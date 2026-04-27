Forint - A magyar fizetőeszköz
Rengeteg hazai adós dörzsölheti a tenyerét: váratlan fordulatot, hatalmas kamatzuhanást hozhat a pénzcsere

2026. április 27. 17:01

A hazai euróbevezetés nem csupán a fizetőeszköz lecserélését jelentené. A teljes magyar pénzügyi rendszer átállna az eurózóna hozam- és kamatkörnyezetére. Az Accorde Alapkezelő elemzése szerint a technikai folyamat során a hitelek, az értékpapírok és a készpénzhasználat átalakulása is zökkenőmentes lenne. A legfontosabb szempont, hogy az adósok és a megtakarítók ne kerüljenek kedvezőtlenebb helyzetbe.

A régiós tapasztalatok,  például a horvát vagy a bolgár átállás alapján a meglévő hitelek esetében alapvetően csak a devizanem változik meg. A tartozásokat egy rögzített árfolyamon konvertálják euróra. A futamidő és a kamat jellemzően változatlan marad. A változó kamatozású kölcsönöknél új referenciakamat, például az EURIBOR lép érvénybe. A jogszabályok pedig garantálják, hogy az adósok törlesztőrészletei emiatt ne növekedjenek. Bár a kamatszintek alakulását a helyi bankszektor sajátosságai is befolyásolják, az elemzők szerint a hitelek kamatfelára jelentősen, 1-1,5 százalékra csökkenhet. Ez a jelenlegi piaci környezetben nagyjából 3,5-4 százalékos teljes kamatszintet eredményezne - jelent meg a Portfolio hasábjain. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A befektetések és az értékpapírok piacán a technikai átállás viszonylag egyszerű. A részvényeket a hivatalos árfolyamon konvertálják át. A befektetési alapok működése átláthatóbbá válik, hiszen feleslegessé lesz a párhuzamos forintos és eurós sorozatok fenntartása. A kötvények esetében a devizanem cseréje mellett a futamidő és a kamatfeltételek változatlanok maradnak, a névértéket pedig a rögzített átváltási rátával számolják át. A legfontosabb változás azonban az, hogy a magyar hozamkörnyezet már az átállás előtt elkezdhet közelíteni az eurózóna szintjéhez.

A jelenlegi, mintegy 6 százalékos hazai hozamszint fokozatosan a 3 százalék körüli európai átlaghoz igazodhat. Ez a hozamcsökkenés a meglévő kötvények árfolyamának emelkedését vonja maga után.

A mindennapi készpénzhasználat terén egy átmeneti, kettős árfeltüntetési időszakra kell készülni. Ekkor az árakat forintban és euróban egyaránt kiírják, a boltokban pedig mindkét fizetőeszközt elfogadják. Az átállás időszakában az ATM-ekből történő készpénzfelvételek és a fizetések során fokozatosan az euró veszi át a vezető szerepet. Bár a forint egy idő után elveszíti törvényes fizetőeszköz jellegét, a lakosságnál maradt bankjegyeket még jó ideig be lehet majd váltani. Ennek az átmeneti időszaknak a hossza nemzeti hatáskörbe tartozik. Horvátországban ez egy hosszabb folyamat volt, a bolgár tervek azonban sokkal gyorsabb átállással számolnak.
Befektető-védelmi Alap (BEVA)
a befektetési szolgáltatók hozták létre azzal a céllal, hogy a befektetőket a befagyott követeléseik egy részéig kártalanítsa. A befektetési szolgáltató a tevékenységéhez szükséges engedélyt csak abban az esetben kapja meg, ha csatlakozott az Alaphoz. A kártalanításhoz felhasznált összeg a tagok díjbefizetéséből származik.

