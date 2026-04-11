2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magas ár és infláció. Portré fiatal, sokkolt kaukázusi nő, kezét a fejéhez emeli. Vitrin a háttérben. Személy elfelejt vásárolni valamit. Koncepció a vásárlás a szupermarketben.
Gazdaság

Komoly figyelmeztetés jött a gazdaságról: durván megérezhetjük a zsebünkön a háborút

Pénzcentrum
2026. április 11. 14:31

A közel-keleti konfliktus mindenképpen súlyos csapást mér a világgazdaságra: visszaveti a növekedést és felpörgeti az inflációt, még akkor is, ha a jelenlegi törékeny tűzszünet kitart. A Világbank elnöke szerint a helyzet kulcsa a Hormuzi-szoros újbóli megnyitása és a diplomáciai egyeztetések sikere. A szervezet eközben már meg is kezdte a legkiszolgáltatottabb országok megsegítését.

Ajay Banga, a Világbank elnöke a Reutersnek adott interjújában rámutatott, hogy a háború gazdasági hatásai immár elkerülhetetlenek. Egy kedvezőbb, gyors lezárást hozó forgatókönyv esetén a globális növekedés 0,3–0,4 százalékponttal csökkenhet. Egy elhúzódó válság során azonban a visszaesés akár az 1 százalékpontot is elérheti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A konfliktus emellett az infláció jelentős megugrásával fenyeget. A harcok eddig mintegy 50 százalékkal hajtották fel az olajárakat. Emellett komoly fennakadásokat okoztak az energiahordozók és a műtrágya szállításában, valamint a turizmusban és a légi közlekedésben is.

A Donald Trump amerikai elnök által bejelentett kéthetes tűzszünet egyelőre rendkívül ingatag, mivel Izrael és Irán is folytatja a katonai csapásokat. A Pakisztánba tervezett amerikai–iráni tárgyalások sorsa bizonytalan. Teherán ugyanis előfeltételként szabta meg befagyasztott vagyonának felszabadítását, valamint a libanoni tűzszünet életbe lépését. Eközben Washington a diplomáciai kudarc eshetőségére is felkészült, így az amerikai hadihajók lőszerkészletének feltöltése már meg is kezdődött.

Banga kiemelte, hogy a világgazdaság szempontjából a legsürgetőbb feladat a Hormuzi-szoros hajóforgalmának biztosítása. Ha a kulcsfontosságú tengeri kereskedelmi útvonal nem nyílik meg, és az energetikai infrastruktúra tovább rongálódik, annak hosszú távon is súlyos következményei lesznek.

A válság enyhítése érdekében a Világbank már tárgyal a legsebezhetőbb, energiaimportra szoruló fejlődő országokkal és szigetállamokkal. A cél az, hogy a meglévő válságkezelési programokon keresztül azonnali pénzügyi mentőcsomagot nyújtsanak számukra.
Címlapkép: Getty Images
#energia #infláció #gazdaság #usa #donald trump #világgazdaság #irán #olajár #gazdasági hatás #háború #Közel-Kelet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
15:15
15:04
14:31
14:00
13:30
NAPTÁR
Tovább
2026. április 11. szombat
Leó, Szaniszló
15. hét
Április 11.
A Parkinson-kór világnapja
Április 11.
Debrecen napja
Április 11.
A magyar költészet napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerizált értékpapír
Elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
