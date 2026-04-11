Komoly figyelmeztetés jött a gazdaságról: durván megérezhetjük a zsebünkön a háborút

A közel-keleti konfliktus mindenképpen súlyos csapást mér a világgazdaságra: visszaveti a növekedést és felpörgeti az inflációt, még akkor is, ha a jelenlegi törékeny tűzszünet kitart. A Világbank elnöke szerint a helyzet kulcsa a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása és a diplomáciai egyeztetések sikere. A szervezet eközben már meg is kezdte a legkiszolgáltatottabb országok megsegítését.

Ajay Banga, a Világbank elnöke a Reutersnek adott interjújában rámutatott, hogy a háború gazdasági hatásai immár elkerülhetetlenek. Egy kedvezőbb, gyors lezárást hozó forgatókönyv esetén a globális növekedés 0,3–0,4 százalékponttal csökkenhet. Egy elhúzódó válság során azonban a visszaesés akár az 1 százalékpontot is elérheti.

A konfliktus emellett az infláció jelentős megugrásával fenyeget. A harcok eddig mintegy 50 százalékkal hajtották fel az olajárakat. Emellett komoly fennakadásokat okoztak az energiahordozók és a műtrágya szállításában, valamint a turizmusban és a légi közlekedésben is.

A Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet egyelőre rendkívül ingatag, mivel Izrael és Irán is folytatja a katonai csapásokat. A Pakisztánba tervezett amerikai–iráni tárgyalások sorsa bizonytalan. Teherán ugyanis előfeltételként szabta meg befagyasztott vagyonának felszabadítását, valamint a libanoni tűzszünet életbe lépését. Eközben Washington a diplomáciai kudarc eshetőségére is felkészült, így az amerikai hadihajók lőszerkészletének feltöltése már meg is kezdődött.

Banga kiemelte, hogy a világgazdaság szempontjából a legsürgetőbb feladat a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítása. Ha a kulcsfontosságú tengeri kereskedelmi útvonal nem nyílik meg, és az energetikai infrastruktúra tovább rongálódik, annak hosszú távon is súlyos következményei lesznek.

A válság enyhítése érdekében a Világbank már tárgyal a legsebezhetőbb, energiaimportra szoruló fejlődő országokkal és szigetállamokkal. A cél az, hogy a meglévő válságkezelési programokon keresztül azonnali pénzügyi mentőcsomagot nyújtsanak számukra.