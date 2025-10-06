Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet

Október 10-én ismét terítékre kerül Magyarország államadósságának besorolása a világ egyik legnagyobb hitelminősítőjénél, az S&P Global Ratingsnél. A tét óriási: az ország jelenleg még a befektetésre ajánlott kategóriában van, de csak hajszál választja el attól, hogy lecsússzon a „bóvli” sávba. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint azonban nincs miért aggódni, úgy látják, kevés az esély arra, hogy újabb leminősítést kap hazánk. De mit is jelentene a gyakorlatban, ha „bóvli kategóriába kerülne Magyarország?

A hitelminősítők – köztük az S&P, a Fitch és a Moody’s – rendszeresen értékelik az országok adósság-visszafizetési képességét. Ez nem csupán egy „iskolai osztályzat”, hanem komoly gazdasági hatása van: a befektetők ezek alapján döntenek arról, milyen kockázati felárat kérnek egy adott ország hiteleire, kötvényeire.

Az S&P idén áprilisban megerősítette Magyarország „BBB-” besorolását, ugyanakkor a stabil kilátást negatívra rontotta. Ez azt jelzi, hogy a minősítő szerint nőtt a leminősítés esélye, főként az államháztartási hiány, az államadósság szintje és a gyenge növekedési kilátások miatt.

A helyzet azóta nem lett kedvezőbb. A költségvetési hiány a tervezettnél magasabb lehet, 2025-re a szakértők már 4,5 százalék körüli deficittel számolnak a GDP arányában, szemben a kormány 3,7 százalékos céljával. Ez azt jelenti, hogy a magyar állam többet költ a bevételeinél, a különbséget pedig újabb hitelekből kell finanszíroznia.

A gazdasági növekedési kilátások is romlottak: a gyenge európai kereslet, a magas kamatterhek és a belső bizonytalanságok miatt az S&P és más elemzőházak is lefelé módosították előrejelzéseiket.

Mire lehet számítani októberben?

A szakértők többsége szerint az S&P valószínűleg megtartja Magyarország „BBB-” besorolását, de a negatív kilátást nem veszi le. Ez azt jelentené: maradunk a befektetésre ajánlott kategóriában, de bármikor jöhet a leminősítés, ha a számok tovább romlanak. Az igazi veszély akkor következne be, ha az S&P úgy látja, hogy a költségvetési pálya fenntarthatatlan, a növekedés túl gyenge, és az államadósság nem stabilizálódik. Ebben az esetben Magyarországot a „bóvli” kategóriába sorolhatnák.

Mit jelentene a „bóvli” besorolás?

Egy ilyen döntés nagyon komoly következményekkel járna:

Drágább államadósság-finanszírozás: a befektetők magasabb hozamot kérnének a magyar kötvényekért.

Növekvő kamatterhek: a költségvetés még nagyobb részét vinné el az adósságszolgálat.

Külföldi befektetők elvesztése: sok intézményi befektető szabály szerint nem tarthat „bóvli” papírokat, így kiszállnának a magyar piacról.

Forintgyengülés, piaci bizonytalanság: a leminősítés bizalomvesztést váltana ki, ami gyengítheti a hazai fizetőeszközt és fokozná a volatilitást.

A szakértők óvatosak, de nem aggódnak?

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint jelenleg nem reális forgatókönyv, hogy a következő döntés során a Standard & Poor’s Magyarországot visszasorolja a befektetésre nem ajánlott kategóriába. Mint hangsúlyozta, ehhez a feltételek jelenleg egyáltalán nem adottak.

Az elemző rámutatott, hogy a hitelminősítők komplex szempontrendszer alapján döntenek: folyamatosan figyelik a makrogazdasági folyamatokat, így például az inflációt, a gazdasági növekedést, a külső sérülékenységet, a külföldiek kezében lévő államadósság arányát, az árfolyamstabilitást, a hozamkörnyezetet, valamint a költségvetési és monetáris politikát.

Tény, hogy az infláció és a növekedés jelenleg nem festenek kedvezően. Ugyanakkor továbbra is külső többletünk van, a külkereskedelmi egyenleg és a folyó fizetési mérleg is pozitív. A forint idén egyértelműen felülteljesít a régióban, a Magyar Nemzeti Bank komoly bizalmat épített a befektetők körében, és a külső környezet is stabil. A kormányzat pedig folyamatosan deklarálja, hogy tartani kívánja a költségvetési hiánycélt és nagyjából szinten tartaná az államadósság-rátát

– fejtette ki.

