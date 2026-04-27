Magyarország 2004-ben, az EU-csatlakozáskor elkötelezte magát az euró bevezetése mellett.
Rengeteg hazai adós dörzsölheti a tenyerét: váratlan fordulatot, hatalmas kamatzuhanást hozhat a pénzcsere
A hazai euróbevezetés nem csupán a fizetőeszköz lecserélését jelentené. A teljes magyar pénzügyi rendszer átállna az eurózóna hozam- és kamatkörnyezetére. Az Accorde Alapkezelő elemzése szerint a technikai folyamat során a hitelek, az értékpapírok és a készpénzhasználat átalakulása is zökkenőmentes lenne. A legfontosabb szempont, hogy az adósok és a megtakarítók ne kerüljenek kedvezőtlenebb helyzetbe.
A régiós tapasztalatok, például a horvát vagy a bolgár átállás alapján a meglévő hitelek esetében alapvetően csak a devizanem változik meg. A tartozásokat egy rögzített árfolyamon konvertálják euróra. A futamidő és a kamat jellemzően változatlan marad. A változó kamatozású kölcsönöknél új referenciakamat, például az EURIBOR lép érvénybe. A jogszabályok pedig garantálják, hogy az adósok törlesztőrészletei emiatt ne növekedjenek. Bár a kamatszintek alakulását a helyi bankszektor sajátosságai is befolyásolják, az elemzők szerint a hitelek kamatfelára jelentősen, 1-1,5 százalékra csökkenhet. Ez a jelenlegi piaci környezetben nagyjából 3,5-4 százalékos teljes kamatszintet eredményezne - jelent meg a Portfolio hasábjain.
A befektetések és az értékpapírok piacán a technikai átállás viszonylag egyszerű. A részvényeket a hivatalos árfolyamon konvertálják át. A befektetési alapok működése átláthatóbbá válik, hiszen feleslegessé lesz a párhuzamos forintos és eurós sorozatok fenntartása. A kötvények esetében a devizanem cseréje mellett a futamidő és a kamatfeltételek változatlanok maradnak, a névértéket pedig a rögzített átváltási rátával számolják át. A legfontosabb változás azonban az, hogy a magyar hozamkörnyezet már az átállás előtt elkezdhet közelíteni az eurózóna szintjéhez.
A jelenlegi, mintegy 6 százalékos hazai hozamszint fokozatosan a 3 százalék körüli európai átlaghoz igazodhat. Ez a hozamcsökkenés a meglévő kötvények árfolyamának emelkedését vonja maga után.
A mindennapi készpénzhasználat terén egy átmeneti, kettős árfeltüntetési időszakra kell készülni. Ekkor az árakat forintban és euróban egyaránt kiírják, a boltokban pedig mindkét fizetőeszközt elfogadják. Az átállás időszakában az ATM-ekből történő készpénzfelvételek és a fizetések során fokozatosan az euró veszi át a vezető szerepet. Bár a forint egy idő után elveszíti törvényes fizetőeszköz jellegét, a lakosságnál maradt bankjegyeket még jó ideig be lehet majd váltani. Ennek az átmeneti időszaknak a hossza nemzeti hatáskörbe tartozik. Horvátországban ez egy hosszabb folyamat volt, a bolgár tervek azonban sokkal gyorsabb átállással számolnak.
Tovább húzódik az orosz tulajdonban lévő szerb olajvállalat, a NIS eladása. A Mol által tervezett, közel egymilliárd eurós tranzakció lezárását geopolitikai érdekek lassítják.
Elképesztő tempóban tűnnek el a milliárdok Mészáros Lőrinc csúcsvállalataiból: van, ahol alig maradt pénz a fizetésekre
Több mint ezermilliárd forintnyi likvid eszközzel rendelkeznek a kormányközeli üzleti körökhöz köthető legnagyobb hazai vállalatok.
Elképesztő fordulat az akkumulátorraktár ügyében: engedtek a helyiek nyomásának, azonnal költözik a bérlő
A CTP bejelentette, hogy eleget tesz Érd és Budafok-Tétény lakói kérésének és a bérlő elviszi az akkumulátor raktárat a CTPark Budapest–Érd logisztikai parkból.
Egy árnyalatnyit erősödött a forint a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben, az előző heti kezdésnél azonban gyengébben állt.
A legutóbbi választások eredménye és a politikai fordulat egyértelműen megnyugtatta a piacokat, végleg eloszlatva azokat a félelmeket.
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
Összegyűjtöttük a legfontosabb, legérdekesebb, legolvasottabb híreket, cikkeket 2026. 17. hetéből.
A vezető papírok közül az OTP ára esett a leginkább, annak ellenére, hogy a bank papírjairól kedvező hírek érkeztek.
Megszólalt a leendő gazdasági miniszter: ez a nap annak az értéknek az ünnepe, amely a gazdaság egyik legerősebb motorja
Ahol a tudás és az innováció biztonságban van, ott bátrabban születnek új megoldások, versenyképesebb vállalkozások és magasabb hozzáadott értékű munkahelyek - mondta Kapitány István.
A rendezvény célja, hogy a világban zajló átalakulásokat feltérképezzék és értelmezzék.
Ezt a 12 embert helyezi a TISZA miniszter pozícióba: még 4 hely kiadó, így alakul át a minisztériumok rendszere
"Jövő héten a fennmaradó négy minisztert is bejelentem" - ígérte a leendő miniszterelnök. Vannak már találgatások, kiket jelenthet be még a TISZA miniszter pozíciókra.
"A parlamenti frakciónkat gyökeresen átalakítjuk, hétfőn alakul meg a frakció, vezetője Gulyás Gergely lesz" - mondta el Orbán Viktor.
Még elkerülhető a totális szőlőkatasztrófa Magyarországon? Lépett a hatóság: újabb pusztító vegyszer kapott zöldutat
Már 21 db készítmény és ezeknek 19 db származtatott, illetve 5 db párhuzamos engedéllyel rendelkező változata alkalmazható.
A miniszterelnök akadályoztatása esetén a miniszterelnök-helyettes teljes körűen képviseli őt a kormányüléseken és más hivatalos eseményeken.
Semjén Zsolt 1994 és 1998 között, illetve 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 óta Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.
Súlyos veszély fenyegeti a vidéki autósokat: azonnali tárgyalást követelnek Magyar Pétertől a kétségbeesett kutasosok
Személyes egyeztetést kezdeményezett a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) Magyar Péter leendő miniszterelnökkel az üzemanyagok hatósági áras rendszere miatt.
Pénteken ugyan erősödött a forint a főbb devizákkal szemben, heti szinten azonban így is gyengüléssel zárta a kereskedést a bankközi devizapiacon.
Kiszámolták, kinek kedvez igazán a tervezett szja-csökkentés: így változhat a nettó béred, ha te is ennyit keresel
Az alacsonyabb keresetűek nagyobb arányú kedvezményt kapnának, míg a mediánhoz közeledve fokozatosan csökkenne az adócsökkentés mértéke.
Az Európai Unió már a következő szankciós lépéseken dolgozik Oroszországgal szemben.
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!