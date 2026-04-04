Dupla cukiságbomba: gyűrűsfarkú maki ikrek születtek a népszerű vidéki szafari parkban

Az elmúlt héten több új állat, köztük egy gyűrűsfarkú maki ikerpár is született a nagykőrösi Richter Safari Parkban, ahol az új jövevényeket a húsvéti hosszú hétvégén láthatja először a közönség - tájékoztatta a park pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint az elmúlt héten jelentős szaporulattal bővült az állomány, öt púpos teve, egy kis láma, valamint három gyűrűsfarkú maki is világra jött, ráadásul utóbbiaknál egy ikerpár is született. A ritkaságnak számító makiikreket közvetlen közelről tekinthetik meg a látogatók az idén kialakított Maki szigeten - közölték.

"Az idei szaporulat minden várakozásunkat felülmúlta, az iker maki pár érkezése pedig igazán ritka és örömteli esemény. Külön büszkeség számunkra, hogy mindezt megújult környezetben, új attrakciókkal kiegészítve mutathatjuk meg a hozzánk érkezőknek" - idézi a közlemény Richter Józsefet, a Richter Safari Park alapító-tulajdonosát.

A húsvéti hosszú hétvégén érkezők az újszülött állatok megtekintése mellett a park négy kilométeres autós szafari útvonalán haladva zsiráfokkal, vízilovakkal, elefántokkal, zebrákkal, tevékkel, lámákkal és struccokkal találkozhatnak.

A közlemény szerint az élménypark a 2026-os szezonban több fejlesztéssel is bővült. A látogatók kipróbálhatják az új, családi hullámvasutat, magasba emelkedhetnek a Safari Eye óriáskeréken, valamint bejárhatják a szafari tó közepén elhelyezkedő Maki szigetet is.

A 35 hektáros területen működő autós szafari és élménypark mintegy 500 állatnak ad otthont Nagykőrösön. A park elsődleges célja, hogy a cirkuszi munkát befejező állatoknak a nemzetközi irányelveknek megfelelő, természetközeli pihenőhelyet biztosítson - áll a közleményben.



