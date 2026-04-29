2026. április 29. szerda Péter
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét! ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Parkolóhely közlekedési tábla
Gazdaság

Elképesztő dologra ment el 115 millió forint: belső vizsgálat indult a fővárosi költések miatt

Pénzcentrum
2026. április 29. 09:42

Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek, költségvetési szervek és alapítványok. Bár a helyek egy részét albérletbe adták, ebből mindössze 15,6 millió forint folyt vissza a kasszába. A jelentős kiadások miatt elrendelt belső ellenőrzés nyomán komoly vita alakult ki. Kérdésessé vált ugyanis, mennyire indokolt drága belvárosi parkolókat fenntartani akkor, amikor a városvezetés a tömegközlekedést részesíti előnyben - írta a 444.hu.

A Fővárosi Közgyűlés még tavaly októberben rendelt el ellenőrzést az ügyben. A vizsgálatot az az eset váltotta ki, amikor kiderült: az azóta megszűnt Budapest Brand vezetőinek havi 125 ezer forintért béreltek helyeket a Kempinski Hotel mélygarázsában, miután a Városháza udvarát lezárták. A Főpolgármesteri Hivatal az elmúlt két évre visszamenőleg ellenőrizte a bérleti szerződések pénzügyi és jogi szabályszerűségét. A beszerzések körülményeit nem vizsgálták, de a jelentés megállapította, hogy a fizetett egységárak nem számítanak kiugrónak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az érintett intézmények és gazdasági társaságok különféle okokkal magyarázták a külső parkolók szükségességét. Főként a telephelyek környékén tapasztalható parkolóhiányra, valamint a szolgálati járművek biztonságos tárolására és logisztikai célokra hivatkoztak. Emellett felmerült a vendégek, a partnerek, a vezetők, illetve az agglomerációból ingázó dolgozók parkolási igénye is.

Kapcsolódó cikkeink:

A legtöbb helyet a Fővárosi Vízművek bérli. A vállalat negyven parkolót tart fenn az irodaházi dolgozók és a vendégek autóinak, tízet pedig a teherjárműveknek. Emellett egy száz gépkocsi befogadására alkalmas területet is bérelnek a hivatali járművek és a munkavállalók számára. A második legnagyobb bérlő a Budapesti Közlekedési Központ (BKK). A cég az irodabérleti szerződése részeként 63 hellyel rendelkezik, amelyből tizenhetet a dolgozók térítés ellenében használhatnak.

A Fővárosi Közgyűlés Tulajdonosi Bizottságában azonban megkérdőjelezték ezt a gyakorlatot. A vita középpontjában a belvárosi irodaházakban működő cégek parkolása állt, hiszen ezek az épületek kiváló tömegközlekedési kapcsolatokkal rendelkeznek. Felmerült a kérdés: valóban szükség van-e a külvárosi áraknál jóval drágább parkolóhelyek bérlésére? A probléma különösen annak fényében éles, hogy a jelenlegi városvezetés kifejezett célja a belvárosi autós forgalom csökkentése.
Címlapkép: Getty Images
#kiadás #ellenőrzés #közlekedés #bkk #Budapest #parkolás #költségvetés #gazdaság #főváros #parkoló #fővárosi közgyűlés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:44
10:31
10:15
10:07
09:52
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 28. 16:50
Ez lehet Budapest legújabb látványossága: turisták millióit vonzaná, ha megépülne  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 29. 08:59
Árrobbanás a lakáspiacon: tényleg lenullázta a drágulás az Otthon Start kamatelőnyét?
Az MNB adatai alapján 2025. IV. negyedévében is tovább zajlott az ingatlanok drágulása. Országosan e...
Holdblog  |  2026. április 29. 08:16
Hogyan lehet tervezni a vagyonnal a változó környezetben? Találkozzunk Miskolcon!
Milyen makropálya várható Magyarországon, milyen előnyei és hátrányai lehetnek az eurócsatlakozásnak...
MEDIA1  |  2026. április 29. 00:23
Lezárta a rendőrség Panyi Szabolcs ügyét
Nem követett el bűncselekményt az újságíró az NNI szerint. Panyi Facebookon mondott köszönetet azokn...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 29.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
2026. április 29.
Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől
2026. április 28.
Fillérekből is kihozható a májusi hosszú hétvége: mutatjuk a titkos hazai úti célokat, amikről szinte senki sem tud
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
1 hete
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
3
1 hete
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
4
3 napja
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
5
1 hete
Új szintre léptek a csalók, egy pillanat alatt lenullázhatják a bankszámládat, a rendőrség kiadta a figyelmeztetést
PÉNZÜGYI KISOKOS
Árfolyamkockázat
A devizában lévő pénzügyi eszközök tulajdonosainak abból fakadó kockázata, hogy az árfolyam elmozdulásával az általuk tartott eszköz hazai fizetőeszközben kifejezett értéke megváltozik. A deviza pénzügyi eszközök (például deviza, értékpapír, kötvény, részvény, váltó) forintban számolt értéke az árfolyam elmozdulásával változik. Befektetéseknél hozamon felüli extra jövedelem, de akár veszteség is keletkezhet miatta.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 10:31
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 10:07
Almási Kitti lerántotta a leplet: ez a fájdalmas pszichológiai csapda fosztja meg a nőket a pénzügyi sikertől
Agrárszektor  |  2026. április 29. 10:32
Kiderült az ukrán gazdák trükkje: tömegével állnak át erre a növényre
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm