Hatalmas változások jöhetnek: most te is beleszólhatsz, hogyan fejlődjön tovább a Pénzcentrum

Új, négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben pénteken.
Meddig tartanának ki a világ országai, ha egyik napról a másikra megszakadna az olajellátás? És miért kerül ugyanaz az üzemanyag a világ egyik felén kétszer-háromszor...
Ezt minden palackos ásványvizet ivó magyarnak tudnia kell: hatalmas változás közeleg, erre kell készülni
Vállaláscsomagot ajánlott fel a Szentkirályi Magyarország Kft. a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 593,63 pontos, 0,44 százalékos csökkenéssel 134 545,20 ponton zárt pénteken.
Áprilisban, egy hónap alatt 429,4 milliárd forint hiányt halmozott fel az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere.
A fogyasztói árak áprilisban 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb várakozásunknál és a piaci konszenzusnál.
Stagflációs csapda fenyegeti Európát: kiderült, mikor és miért emelhetnek mégis kamatot a nagy jegybankok
Áprilisban mind a négy meghatározó jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a döntés mögött nagyon különböző monetáris politikai helyzetek állnak.
Legfőbb ügyész: akár Dubajból is visszahozzák Matolcsyék Ferrariait, senki ne számítson rá, hogy sikerül a vagyonkimentés
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint az MNB-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség már a következő hetekben konkrét eljárási cselekményeket tervez.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Forró a talaj az MNB több száz milliárd forintos vagyonvesztése körül: kivonult a Központi Nyomozó Főügyészség
Ügyészségi nyomozók jelentek meg csütörtökön az Állami Számvevőszék (ÁSZ) székházában, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli, több százmilliárd forintos vagyonvesztés gyanúja miatt.
Áprilisban 2,1 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest.
Az elemzők sem számítottak ilyen gyenge első negyedévre a Molnál: visszaesést hoztak a geopolitikai feszültségek
A Mol péntek hajnalban közzétett első negyedéves gyorsjelentése a legtöbb kulcsfontosságú mutatóban jócskán elmaradt mind az egy évvel korábbi eredményektől.
Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Évek óta nem volt ilyen jó hír a forintról: meglepő fordulat a devizapiacon, ezt mindenki megérzi a pénztárcáján
Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 760,5 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel 135 138,83 ponton zárt csütörtökön.
A Paksi Atomerőmű egyik blokkját leállítják, a lépés tervezett karbantartás miatt válhat szükségessé.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori főigazgatóját csütörtökön elfogták és őrizetbe vették.
A tárca arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború kiváltotta energiaár-sokk késleltetve más termékek árában is megjelenhet.
