami az árak hirtelen megugrásához vezethet - írja az Axios elemzése.

A globális benchmarknak számító Brent nyersolaj ára pénteken hordónként 88 dollár körül alakult, ami a háromhavi mélypont közelét jelenti. Ez részben annak köszönhető, hogy Donald Trump szerint küszöbön áll a megállapodás Iránnal. Az olajpiac egyelőre bízik a diplomáciai áttörésben, ám a helyzet napról napra változik, így az optimizmus könnyen szertefoszolhat.

A készletek eközben gyorsan apadnak. Az amerikai kereskedelmi nyersolajkészletek a június 5-én zárult héten több mint 7 millió hordóval, 426,5 millió hordóra csökkentek, miközben a kormányzat a stratégiai tartalékokból is szabadított fel mennyiséget.

Az S&P Global Commodity Insights becslése szerint a középnyugati és a Mexikói-öböl menti finomítói piacokon jelenleg 351 millió hordónyi készlet áll rendelkezésre, a kritikus szint pedig 325 millió hordónál kezdődik. Az elemzőcég figyelmeztetett, hogy amint a készletek e küszöb alá süllyednek, a piac egyre sebezhetőbbé válik a logisztikai szűk keresztmetszetekkel és a hirtelen áremelkedéssel szemben.

A Macquarie befektetési bank friss elemzése szerint ha a Hormuzi-szoros az amerikai munka ünnepeként ismert, szeptember eleji munkaszüneti napig zárva marad, a Brent hordónkénti ára 130 és 150 dollár közé ugorhat. Amennyiben a konfliktus egészen 2027-ig elhúzódik, akár a 200 dolláros szint is szükségessé válhat a kereslet és a kínálat egyensúlyának helyreállításához. Olaj- és gázipari vezetők a Washington Postnak úgy nyilatkozták, hogy bizonyos készletek akár heteken belül teljesen kimerülhetnek.

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A tárolókapacitásokat nem lehet teljesen kiüríteni, mivel a tartályok alján leülepedő olaj használhatatlan, a csővezetékek és a finomítók folyamatos működéséhez pedig elengedhetetlen egy minimális készletszint fenntartása. Aaron Brady, az S&P Global Commodity Insights vezető elemzője rámutatott, hogy a világ eddig a meglévő készletekre támaszkodva kezelte az ellátási zavarokat, ez a stratégia azonban nem tartható a végtelenségig. Ha a szoros nagyjából egy hónapon belül nem nyílik meg, az Egyesült Államokban és a világ más részein is elérik a készletek a minimális működési szintet, ami jelentősen megdrágítja majd a nyersolajat és az üzemanyagokat.

Az áremelkedést eddig több tényező is fékezte, köztük a kínai importkereslet visszaesése, valamint az, hogy Szaúd-Arábia és más exportőrök a szárazföldi csővezetékek felé terelték a szállításokat. Emellett egyes tartályhajóknak sikerült átjutniuk a szoroson, a kormányok pedig a stratégiai tartalékaikhoz nyúltak. A konfliktus kirobbanása előtt ráadásul a globális olajkészletek nőttek, mivel a kitermelés gyorsabban bővült a keresletnél. Ezek a pufferek azonban végesek, és az elemzői várakozások szerint a nyár végére a készletek elérhetik a minimális működési szintet.