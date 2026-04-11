A Pénzcentrum 2026. április 11.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Komoly figyelmeztetés jött a gazdaságról: durván megérezhetjük a zsebünkön a háborút
A közel-keleti konfliktus mindenképpen súlyos csapást mér a világgazdaságra: visszaveti a növekedést és felpörgeti az inflációt, még akkor is, ha a jelenlegi törékeny tűzszünet kitart. A Világbank elnöke szerint a helyzet kulcsa a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása és a diplomáciai egyeztetések sikere. A szervezet eközben már meg is kezdte a legkiszolgáltatottabb országok megsegítését.
Ajay Banga, a Világbank elnöke a Reutersnek adott interjújában rámutatott, hogy a háború gazdasági hatásai immár elkerülhetetlenek. Egy kedvezőbb, gyors lezárást hozó forgatókönyv esetén a globális növekedés 0,3–0,4 százalékponttal csökkenhet. Egy elhúzódó válság során azonban a visszaesés akár az 1 százalékpontot is elérheti.
A konfliktus emellett az infláció jelentős megugrásával fenyeget. A harcok eddig mintegy 50 százalékkal hajtották fel az olajárakat. Emellett komoly fennakadásokat okoztak az energiahordozók és a műtrágya szállításában, valamint a turizmusban és a légi közlekedésben is.
A Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet egyelőre rendkívül ingatag, mivel Izrael és Irán is folytatja a katonai csapásokat. A Pakisztánba tervezett amerikai–iráni tárgyalások sorsa bizonytalan. Teherán ugyanis előfeltételként szabta meg befagyasztott vagyonának felszabadítását, valamint a libanoni tűzszünet életbe lépését. Eközben Washington a diplomáciai kudarc eshetőségére is felkészült, így az amerikai hadihajók lőszerkészletének feltöltése már meg is kezdődött.
Banga kiemelte, hogy a világgazdaság szempontjából a legsürgetőbb feladat a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítása. Ha a kulcsfontosságú tengeri kereskedelmi útvonal nem nyílik meg, és az energetikai infrastruktúra tovább rongálódik, annak hosszú távon is súlyos következményei lesznek.
A válság enyhítése érdekében a Világbank már tárgyal a legsebezhetőbb, energiaimportra szoruló fejlődő országokkal és szigetállamokkal. A cél az, hogy a meglévő válságkezelési programokon keresztül azonnali pénzügyi mentőcsomagot nyújtsanak számukra.
Egy új tanulmány a lehetséges jövőbeli forgatókönyveket elemzi: arra a következtetésre jut, hogy a jelenlegi konfliktusok állandósulása tartós gazdasági lecsúszáshoz vezet.
Teljesen átalakul a hazánkban is népszerű bank vezetése: zsíros osztalékkal és egy váratlan felvásárlással lepték meg a piacot
A Raiffeisen Bank International (RBI) közgyűlésén a részvényesek jóváhagyták a 2025-ös üzleti év után járó, 1,6 eurós részvényenkénti osztalékot.
Automatikusan frissülő térképes választási eredményekkel, részletes körzeti bontással és azonnali elemzésekkel segítik az eligazodást az országgyűlési választások napján.
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
Európában egyre több ország működik tartósan magas költségvetési hiánnyal, és a régióban Magyarország sem kivétel.
A kormány a legfrissebb Magyar Közlöny szerint jelentős költségvetési átcsoportosításokról döntött.
Elképesztő tempóban árusítja ki az épületeit a magyar állam: kevesen tudják, de egy furcsa trükköt is bevetnek az eladásoknál
Az elmúlt másfél évben, különösen 2024 ősze óta példátlan mértékű ingatlanértékesítésbe kezdett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt.
Hatalmas fordulat az atomenergia piacán: új megállapodás jöhet, ami teljesen átírhatja Paks működését
Az új fejlesztés célja, hogy csökkentse az orosz függőséget, és hosszú távon biztonságosabbá tegye az atomenergia-ellátást.
A forint mindhárom vezető devizapárral szemben javított, de erősebb lett estére az euró is.
A színésznő szerint nem lehet, hogy ilyen magas a számla, hiszen tavaly hosszabb időt kórházban töltött, és alig volt otthon.
Hiába csinálja meg helyetted a hivatal, kegyetlenül ráfázhatsz: erre buktatóra figyelmeztetnek a szakértők az adóbevallásnál
Több lényeges szabály is módosult, érdemes a május 20-ig hátralévő időben alaposan tanulmányozni az szja bevallás tervezetét.
Nemcsak a „bacon” és a „steak” került célkeresztbe, több hétköznapi kifejezés használatát is szigorítanák az EU-ban.
Egy kulcsfontosságú tengeri útvonal sorsa dönthet: már egy hónapos csúszás is komoly áremelkedést hozhat.
A bizonytalanság növekedése egyértelmű a korábbi adatokhoz viszonyítva.
Előző nap a kedvező befektetői hangulat miatt rég nem látott emelkedést mutatott a tőzsde, azonban a csütörtöki nyitásban csökkenés várható.
Kiderült, miért jött valójában Budapestre JD Vance: olajról és atomenergiáról is megállapodtunk az Egyesült Államokkal
Átfogó, az energetikai, technológiai és védelmi szektort egyaránt érintő amerikai–magyar megállapodások születtek JD Vance amerikai alelnök budapesti látogatása során.
Csütörtökön 16 óráig léphetnek vissza az egyéni választókerületben induló jelöltek az országgyűlési választáson
Az eurót reggel hat órakor 376,96 forinton jegyezték, magasabban az előző délután hat órai 376,10 forintnál.
Alig változott szerdán a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A legtöbb szempontból magyarok a kiskereskedelem óriásai
