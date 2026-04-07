Őrült drágulás ütött be a magyarok kedvenc nyaralóhelyén: sokba kerülhet annak, aki most utazna ide

A horvát kormány döntése értelmében keddtől két hétig ismét emelkednek a hatósági üzemanyagárak. A benzin négy, míg a gázolaj tizenkét eurócenttel kerül többe. A hatósági árazás ugyanakkor továbbra sem vonatkozik az autópályák melletti benzinkutakra. Ezeken a helyeken a kereskedők szabadon alakíthatják az árakat.

A kabinet határozata alapján a benzin literenkénti ára 1,66 euróra (nagyjából 644 forintra) nőtt. A gázolajé pedig 1,85 euróra (körülbelül 718 forintra) emelkedett. A mezőgazdaságban használt úgynevezett kék dízel szintén drágult. A 17 eurócentes emelkedés után literenként 1,36 euróba (mintegy 528 forintba) kerül. Ezzel szemben a cseppfolyós gáz ára némileg mérséklődött.

A zágrábi vezetés rámutatott, hogy állami beavatkozás nélkül a lakossági terhek érezhetően magasabbak lennének. A jövedéki adó csökkentésének meghosszabbítása és a kiskereskedelmi ármaximum rögzítése nélkül a fogyasztóknak jóval többet kellene fizetniük.

Ebben az esetben a benzinért 1,76, a gázolajért 2,06, a kék dízelért pedig 1,42 eurót kérnének literenként. Az új tarifákat továbbra is a kőolajtermékek elmúlt tizennégy napos piaci átlagára, valamint a rögzített kereskedelmi árrés alapján határozták meg.

A kormánydöntés legfőbb célja, hogy a globális piaci bizonytalanságok ellenére mérsékelje az energiaárak emelkedését. Emellett garantálni kívánják az ország ellátásbiztonságát is. Ennek érdekében már húsvét előtt megelőző lépéseket tettek. A piac stabilizálása céljából 35 ezer tonna gázolajat szabadítottak fel a kötelező állami biztonsági készletekből.

Ante Šušnjar gazdasági miniszter hangsúlyozta, hogy a felszabadított mennyiség a teljes tartalék mindössze 4,7 százalékát teszi ki. Emiatt ez nem számít rendkívüli intézkedésnek, Horvátország üzemanyag-ellátása pedig továbbra is zavartalan.