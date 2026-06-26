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Gazdaság

Nem várt csapás érte a magyar fizetőeszközt: hirtelen veszített az értékéből a forint

Pénzcentrum
2026. június 26. 07:30

Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.

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Az euró árfolyama 355,50 forintra emelkedett 7 órakor a csütörtök esti 354,25 forintról. A svájci frank jegyzése 384,45 forintról 386,51 forintra erősödött, a dollár pedig 311,22 forintról 312,43 forintra drágult.

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Az euró jegyzése az esti 1,1384 dollárról 1,1377 dollárra gyengült.
Címlapkép: Getty Images
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