Kicsit visszavettek az állampapírhozamok: így alakult az aukciós értékesítés a héten

Hozamcsökkenés és jelentős túljelentkezés jellemezte az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) keddi, három hónapos diszkont kincstárjegyekre kiírt aukcióját.

A hatalmas piaci érdeklődésre tekintettel a szervezet az eredetileg tervezett mennyiség majdnem háromszorosát, összesen 88 milliárd forintnyi állampapírt értékesített, ez derül ki a szokásos heti összesítésből.

A heti rendszerességű árverésen az ÁKK kezdetben 30 milliárd forint értékben hirdetett meg papírokat. Az elsődleges forgalmazók azonban ennek több mint ötszörösére, 150,6 milliárd forintra nyújtottak be ajánlatot. Ez végül a megemelt összegű elfogadáshoz vezetett.

Az aukción kialakult átlaghozam kereken 6,00 százalék lett. Ez 15 bázispontos mérséklődést jelent a legutóbbi kibocsátáshoz képest. Emellett enyhén alulmúlja a hétfőn regisztrált, 6,06 százalékos másodpiaci referenciahozamot is.

A rövid lejáratú papírok hozama jelentős utat járt be az elmúlt években. Összehasonlításképpen: 2023 elején az átlaghozam még kiugróan magas, 13,94 százalék volt. Ez az érték 2024 elejére 6,48 százalékra, 2025 elejére pedig 5,27 százalékra süllyedt.

