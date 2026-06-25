Új prioritás a szélenergia: szélerőmű pályázat meghirdetését lengette be Kapitány István, ennyit tudunk eddig

2030-ig az Európai Unió támogatásával a jelenlegi kapacitás több mint tízszeresére növeljük a magyarországi szélerőművi kapacitásokat - mondta el Kapitány István a közösségi médiában közzétett videóban. "Ez jelentős előrelépés, hiszen a szélerőművek teljesítménye 2016 óta 330 megawattos szinten gyakorlatilag be volt fagyasztva" - fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter. Bejelentett egy szélerőmű pályázatot is.

A videóban az is elhangzik, hogy az elmúlt években rendkívül dinamikusan nőtt Magyarországon a zöldenergia termelés, de ennek döntő részét a naperőművek adták. "Ahhoz azonban, hogy energiaellátásunk valóban biztonságos legyen, több lábon kell állni. A szélerőművek és a naperőművek tökéletesen kiegészítik egymást. Amikor nem süt a nap, borús az idő, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is energiát termel" - mondta el Kapitány István.

Új szélerőmű pályázat indul

A miniszter bejelentése szerint augusztus 31-én pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. "Ez önmagában több mint kétszerese a ma működő kapacitásnak, és közel 1 milliárd eurónyi beruházást jelent Magyarország számára" - mondta el. Hogy mindenki számára átlátható legyen a folyamat, a pályázat tervezetét már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják.

A cél viszont túlmutat a pályázaton: 2030-ig összesen 4 gigawattnyi új szélerőművi beruházásra terveznek pályázatot kírni. "Ez azt jelenti, hogy a mai kapacitást a tízszeresét meghaladó mértékben növeljük. Hogy érzékeljük ennek a nagyságrendjét, a 4 gigawatt kapacitás nagyjából akkora teljesítményt jelent, mint 4 paksi blokk névleges teljesítménye együttvéve" - mondta a miniszter a videóban.

A szélerőművek nem folyamatosan termelnek maximális teljesítménnyel, de ez is jól mutatja, mekkora léptékű fejlesztésről beszélünk. Ehhez természetesen a villamosenergia-hálózatot is fejlesztenünk kell, az új kapacitások csatlakoztatása érdekében 1,5 milliárd eurót fordítunk hálózat és infrastruktúra fejlesztésre európai uniós forrásokból. Az elosztó és átviteli hálózatokat működtető társaságok már most is feszített tempóban dolgoznak az ehhez szükséges fejlesztések előkészítésén. Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítésén dolgozunk tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiával

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- mondta el Kapitány István.