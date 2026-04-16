Erős jelzés a piacról: Nagyot csökkentek az államkötvények hozamai

Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).

Az ÁKK 15 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 20 milliárd forintért 5 éves és 25 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt. A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 76,3 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 33,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,05 százalék volt, 103 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 6,13 százalék volt.

Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 117,7 milliárd forintnyi ajánlatából, szintén megemelt értékesítéssel, 54,5 milliárd forintot fogadott el az ÁKK.

Az aukciós átlaghozam 6,04 százalék volt, 94 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 6,13 százalék volt.

A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 179,7 milliárd forintból, megemelt értékesítéssel, 85,5 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,01 százalék volt, 94 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 6,13 százalék volt.