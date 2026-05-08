2026. május 8. péntek Mihály
21 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép a bevásárlókocsi zacskókkal élelmiszerekkel
Gazdaság

Megérkeztek az áprilisi inflációs adatok: tovább nőtt a drágulás Magyarországon

Pénzcentrum
2026. május 8. 08:30

Áprilisban 2,1 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest. Az élelmiszerek ára 1,5 százalékkal nőtt, de a szolgáltatások, például a színház, illetve a külföldi utazások is komoly emelkedést mutatnak.

2026. áprilisban a fogyasztói árak átlagosan 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat. Egy hónap alatt átlagosan 0,4%-kal emelkedtek a fogyasztói árak - számolt be legfrissebb adatközlésében a Központi statiszikai hivatal (KSH).

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

12 hónap alatt, 2025. áprilisához viszonyítva az élelmiszerek ára 1,5%-kal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,9%-kal csökkent), ezen belül az egyéb sütőipari lisztesárué 10,5, a büféáruké 8,2, a friss hazai és déligyümölcsé 7,0, a cukorka, mézé 6,9, az éttermi étkezésé 6,1 és a fűszerek, ételízesítőké 3,5%-kal nőtt. A termékcsoporton belül a húskonzerv ára 28,2, a vaj, vajkrémé 11,6, a burgonyáé 11,4, a sertéshúsé 8,5, a száraztésztáé 7,4, a sajté 6,2, a tejé 6,0%-kal mérséklődött.

Kapcsolódó cikkeink:

A szolgáltatások 4,0%-kal drágultak, ezen belül a színház 18,3, a külföldi üdülés 15,5, a teherszállítás 13,7, a belföldi üdülés 5,9, a sport, múzeumi belépők 8,7, a testápolási szolgáltatás 7,8, valamint a járműjavítás, -karbantartás 7,5%-kal. A szeszes italok, dohányáruk ára 4,1%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,9%-kal.

A háztartási energiáért 0,4, ezen belül a vezetékes gázért 3,1%-kal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,1%-kal többet. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,7%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 28,4, a motorkerékpárok 6,9, a használt személygépkocsik 5,0 és a szobabútorok 3,0%-kal többe kerültek. A gyógyszer, gyógyáruk 1,9, a járműüzemanyagok 0,1%-kal drágultak.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Hónapról hónapra is érezhető a drágulás

1 hónap alatt, 2026. márciushoz viszonyítva a fogyasztói árak átlagosan 0,4%-kal növekedtek. Az élelmiszerek ára átlagosan 0,1%-kal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül stagnált), ezen belül a burgonya 6,6, a friss hazai és déligyümölcs 3,8, a friss zöldség 1,3, a sertéshús 0,8, az étolaj 0,4%-kal többe, a péksütemények 2,7, a száraztészta 2,5, a száraz hüvelyesek 1,9, a vaj, vajkrém 1,4, a tej 1,2, a tejtermékek (sajt nélkül) 0,5%-kal kevesebbe kerültek. A szolgáltatások ára átlagosan 0,7%-kal nőtt, ezen belül az utazás egyéb távolsági úti céllal 9,0, a belföldi üdülés 2,0%-kal többe, a külföldi üdülés 0,5%-kal kevesebbe került.

A háztartási energia ára 0,9%-kal csökkent, ezen belül a vezetékes gázé 2,7%-kal mérséklődött, a távfűtésé 0,2%-kal emelkedett. A szeszes italok, dohányáruk ára stagnált, ezen belül a dohányáruké 0,2%-kal nőtt, a szeszes italoké 0,3%-kal csökkent. A járműüzemanyagok ára 1,7%-kal nőtt, míg a ruházkodási cikkek 1,5%-kal többe kerültek.
Címlapkép: Getty Images
#élelmiszer #árak #ksh #infláció #gazdaság #fogyasztói árak #központi statisztikai hivatal #élelmiszerárak #inflációs adat #infláció mértéke

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:30
09:27
09:23
09:11
09:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. május 7. 16:50
Jó és rossz példák: így lehet siker vagy bukás a magyar euróbevezetés  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
MEDIA1  |  2026. május 8. 08:28
A fővárosiaknak kell a hely - a rendszerváltásról forgatnának, de nem engedik be őket a Parlament alakuló ülésére
Szántó István, az Észak nyugalmazott főszerkesztő-helyettese, a Szántó Gráf hírportál tulajdonos-fős...
ChikansPlanet  |  2026. május 8. 08:00
Okos gyárakkal az energiamegtakarítás is könnyebben megy
A technológia és az automatizáció a feldolgozóipart is jelentősen átalakítja: egyre több gyárban dol...
KonyhaKontrolling  |  2026. május 8. 07:45
Ha a korrupció pofán röhög, vissza tudunk nevetni?
A héten nem akartam írni, mert nem volt időm, de ez a tanmese megér egy gyors bejegyzést. Egy meg ne...
Bankmonitor  |  2026. május 8. 07:03
Forrong a lakáspiac: Így spórolhatsz milliókat az Otthon Starton és a lakáshitelen
A lakáshitelpiac történelmi csúcsot döntött, 2026 márciusában több mint 281 milliárd forintnyi szerz...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 8.
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2026. május 7.
Ide vezetett Orbánék multik elleni hadjárata: nyugati márkák tömegét tiltották ki Magyarországról
2026. május 7.
Ingyen lakást és több ezer eurós támogatást adnak a beköltözőknek: magyarok is lecsaphatnak a lehetőségre
2026. május 7.
Ez Magyarország kedvenc autója 2026-ban: toronymagasan veri a Suzukit, Skodát, sokan meg fognak lepődni
2026. május 7.
Óriási vagyonokat buknak bankszámláikról a magyarok: minden egy irányba mutat - félelmetes hiba áll a háttérben
NAPTÁR
Tovább
2026. május 8. péntek
Mihály
19. hét
Május 8.
A Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold mozgalmak napja
Május 8.
Fagylalt nap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek
2
7 napja
Hírek érkeztek Bulgáriából az euró bevezetése után négy hónappal: ez várna Magyarországra, ha mi is meglépnénk a nagy döntést
3
1 napja
Megszületett a nagy döntés: megvan a céldátum, ekkor búcsúzhatunk a forinttól Magyarországon
4
2 napja
Kíméletlen döntés született a színfalak mögött: váratlan rémálommal néz szembe Magyarország, minden perc számít
5
3 napja
Kiderült az igazság a Tisza-kormány vagyonadójáról: így sarcolhatják meg a leggazdagabb magyarokat
PÉNZÜGYI KISOKOS
SHA
Kifizetés esetén a fizetéssel kapcsolatos költségeket a kedvezményezett és a kifizetést kezdeményező közösen megosztva viselik. A átutalási megbízáson a SHA kódot kell feltüntetni, ha az ügyletet ilyen kondíciókkal kívánja igénybe venni az ügyfél.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 06:32
Őrületes bőrönd-akciót élesített a SPAR: American Tourister hátizsákot és utazótáskát is szerezhetsz most így féláron
Pénzcentrum  |  2026. május 8. 06:03
Német érettségi 2026: német vizsgafeladatok, tippek, megoldások, eredmények egy helyen
Agrárszektor  |  2026. május 8. 08:14
Figyelmeztetik a magyarokat: durva eső lehet ma ebben a 2 megyében
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm