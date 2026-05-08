Megérkeztek az áprilisi inflációs adatok: tovább nőtt a drágulás Magyarországon

Áprilisban 2,1 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest. Az élelmiszerek ára 1,5 százalékkal nőtt, de a szolgáltatások, például a színház, illetve a külföldi utazások is komoly emelkedést mutatnak.

2026. áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak - számolt be legfrissebb adatközlésében a Központi statiszikai hivatal (KSH).

12 hónap alatt, 2025. áprilisához viszonyítva az élelmiszerek ára 1,5%-kal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,9%-kal csökkent), ezen belül az egyéb sütőipari lisztesárué 10,5, a büféáruké 8,2, a friss hazai és déligyümölcsé 7,0, a cukorka, mézé 6,9, az éttermi étkezésé 6,1 és a fűszerek, ételízesítőké 3,5%-kal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 28,2, a vaj, vajkrémé 11,6, a burgonyáé 11,4, a sertéshúsé 8,5, a száraztésztáé 7,4, a sajté 6,2, a tejé 6,0%-kal mérséklődött.

A szolgáltatások 4,0%-kal drágultak, ezen belül a színház 18,3, a külföldi üdülés 15,5, a teherszállítás 13,7, a belföldi üdülés 5,9, a sport, múzeumi belépők 8,7, a testápolási szolgáltatás 7,8, valamint a járműjavítás, -karbantartás 7,5%-kal. A szeszes italok, dohányáruk ára 4,1%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,9%-kal.

A háztartási energiáért 0,4, ezen belül a vezetékes gázért 3,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,1%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 28,4, a motorkerékpárok 6,9, a használt személygépkocsik 5,0 és a szobabútorok 3,0%-kal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 1,9, a járműüzemanyagok 0,1%-kal drágultak.

Hónapról hónapra is érezhető a drágulás

1 hónap alatt, 2026. márciushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1%-kal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül stagnált), ezen belül a burgonya 6,6, a friss hazai és déligyümölcs 3,8, a friss zöldség 1,3, a sertéshús 0,8, az étolaj 0,4%-kal többe, a péksütemények 2,7, a száraztészta 2,5, a száraz hüvelyesek 1,9, a vaj, vajkrém 1,4, a tej 1,2, a tejtermékek (sajt nélkül) 0,5%-kal kevesebbe kerültek. A szolgáltatások ára átlagosan 0,7%-kal nőtt, ezen belül az utazás egyéb távolsági úti céllal 9,0, a belföldi üdülés 2,0%-kal többe, a külföldi üdülés 0,5%-kal kevesebbe került.

A háztartási energia ára 0,9%-kal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,7%-kal mérséklődött, a távfűtésé 0,2%-kal emelkedett. A szeszes italok, dohányáruk ára stagnált, ezen belül a dohányáruké 0,2%-kal nőtt, a szeszes italoké 0,3%-kal csökkent. A járműüzemanyagok ára 1,7%-kal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,5%-kal többe kerültek.