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Elképesztő, milyen állapotok uralkodnak az Országos Széchényi Könyvtárban: sokkoló, ami kiderült
Súlyos állításokat tartalmazó jelentés jutott el a 444.hu szerkesztőségéhez az Országos Széchényi Könyvtár működéséről. A dokumentum szerint az intézményben évek óta halmozódnak az épületüzemeltetési problémák, miközben a vezetést szakmai és szervezeti kritikák is érik. A beszámoló politikai befolyásról és a dolgozók elvándorlásáról is ír.
Súlyos állapotokról számol be az a jelentés, amely a 444.hu-hoz jutott el az Országos Széchényi Könyvtár működéséről. A dokumentum szerint az intézmény hosszú ideje politikai befolyás alatt áll, és a vezetés szakmai alkalmatlansága már a jogszabályban előírt feladatok ellátását is veszélyezteti.
A jelentés szerint az épület műszaki állapota is rendkívül rossz. A szerzők azt állítják, hogy a meghibásodásokat gyakran hónapokig nem javítják ki, miközben a fenntartásra csak minimális forrás jut. A dokumentumban rendszeresen meghibásodó liftekről, eldugult lefolyókról, beázásokról, lyukas mennyezetről, csótányokról, akadozó fűtésről és rossz állapotú nyílászárókról is szó esik. Az északi szárnyban télen állítólag mindössze 14-15 Celsius-fok van, több mosdó pedig használhatatlanná vált.
A jelentés a könyvtár vezetését is élesen bírálja. A dokumentum szerint a főigazgató és környezete nem rendelkezik megfelelő szakmai felkészültséggel, emiatt az intézmény jelentősen lemaradt a hazai és nemzetközi szakmai élvonaltól. A szerzők azt is állítják, hogy a kritikus hangokat fegyelmi eljárásokkal és áthelyezésekkel próbálták elhallgattatni, miközben az elmúlt években számos magasan képzett munkatárs távozott az intézményből.
A dokumentum szerint az Országos Széchényi Könyvtár az elmúlt években egyre inkább politikai célokat szolgáló intézménnyé vált. A szerzők úgy vélik, hogy a könyvtár szakmai önállósága jelentősen csökkent, és több együttműködés, illetve kulturális döntés is politikai szempontok mentén született meg.
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