Itt a térkép: ennyi a szolidaritási adó 2026-ban az egyes kerületekben, településeken

December 23-án jelent meg a kormányrendelet arról, mennyi szolidaritási adót vonnak el jövőre Budapesttől, a 23 fővárosi kerülettől és 334 másik önkormányzattól. A szolidaritási hozzájárulást a nagyobb iparűzési bevétellel rendelkező önkormányzatok elvileg a szegényebb települések támogatására fizetik be egy bonyolult számítás alapján - írja a Telex. A Fővárosi Önkormányzat a bíróságon vitatja az adó mértékét.

A legnagyobb szociális adó összeget 2026-ban is Budapest kénytelen befizetni az államkasszába: a rendelet szerint 97,74 milliárd forintot. Összevetésképpen 2023-ban még csak 58 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást vontak el a fővárostól, 2024-ben 75 milliárdot, 2025-ben pedig már 89,1 milliárdot. A hozzájárulás mértékét egy olyan számítással állapítják meg, ami elvileg a települések adóerő-képessége és lakosságszámát vesz figyelembe.

Egy korábbi elemzés szerint a fővárosi önkormányzatnál volt a legjelentősebb az elvonás: a teljes bevétel 12,9 százalékát tette ki a vizsgált évben (2022), míg más helyeken inkább 5-6 százalék volt jellemző. A dobogó második helyén Győr áll 13,14 milliárd forinttal, a harmadik pedig Debrecen 11,99 milliárddal - írja a lap. Az alábbi táblázat településenként mutatja, hogy a 2026-ra vonatkozó kormányrendelet alapján melyik településre mennyi szolidaritási hozzájárulás jut, és fejenként mennyi elvonást jelent ez.

A legkisebb összegeket a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírbogdányra és Nyírgelsére, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5 ezer fős Alsózsolcára szabták ki, 50,3-51,4 milliót. A rendelet szerint 50 millió forint alatt nem kell befizetni az adót, így ahol nincs adófizetési kötelezettség, azok a települések a táblázatban se szerepelnek.

Budapest szolidaritási adó terhe 2026-ban

A fővárosi kerületek közül Óbuda-Békásmegyer járt a legrosszabbul: 5,98 milliárdot vonnak el a III. kerülettől. A legkisebb összeget – 1,16 milliárd forintot – a belvárosi (V. kerület) önkormányzat fizeti. Az alábbi térképen látszik, hogy hány forint befizetendő szolidaritási hozzájárulás jut egy budapesti lakosra 2026-ban kerületi bontásban:

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Lakosságarányosan a csepeliekre (XXI. kerület) jut a legnagyobb teher, fejenként több mint 120 ezer forint, míg Angyalföldön (XIII. kerület) csak 101 ezer forintnyi szolidaritási adó jut egy főre.