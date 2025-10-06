2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
8 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Előtérben a Széchenyi Lánchíd. Balra középen a Parlament épülete.
Hitel

Sokkoló dátum közeleg Magyarország számára: ezen a napon nagyon sok minden eldőlhet

Nagy Béla Ádám
2025. október 6. 05:34

Október 10-én ismét terítékre kerül Magyarország államadósságának besorolása a világ egyik legnagyobb hitelminősítőjénél, az S&P Global Ratingsnél. A tét óriási: az ország jelenleg még a befektetésre ajánlott kategóriában van, de csak hajszál választja el attól, hogy lecsússzon a „bóvli” sávba. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint azonban nincs miért aggódni, úgy látják, kevés az esély arra, hogy újabb leminősítést kap hazánk. De mit is jelentene a gyakorlatban, ha „bóvli kategóriába kerülne Magyarország?

A hitelminősítők – köztük az S&P, a Fitch és a Moody’s – rendszeresen értékelik az országok adósság-visszafizetési képességét. Ez nem csupán egy „iskolai osztályzat”, hanem komoly gazdasági hatása van: a befektetők ezek alapján döntenek arról, milyen kockázati felárat kérnek egy adott ország hiteleire, kötvényeire.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az S&P idén áprilisban megerősítette Magyarország „BBB-” besorolását, ugyanakkor a stabil kilátást negatívra rontotta. Ez azt jelzi, hogy a minősítő szerint nőtt a leminősítés esélye, főként az államháztartási hiány, az államadósság szintje és a gyenge növekedési kilátások miatt.

Kapcsolódó cikkeink:

A helyzet azóta nem lett kedvezőbb. A költségvetési hiány a tervezettnél magasabb lehet, 2025-re a szakértők már 4,5 százalék körüli deficittel számolnak a GDP arányában, szemben a kormány 3,7 százalékos céljával. Ez azt jelenti, hogy a magyar állam többet költ a bevételeinél, a különbséget pedig újabb hitelekből kell finanszíroznia.

A gazdasági növekedési kilátások is romlottak: a gyenge európai kereslet, a magas kamatterhek és a belső bizonytalanságok miatt az S&P és más elemzőházak is lefelé módosították előrejelzéseiket.

Mire lehet számítani októberben?

A szakértők többsége szerint az S&P valószínűleg megtartja Magyarország „BBB-” besorolását, de a negatív kilátást nem veszi le. Ez azt jelentené: maradunk a befektetésre ajánlott kategóriában, de bármikor jöhet a leminősítés, ha a számok tovább romlanak. Az igazi veszély akkor következne be, ha az S&P úgy látja, hogy a költségvetési pálya fenntarthatatlan, a növekedés túl gyenge, és az államadósság nem stabilizálódik. Ebben az esetben Magyarországot a „bóvli” kategóriába sorolhatnák.

Mit jelentene a „bóvli” besorolás?

Egy ilyen döntés nagyon komoly következményekkel járna:

  • Drágább államadósság-finanszírozás: a befektetők magasabb hozamot kérnének a magyar kötvényekért.
  • Növekvő kamatterhek: a költségvetés még nagyobb részét vinné el az adósságszolgálat.
  • Külföldi befektetők elvesztése: sok intézményi befektető szabály szerint nem tarthat „bóvli” papírokat, így kiszállnának a magyar piacról.
  • Forintgyengülés, piaci bizonytalanság: a leminősítés bizalomvesztést váltana ki, ami gyengítheti a hazai fizetőeszközt és fokozná a volatilitást.

A szakértők óvatosak, de nem aggódnak?

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője szerint jelenleg nem reális forgatókönyv, hogy a következő döntés során a Standard & Poor’s Magyarországot visszasorolja a befektetésre nem ajánlott kategóriába. Mint hangsúlyozta, ehhez a feltételek jelenleg egyáltalán nem adottak.

Az elemző rámutatott, hogy a hitelminősítők komplex szempontrendszer alapján döntenek: folyamatosan figyelik a makrogazdasági folyamatokat, így például az inflációt, a gazdasági növekedést, a külső sérülékenységet, a külföldiek kezében lévő államadósság arányát, az árfolyamstabilitást, a hozamkörnyezetet, valamint a költségvetési és monetáris politikát.

