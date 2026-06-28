Így menetelt a magyar piac: valósággal kilőttek a legnépszerűbb részvények

Történelmi csúcson zárta a hetet a Budapesti Értéktőzsde. A BUX index pénteken 139 790,13 ponton fejezte be a kereskedést, ami 1,57 százalékos, 2164,59 pontos heti emelkedést jelent. A forgalom ugyanakkor mérséklődött, a heti összérték 137,5 milliárd forint volt az előző heti 155,1 milliárd forint után.

A hét elején a kedvező nemzetközi befektetői hangulat segítette a hazai piacot, hétfőn 1,36 százalékkal emelkedett a BUX. Kedden és szerdán viszont a nemzetközi tőzsdék gyengélkedése miatt kisebb visszaesés következett, csütörtöktől azonban ismét emelkedésbe kapcsolt az index. A hét utolsó kereskedési napján új történelmi csúcsra jutott a magyar részvénypiac.

A hét egyik legfontosabb eseménye a Magyar Nemzeti Bank kamatdöntése volt. A jegybank a várakozásoknak megfelelően 25 bázisponttal, 6 százalékra csökkentette az alapkamatot, és jelezte, hogy a nyár folyamán további kamatvágások is jöhetnek. Az MNB friss inflációs előrejelzésében az idei átlagos inflációs várakozását 3,8 százalékról 1,8 százalékra, a 2027-es prognózisát pedig 3,7 százalékról 2,3 százalékra mérsékelte.

A vezető részvények közül a Richter teljesített a legjobban, árfolyama egy hét alatt 4,52 százalékkal, 12 260 forintra emelkedett. Az OTP 4,16 százalékot erősödött, pénteken 45 810 forinton zárt, heti forgalma meghaladta a 90,7 milliárd forintot. Csütörtökön a bankpapír napközben új történelmi csúcsot is elért.

A Mol és a Magyar Telekom ugyanakkor gyengébben szerepelt. A Mol árfolyama 3,22 százalékkal, 3668 forintra csökkent, míg a Magyar Telekom részvényei 2,76 százalékot veszítettek értékükből, pénteken 2678 forinton zártak.

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A kis- és közepes kapitalizációjú részvényeket tömörítő BUMIX index 0,44 százalékkal, 9263,88 pontra csökkent a hét végére.