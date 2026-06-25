2026. június 25. csütörtök Vilmos
34 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
CZE
Csehország 0 3 Mexikó
MEX
 Vége
A csoport
RSA
Dél-Afrika 1 0 Dél-Korea
KOR
 Vége
A csoport
ECU
Ecuador Németország
GER
 Ma 22:00
E csoport
CUW
Curaçao Elefántcsontpart
CIV
 Ma 22:00
E csoport
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Solar energy fields and wind turbines seen from the air in foggy conditions during a Autumn morning.Muntendam, the Netherlands, september 2022
Gazdaság

Új prioritás a szélenergia: szélerőmű pályázat meghirdetését lengette be Kapitány István, ennyit tudunk eddig

Pénzcentrum
2026. június 25. 09:10

2030-ig az Európai Unió támogatásával a jelenlegi kapacitás több mint tízszeresére növeljük a magyarországi szélerőművi kapacitásokat - mondta el Kapitány István a közösségi médiában közzétett videóban. "Ez jelentős előrelépés, hiszen a szélerőművek teljesítménye 2016 óta 330 megawattos szinten gyakorlatilag be volt fagyasztva" - fogalmazott a gazdasági és energetikai miniszter. Bejelentett egy szélerőmű pályázatot is.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A videóban az is elhangzik, hogy az elmúlt években rendkívül dinamikusan nőtt Magyarországon a zöldenergia termelés, de ennek döntő részét a naperőművek adták. "Ahhoz azonban, hogy energiaellátásunk valóban biztonságos legyen, több lábon kell állni. A szélerőművek és a naperőművek tökéletesen kiegészítik egymást. Amikor nem süt a nap, borús az idő, vagy éppen éjszaka van, a szél továbbra is energiát termel" - mondta el Kapitány István.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Új szélerőmű pályázat indul

A miniszter bejelentése szerint augusztus 31-én pályázatot hirdetnek legalább 700 megawattnyi új szélerőművi kapacitás csatlakoztatására. "Ez önmagában több mint kétszerese a ma működő kapacitásnak, és közel 1 milliárd eurónyi beruházást jelent Magyarország számára" - mondta el. Hogy mindenki számára átlátható legyen a folyamat, a pályázat tervezetét már július közepén társadalmi egyeztetésre bocsátják.

A cél viszont túlmutat a pályázaton: 2030-ig összesen 4 gigawattnyi új szélerőművi beruházásra terveznek pályázatot kírni. "Ez azt jelenti, hogy a mai kapacitást a tízszeresét meghaladó mértékben növeljük. Hogy érzékeljük ennek a nagyságrendjét, a 4 gigawatt kapacitás nagyjából akkora teljesítményt jelent, mint 4 paksi blokk névleges teljesítménye együttvéve" - mondta a miniszter a videóban.

A szélerőművek nem folyamatosan termelnek maximális teljesítménnyel, de ez is jól mutatja, mekkora léptékű fejlesztésről beszélünk. Ehhez természetesen a villamosenergia-hálózatot is fejlesztenünk kell, az új kapacitások csatlakoztatása érdekében 1,5 milliárd eurót fordítunk hálózat és infrastruktúra fejlesztésre európai uniós forrásokból. Az elosztó és átviteli hálózatokat működtető társaságok már most is feszített tempóban dolgoznak az ehhez szükséges fejlesztések előkészítésén. Magyarország energiafüggetlenségének és ellátásbiztonságának erősítésén dolgozunk tisztább, biztonságosabb és fenntarthatóbb energiával

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- mondta el Kapitány István.
Címlapkép: Getty Images
#energia #pályázat #szél #fejlesztés #beruházás #gazdaság #uniós támogatás #megújuló energia #villamosenergia #infrastruktúra #szélenergia #szélerőmű #megújuló energiaforrás #szélenergia magyarországon #energiabiztonság #energiaellátás #kapitány istván

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:02
09:52
09:45
09:30
09:20
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 24. 16:40
Merre megy tovább a forint a kamatcsökkentés után? Virovácz Pétert kérdeztük  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. június 25. 08:45
Brüsszel üzent: Magyarországnak végre kell hajtania a Klubrádió-ítéletet
Az Európai Bizottság szerint Magyarországnak eleget kell tennie az Európai Unió Bírósága Klubrádió-ü...
Holdblog  |  2026. június 24. 10:02
A forint túl erős lett a magyar gazdaság versenyképességéhez képest
A forint megítélése túlságosan pozitívvá vált, és az árfolyam már erősebb annál, mint amit a magyar...
Bankmonitor  |  2026. június 23. 15:49
Kamatvágás: 25 bázisponttal csökken a jegybanki alapkamat
Június 24-től 6,00 százalék lesz a jegybanki alapkamat, azaz 25 bázispontot vágtak az irányadó kamat...
Kasza Elliott-tal  |  2026. június 21. 18:50
Microsoft vs Meta Platforms - kereskedés
Most eldöntöm, hogy melyikből vegyek, ha mindkettő leesik a kívánt árszintre. Nyilván lehet egy olya...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 25.
Egyre kevesebben kérik ezt a csodakártyát a hazai bankokban: pedig aranyat érhet a megfelelő kezekben
2026. június 24.
Meghökkentő döntést hoztak a magyar családok: sokkal többet utaznak, pedig nem nagyon van miből
2026. június 25.
Kiderült az élelmes magyarok nagy nyári titka: így spórolnak súlyos pénzt az utazáson 2026-ban
2026. június 24.
Ezek a legpiszkosabb városok 2026-ban: megdöbbentő, mit gondolnak a turisták Budapestről
2026. június 24.
Kevesen ismerik ezt a mesés magyar falut: bivalyok szomszédságában éledt újjá a romos grófi malom
NAPTÁR
Tovább
2026. június 25. csütörtök
Vilmos
26. hét
Június 25.
Vitiligo világnapja
Június 25.
Barlangok napja
Június 25.
Tengerész világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nem erre számított senki: így alakult szerdán a forint árfolyama
2
6 napja
Megjelent a rendelet: katonai csapatok haladhatnak át Magyarországon, sokakat meglephet, hová tartanak
3
2 hete
Hatalmas vagyon kerül vissza az államhoz Magyarországon: kastélyok, repülőtér és tőzsdei milliárdok sorsa dől el
4
7 napja
Aggasztó hírek érkeztek a forintról: új időszámítás kezdődik?
5
1 hete
Döbbenetes figyelmeztetést kapott az új magyar kormány: ha ezt elrontják, nagyon ráfázhat az egész ország
PÉNZÜGYI KISOKOS
IBAN
meghatározott számlaszám képzési algoritmus, mely a saját bankszámlaszámunkból képezhető, és ezzel a bankszámlaszámunk nemzetközi használatra alkalmas alakját kapjuk meg - megadása a nemzetközi fizetési forgalomban szükséges.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 10:02
Kiderült az élelmes magyarok nagy nyári titka: így spórolnak súlyos pénzt az utazáson 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. június 25. 07:10
Nem szűnik a pokoli hőség, majdnem 40 fok is lehet ma: mutatjuk a térképet, itt lesz különösen nagy a forróság
Agrárszektor  |  2026. június 25. 09:03
Meglépték, amitől sokan tartottak: ezt a riasztást egy magyar se ússza meg