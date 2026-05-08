Budapesten négy hónap alatt 32%-ról 23%-ra esett a befektetési célú vásárlások aránya. Az árszint a tavalyi befektetői csúcson stabilizálódott.
Borús hetet zárt a hazai tőzsde: egyetlen óriásvállalat tudott csak a víz felett maradni pénteken
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 593,63 pontos, 0,44 százalékos csökkenéssel 134 545,20 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 24,8 milliárd forint volt, a vezető részvények közül csak a Mol árfolyama emelkedett az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint a vezető részvények egyike sem zárta jól a hetet, bár a legnagyobb visszaeső, a Magyar Telekom csak technikai okból gyengült, részvényeiről ugyanis lekerült az osztalékszelvény.
A Mol erősödését visszafogta, hogy a pénteken közzétett gyorsjelentés szerint a vállalat vegyesen teljesített az első negyedévben, az OTP és a Richter árfolyama pedig csak a havi átlag körül mozgott - tette hozzá. A Mol 12 forinttal, 0,29 százalékkal 4164 forintra erősödött 4,7 milliárd forintos forgalomban.
Az OTP-részvények ára 260 forinttal, 0,61 százalékkal 42 180 forintra csökkent, forgalmuk 14,5 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 108 forinttal, 4,24 százalékkal 2442 forintra esett, forgalma 2,9 milliárd forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 290 forinttal, 2,24 százalékkal 12 660 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el. A BUMIX 9202,37 ponton zárt pénteken, ez 57,27 pontos, 0,63 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Ezt minden palackos ásványvizet ivó magyarnak tudnia kell: hatalmas változás közeleg, erre kell készülni
Vállaláscsomagot ajánlott fel a Szentkirályi Magyarország Kft. a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának.
Stagflációs csapda fenyegeti Európát: kiderült, mikor és miért emelhetnek mégis kamatot a nagy jegybankok
Áprilisban mind a négy meghatározó jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a döntés mögött nagyon különböző monetáris politikai helyzetek állnak.
Legfőbb ügyész: akár Dubajból is visszahozzák Matolcsyék Ferrariait, senki ne számítson rá, hogy sikerül a vagyonkimentés
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint az MNB-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség már a következő hetekben konkrét eljárási cselekményeket tervez.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Forró a talaj az MNB több száz milliárd forintos vagyonvesztése körül: kivonult a Központi Nyomozó Főügyészség
Ügyészségi nyomozók jelentek meg csütörtökön az Állami Számvevőszék (ÁSZ) székházában, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli, több százmilliárd forintos vagyonvesztés gyanúja miatt.
Áprilisban 2,1 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest.
Az elemzők sem számítottak ilyen gyenge első negyedévre a Molnál: visszaesést hoztak a geopolitikai feszültségek
A Mol péntek hajnalban közzétett első negyedéves gyorsjelentése a legtöbb kulcsfontosságú mutatóban jócskán elmaradt mind az egy évvel korábbi eredményektől.
Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Évek óta nem volt ilyen jó hír a forintról: meglepő fordulat a devizapiacon, ezt mindenki megérzi a pénztárcáján
Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 760,5 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel 135 138,83 ponton zárt csütörtökön.
A Paksi Atomerőmű egyik blokkját leállítják, a lépés tervezett karbantartás miatt válhat szükségessé.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori főigazgatóját csütörtökön elfogták és őrizetbe vették.
A tárca arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború kiváltotta energiaár-sokk késleltetve más termékek árában is megjelenhet.
Csütörtökön tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben:
Határozott erősödésbe kezdett a forint csütörtök reggel.
Az új kormány kiemelt gazdaságpolitikai célként határozta meg az euró 2030-as magyarországi bevezetését.
A GKI legfrissebb elemzése az üzemanyagok jelenlegi megfizethetőségét vizsgálja hazánkban, az unióban és a V3-as országokban.
Megkongatták a vészharangot: kíméletlen csődhullám közeleg, egy váratlan csapás rengeteg magyar céget is a padlóra küldhet
Bár 2025-ben a közép- és kelet-európai térségben stabilizálódtak a fizetésképtelenségi mutatók, a Coface legfrissebb elemzése széttagolt képről tanúskodik.
