Dupla cukiságbomba: gyűrűsfarkú maki ikrek születtek a népszerű vidéki szafari parkban
Dupla cukiságbomba: gyűrűsfarkú maki ikrek születtek a népszerű vidéki szafari parkban

2026. április 4. 15:05

Az elmúlt héten több új állat, köztük egy gyűrűsfarkú maki ikerpár is született a nagykőrösi Richter Safari Parkban, ahol az új jövevényeket a húsvéti hosszú hétvégén láthatja először a közönség - tájékoztatta a park pénteken az MTI-t.

A közlemény szerint az elmúlt héten jelentős szaporulattal bővült az állomány, öt púpos teve, egy kis láma, valamint három gyűrűsfarkú maki is világra jött, ráadásul utóbbiaknál egy ikerpár is született. A ritkaságnak számító makiikreket közvetlen közelről tekinthetik meg a látogatók az idén kialakított Maki szigeten - közölték.

"Az idei szaporulat minden várakozásunkat felülmúlta, az iker maki pár érkezése pedig igazán ritka és örömteli esemény.  Külön büszkeség számunkra, hogy mindezt megújult környezetben, új attrakciókkal kiegészítve mutathatjuk meg a hozzánk érkezőknek" - idézi a közlemény Richter Józsefet, a Richter Safari Park alapító-tulajdonosát.

A húsvéti hosszú hétvégén érkezők az újszülött állatok megtekintése mellett a park négy kilométeres autós szafari útvonalán haladva zsiráfokkal, vízilovakkal, elefántokkal, zebrákkal, tevékkel, lámákkal és struccokkal találkozhatnak.

A közlemény szerint az élménypark a 2026-os szezonban több fejlesztéssel is bővült. A látogatók kipróbálhatják az új, családi hullámvasutat, magasba emelkedhetnek a Safari Eye óriáskeréken, valamint bejárhatják a szafari tó közepén elhelyezkedő Maki szigetet is.

A 35 hektáros területen működő autós szafari és élménypark mintegy 500 állatnak ad otthont Nagykőrösön. A park elsődleges célja, hogy a cirkuszi munkát befejező állatoknak a nemzetközi irányelveknek megfelelő, természetközeli pihenőhelyet biztosítson - áll a közleményben.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
Pénzcentrum
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Szomorú hírt közöltek: bezárt hazánk egyik legnépszerűbb arborétuma
2
2 hete
Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
3
3 hete
Elképesztő kis ragadozó bukkant fel Somogyban: elolvadsz tőle, ha meglátod + Videó
4
1 hete
Így készül a placki, az ősi paraszti konyha filléres fogása: tartalmas étel néhány egyszerű alapanyagból
5
3 hete
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 19:02
A kormány új korlátozást jelentett be a benzinkutakon: minden autóst érint a szigorítás
Pénzcentrum  |  2026. április 5. 18:04
Kvíz: Fel tudod még idézni Jézus életének a történetét? Tedd próbára, mire emlékszel a Bibliából!
Agrárszektor  |  2026. április 5. 18:29
Ami vasárnap történt itthon, olyan még egyszer sem volt az évben