Drámai képek: lángok csaptak fel a BYD egyik gyáránál, hatalmas füst borította el az eget

Tűz keletkezett a BYD egyik kínai üzemében, egy parkolóépületben, ahol teszt- és leselejtezett járműveket tároltak. A lángokat a hatóságok gyorsan megfékezték, személyi sérülés nem történt. A vállalat szerint a gyártócsarnokok nem sérültek, és a termelésben sem várható komoly fennakadás. Az eset körülményeit jelenleg is vizsgálják, írja a HVG.

Kedden hajnalban tűz ütött ki a BYD sencseni, Pingshan kerületében található üzemében. A lángok egy többszintes parkolóépületben csaptak fel, ahol tesztelés alatt álló, illetve már leselejtezett járműveket tároltak.

A riasztást követően a helyi hatóságok gyorsan reagáltak, több tűzoltóegység is a helyszínre érkezett, és sikerült megfékezni a tüzet. A beszámolók szerint sűrű füstoszlop emelkedett az ipari terület fölé, amit a közösségi médiában terjedő felvételek is megörökítettek.

A vállalat közlése szerint az érintett létesítmény nem tartozik a fő gyártócsarnokok közé, így a gyártósorok és az összeszerelő üzemek nem sérültek meg. Ennek megfelelően egyelőre nincs jele annak, hogy a tűz komolyabb fennakadást okozna a termelésben.

A tűz keletkezésének okát még vizsgálják, de az első információk szerint a károk a parkolóépületre korlátozódhatnak.

A BYD az elmúlt időszakban jelentős növekedést mutatott: márciusban több mint 300 ezer új energiájú járművet értékesített Kínában, és közel 23 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik. A vállalat emellett folyamatosan bővíti töltőhálózatát, és aktívan terjeszkedik nemzetközi szinten, különösen Európában.