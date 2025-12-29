Itt a térkép: ennyi a szolidaritási adó 2026-ban az egyes kerületekben, településeken

A hazai szabályozás szerint dohányboltot kétféle módon lehet üzemeltetni: koncessziós engedéllyel, amelyet még 2013-ban nyertek el a vállalkozók, illetve külön feljogosítással.
December 23-án jelent meg a kormányrendelet arról, mennyi szolidaritási adót vonnak el jövőre Budapesttől, a 23 fővárosi kerülettől és 334 másik önkormányzattól. A szolidaritási hozzájárulást a nagyobb iparűzési bevétellel rendelkező önkormányzatok elvileg a szegényebb települések támogatására fizetik be egy bonyolult számítás alapján - írja a Telex. A Fővárosi Önkormányzat a bíróságon vitatja az adó mértékét.
A legnagyobb szociális adó összeget 2026-ban is Budapest kénytelen befizetni az államkasszába: a rendelet szerint 97,74 milliárd forintot. Összevetésképpen 2023-ban még csak 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást vontak el a fővárostól, 2024-ben 75 milliárdot, 2025-ben pedig már 89,1 milliárdot. A hozzájárulás mértékét egy olyan számítással állapítják meg, ami elvileg a települések adóerő-képessége és lakosságszámát vesz figyelembe.
Egy korábbi elemzés szerint a fővárosi önkormányzatnál volt a legjelentősebb az elvonás: a teljes bevétel 12,9 százalékát tette ki a vizsgált évben (2022), míg más helyeken inkább 5-6 százalék volt jellemző. A dobogó második helyén Győr áll 13,14 milliárd forinttal, a harmadik pedig Debrecen 11,99 milliárddal - írja a lap. Az alábbi táblázat településenként mutatja, hogy a 2026-ra vonatkozó kormányrendelet alapján melyik településre mennyi szolidaritási hozzájárulás jut, és fejenként mennyi elvonást jelent ez.
A legkisebb összegeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbogdányra és Nyírgelsére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5 ezer fős Alsózsolcára szabták ki, 50,3-51,4 milliót. A rendelet szerint 50 millió forint alatt nem kell befizetni az adót, így ahol nincs adófizetési kötelezettség, azok a települések a táblázatban se szerepelnek.
Budapest szolidaritási adó terhe 2026-ban
A fővárosi kerületek közül Óbuda-Békásmegyer járt a legrosszabbul: 5,98 milliárdot vonnak el a III. kerülettől. A legkisebb összeget – 1,16 milliárd forintot – a belvárosi (V. kerület) önkormányzat fizeti. Az alábbi térképen látszik, hogy hány forint befizetendő szolidaritási hozzájárulás jut egy budapesti lakosra 2026-ban kerületi bontásban:
Lakosságarányosan a csepeliekre (XXI. kerület) jut a legnagyobb teher, fejenként több mint 120 ezer forint, míg Angyalföldön (XIII. kerület) csak 101 ezer forintnyi szolidaritási adó jut egy főre.