Tény, hogy az infláció és a növekedés jelenleg nem festenek kedvezően. Ugyanakkor továbbra is külső többletünk van, a külkereskedelmi egyenleg és a folyó fizetési mérleg is pozitív. A forint idén egyértelműen felülteljesít a régióban, a Magyar Nemzeti Bank komoly bizalmat épített a befektetők körében, és a külső környezet is stabil. A kormányzat pedig folyamatosan deklarálja, hogy tartani kívánja a költségvetési hiánycélt és nagyjából szinten tartaná az államadósság-rátát

– fejtette ki.

Virovácz szerint mindezek alapján nincs olyan egyértelmű bizonyíték, amely indokolná az ország azonnali visszasorolását a bóvli kategóriába. „Bizonyítékok hiányában egy ilyen döntés rendkívül meredek lenne. A mutatókat együttesen értékelve inkább az következik, hogy most nem lenne indokolt leminősíteni Magyarországot” – tette hozzá.

Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője szerint rendkívül alacsony annak az esélye, hogy Magyarország „lefokozzák" októberben. Hozzátette, hogy egy ilyen döntés hosszú távon azzal járna, hogy a forint eszközök tömeges eladása történne, jelentős forintgyengüléssel és az állampapírok hozamának emelkedésével járna. 

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A régiót tekintve elmondta, Magyarország relatív helyzete az elmúlt időszakban javult a régiós országokhoz – például Lengyelországhoz, Romániához vagy Szlovákiához – képest. Mint kiemelte, a költségvetési hiány ezekben az országokban magasabb a magyar szintnél, ami miatt az államadósságuk pályája is kedvezőtlenebbül alakul, noha abszolút értékben a magyar államadósság továbbra is a legmagasabb a térségben.

Kijelentette: a folyó fizetési mérleg tekintetében is Magyarország mutat jobb képet, míg például Románia ezen a téren különösen gyenge pozícióban van.

„Magyarország számára a fő kockázatot nem elsősorban a makrogazdasági mutatók, hanem az uniós kapcsolatok romlása és az EU-s források apadása jelenti. Ez az a tényező, amelyben hazánk hátrányban van a többi régiós országhoz képest” – hangsúlyozta Török.

Trippon Mariann, a CIB bank vezető elemzője is úgy vélte, nem várható újabb leminősítés. Emlékeztetett, hogy az előző minősítési körben az S&P egyértelműen jelezte: a magyar besorolás rontására akkor kerülhet sor, ha a költségvetési folyamatok az előrejelzéseknél kedvezőtlenebbül alakulnak, a külső környezet tovább romlik, eszkalálódik a kereskedelmi háború, véglegesen elvesznek az EU-s források, vagy olyan monetáris politikai lépések történnek, amelyek veszélyeztetik az infláció letörését és a forint árfolyamának stabilitását.

Ezek közül a kockázatok közül eddig egyik sem materializálódott

– mutatott rá az elemző. Ugyanakkor hozzátette: a magyar növekedési kilátások valóban tovább romlottak, hiszen míg áprilisban a minősítő még 1,5 százalékos GDP-bővülést várt 2025-re, mostanra ennél gyengébb a konszenzus. Emellett az idei költségvetési hiány is kissé magasabb lehet a S&P által várt 4,5 százaléknál, és nagy a valószínűsége annak, hogy az RRF-forrásokat végleg elveszíti Magyarország.

Trippon ugyanakkor kiemelte: régiós összevetésben Magyarország elsődleges egyenlege kifejezetten kedvező, ami fontos stabilizáló tényező a hitelminősítői szempontból is.

Az elemző szerint egy esetleges leminősítés negatív piaci reakciókat váltana ki, mivel a befektetők jelenleg nem árazzák egy ilyen döntés esélyét. Ez a forint gyengülését és a kockázati felárak emelkedését eredményezhetné. Hozzátette ugyanakkor: ha a várakozásoknak megfelelően nem változik Magyarország besorolása, akkor csak minimális piaci reakcióra lehet számítani.