Virovácz szerint mindezek alapján nincs olyan egyértelmű bizonyíték, amely indokolná az ország azonnali visszasorolását a bóvli kategóriába. „Bizonyítékok hiányában egy ilyen döntés rendkívül meredek lenne. A mutatókat együttesen értékelve inkább az következik, hogy most nem lenne indokolt leminősíteni Magyarországot” – tette hozzá.

Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője szerint rendkívül alacsony annak az esélye, hogy Magyarország „lefokozzák" októberben. Hozzátette, hogy egy ilyen döntés hosszú távon azzal járna, hogy a forint eszközök tömeges eladása történne, jelentős forintgyengüléssel és az állampapírok hozamának emelkedésével járna.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A régiót tekintve elmondta, Magyarország relatív helyzete az elmúlt időszakban javult a régiós országokhoz – például Lengyelországhoz, Romániához vagy Szlovákiához – képest. Mint kiemelte, a költségvetési hiány ezekben az országokban magasabb a magyar szintnél, ami miatt az államadósságuk pályája is kedvezőtlenebbül alakul, noha abszolút értékben a magyar államadósság továbbra is a legmagasabb a térségben.

Kijelentette: a folyó fizetési mérleg tekintetében is Magyarország mutat jobb képet, míg például Románia ezen a téren különösen gyenge pozícióban van.

„Magyarország számára a fő kockázatot nem elsősorban a makrogazdasági mutatók, hanem az uniós kapcsolatok romlása és az EU-s források apadása jelenti. Ez az a tényező, amelyben hazánk hátrányban van a többi régiós országhoz képest” – hangsúlyozta Török.

Trippon Mariann, a CIB bank vezető elemzője is úgy vélte, nem várható újabb leminősítés. Emlékeztetett, hogy az előző minősítési körben az S&P egyértelműen jelezte: a magyar besorolás rontására akkor kerülhet sor, ha a költségvetési folyamatok az előrejelzéseknél kedvezőtlenebbül alakulnak, a külső környezet tovább romlik, eszkalálódik a kereskedelmi háború, véglegesen elvesznek az EU-s források, vagy olyan monetáris politikai lépések történnek, amelyek veszélyeztetik az infláció letörését és a forint árfolyamának stabilitását.

Ezek közül a kockázatok közül eddig egyik sem materializálódott

– mutatott rá az elemző. Ugyanakkor hozzátette: a magyar növekedési kilátások valóban tovább romlottak, hiszen míg áprilisban a minősítő még 1,5 százalékos GDP-bővülést várt 2025-re, mostanra ennél gyengébb a konszenzus. Emellett az idei költségvetési hiány is kissé magasabb lehet a S&P által várt 4,5 százaléknál, és nagy a valószínűsége annak, hogy az RRF-forrásokat végleg elveszíti Magyarország.

Trippon ugyanakkor kiemelte: régiós összevetésben Magyarország elsődleges egyenlege kifejezetten kedvező, ami fontos stabilizáló tényező a hitelminősítői szempontból is.

Az elemző szerint egy esetleges leminősítés negatív piaci reakciókat váltana ki, mivel a befektetők jelenleg nem árazzák egy ilyen döntés esélyét. Ez a forint gyengülését és a kockázati felárak emelkedését eredményezhetné. Hozzátette ugyanakkor: ha a várakozásoknak megfelelően nem változik Magyarország besorolása, akkor csak minimális piaci reakcióra lehet számítani.

Nem jó, de nem is tragikus

Október 10-én tehát kulcsfontosságú döntés elé néz Magyarország. A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az S&P egyelőre nem taszítja ki az országot a befektetési kategóriából, de a negatív kilátás fenntartásával egyértelmű jelzést ad: a költségvetési hiány, az államadósság és a növekedési gyengeség miatt a kockázatok továbbra is felfelé ívelnek. Egy „bóvli” minősítés ugyanakkor nem pusztán presztízsveszteség lenne, hanem kézzelfogható pénzügyi drágulás: több százmilliárd forinttal kerülhetne többe az ország finanszírozása.