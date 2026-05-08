Borús hetet zárt a hazai tőzsde: egyetlen óriásvállalat tudott csak a víz felett maradni pénteken

A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 593,63 pontos, 0,44 százalékos csökkenéssel 134 545,20 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt, a vezető részvények közül csak a Mol árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a vezető részvények egyike sem zárta jól a hetet, bár a legnagyobb visszaeső, a Magyar Telekom csak technikai okból gyengült, részvényeiről ugyanis lekerült az osztalékszelvény.

A Mol erősödését visszafogta, hogy a pénteken közzétett gyorsjelentés szerint a vállalat vegyesen teljesített az első negyedévben, az OTP és a Richter árfolyama pedig csak a havi átlag körül mozgott - tette hozzá. A Mol 12 forinttal, 0,29 százalékkal 4164 forintra erősödött 4,7 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 260 forinttal, 0,61 százalékkal 42 180 forintra csökkent, forgalmuk 14,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 108 forinttal, 4,24 százalékkal 2442 forintra esett, forgalma 2,9 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 290 forinttal, 2,24 százalékkal 12 660 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el. A BUMIX 9202,37 ponton zárt pénteken, ez 57,27 pontos, 0,63 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.