Nem jó, de nem is tragikus

Október 10-én tehát kulcsfontosságú döntés elé néz Magyarország. A legvalószínűbb forgatókönyv, hogy az S&P egyelőre nem taszítja ki az országot a befektetési kategóriából, de a negatív kilátás fenntartásával egyértelmű jelzést ad: a költségvetési hiány, az államadósság és a növekedési gyengeség miatt a kockázatok továbbra is felfelé ívelnek. Egy „bóvli” minősítés ugyanakkor nem pusztán presztízsveszteség lenne, hanem kézzelfogható pénzügyi drágulás: több százmilliárd forinttal kerülhetne többe az ország finanszírozása.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #befektetés #magyarország #államadósság #gdp #befektetők #forintgyengülés #államháztartás #gazdasági növekedés #hitelminősítő #költségvetési hiány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:28
05:34
20:06
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. október 3. 17:08
Tényleg a gyenge forint a jó forint? Ideje lenne ezt elfelejteni  
Media1
2025. október 1. 21:17
Az élet akkor kezdődik, amikor kiszámíthatatlanná válik - Interjú Mogács Dániellel, a Bolondok hajója kapitányával (Media1, 2025.09.01.)  
MEDIA1  |  2025. október 5. 19:32
Átadták a bezárt Népszabadság idei díjait - különszámmal jelentkezik a 9 éve bezárt napilap
Az idei Népszabadság Szólásszabadság-díjat a Válasz Online szerkesztősége, a Népszabadság Újságíró-d...
Bankmonitor  |  2025. október 4. 12:32
Könnyebben kaphatnak Otthon Start hitelt egyes vállalkozók
Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jogszabály alapján az átalányadózók egy része és az őstermelők...
ChikansPlanet  |  2025. október 3. 11:31
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban...
Holdblog  |  2025. október 3. 08:00
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hou...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 5.
A Balatonon kívül is van élet: ez a vidék tele van attrakcióval, egyre több magyar jár ide
2025. október 5.
Megdőlt az őszi C-vitamin tévhit: ezt jobb, ha tudod a filléres, bolti pirulákról, tablettákról
2025. október 5.
Így tarolná le a Tesco a magyar kisboltokat: megnyílt az új egységük, elmentünk megnézni
2025. október 4.
Kiderült a nagy tészta-titok: eddig mindenki rosszul főzte, itt az igazság
2025. október 4.
Csak álom a lézeres visszérműtét tb-támogatással? Itt a friss árlista: ennyibe kerülne magánban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 6. hétfő
Brúnó, Renáta
41. hét
Október 6.
Építészet és habitat világnap
Október 6.
Építészeti világnap
Október 6.
Az építészek világnapja
Október 6.
Az aradi vértanúk emléknapja
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Szavaztak az Otthon Start kivezetéséről: a választások után mehet a levesbe a 3%-os hitel?!
2
3 hónapja
Otthon Start 2025: ezek az 50 milliós hitel feltételei, ezt lehet tudni a 3 százalékos lakáshitel kapcsán előzetesen
3
3 hónapja
Óriási fordulat a magyar devizahitelesek ügyében: itt a Kúria döntése, ez minden megváltoztat
4
2 hónapja
Váratlan fordulat az anyák SZJA-mentessége ügyében: mégsem jár mindenkinek a támogatás?
5
2 hónapja
Sorra ürítik ki a magyarok bankszámláit: rém hiteles csalás terjed, minden nyom ide vezet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Nettó átlagkereset (nominál)
A bruttó átlagkeresetből levonva a mindenkor érvényes jövedelemadókulcsok alapján a munkavállaló által fizetett jövedelemadó, az egészségbiztosítási- és a nyugdíjjárulék, valamint a munkavállalói járulék.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 6. 06:28
Kvíz: Emlékszel még az aradi vértanúkra? 10 kérdés és válasz az október 6-i nemzeti gyásznapon
Pénzcentrum  |  2025. október 5. 19:03
Bukja a jogsiját sok idős magyar? Ez alól a szabály alól nem lesz kibúvó, mindenkit érint
Agrárszektor  |  2025. október 6. 06:02
Egyre több gazda használja ezeket a gépeket itthon: tudhatnak valamit?