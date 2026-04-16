Magyarország szintet lépett. Már nem csak lakói, hanem részvényesei vagyunk ennek az országnak.
Erős jelzés a piacról: Nagyot csökkentek az államkötvények hozamai
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
Az ÁKK 15 milliárd forintért vitt piacra 3 éves, 20 milliárd forintért 5 éves és 25 milliárd forintért 10 éves lejáratú államkötvényt. A 3 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 76,3 milliárd forintnyi ajánlatából, megemelt értékesítéssel, 33,0 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,05 százalék volt, 103 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 3 éves lejáratú kötvényekre 6,13 százalék volt.
Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 117,7 milliárd forintnyi ajánlatából, szintén megemelt értékesítéssel, 54,5 milliárd forintot fogadott el az ÁKK.
Az aukciós átlaghozam 6,04 százalék volt, 94 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam az 5 éves lejáratú kötvényekre 6,13 százalék volt.
A 10 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók által ajánlott 179,7 milliárd forintból, megemelt értékesítéssel, 85,5 milliárd forintot fogadott el az ÁKK. Az aukciós átlaghozam 6,01 százalék volt, 94 bázisponttal alacsonyabb az előző aukción kialakultnál. A szerdai másodpiaci referenciahozam a 10 éves lejáratú kötvényekre 6,13 százalék volt.
A Mapei Kft. 2026 első negyedévében 8,8 milliárd forint belföldi árbevételt ért el, amely 13,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét.
Kiderült a fájó igazság: hiába a brutális hajrá, több régiós rivális is csúnyán állva hagyta Magyarországot
A lista azt mutatja, hogy az inflációval korrigált keresetek növekedésében több korábban felzárkózó gazdaság is megelőzte a fejlettebb nyugati államokat.
A Tisza Párt választási győzelmével ismét napirendre került az euró magyarországi bevezetése, amelyet jelenleg a politikai vezetés és a lakosság jelentős része is támogat.
Kiszivárgott, ő lehet a Tisza-kormány oktatási minisztere: legendás intézmény éléről érkezne a kabinetbe
Rubovszky Rita, a Ciszterci Iskolai Főhatóság jelenlegi főigazgatója lehet a Tisza Párt oktatási minisztere.
Gigantikus EU-delegáció érkezik Budapestre: Magyar Péterékkel tárgyalnak, megnyílhatnak a pénzcsapok
Alig öt nappal a választások után megkezdődnek a tárgyalások Magyar Péter leendő kormánya és az Európai Bizottság között a befagyasztott uniós források felszabadításáról.
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
Összehangolt nyomozati akciót hajt végre a Központi Nyomozó Főügyészség egy Pest vármegyei polgármester ügyében.
Az Európai Bizottság átfogó energiatakarékossági csomagot készít elő, melynek célja az áramárak tartós csökkentése és a fosszilis energiahordozókról való leválás felgyorsítása.
Példátlan lépésre szánták el magukat a hazai városvezetők: sokan megtagadták a befizetést az államkasszába
Több hazai polgármester is az önkormányzatiság valódi helyreállítását várja a leendő Tisza-kormánytól.
Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette, hogy a Tisza-kormány megalakulása után a miniszterelnöki irodát kiköltöztetik a Karmelita kolostorból.
Iránykereséssel, enyhe emelkedéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Erősödött a forint csütörtökön reggel a főbb devizákkal szemben a szerda esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Határellenőrzés, hibrid fenyegetések, robbanásszerűen fejlődő dróntechológia. De mit jelent a védelmi ipar erősödése a magyar régióknak?
Miközben az ipar visszaesik, az akkumulátorgyártás látványosan erősödik – több alágazat viszont mélyen mínuszban van.
Vajon hol találhatjuk a legalacsonyabbak árakat ma a világon? És mit jelentenek ezek a különbségek a mindennapokban? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 608,3 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel 139 499,37 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A magyar élelmiszerpiacon új korszak kezdődhet a kormányváltás után – legalábbis erre utalnak a szakértői várakozások.
Veszélyes szintre zuhant a magyar üzemanyagkészlet: kongatják a vészharangot a szakértők, nagy baj lehet
A magyarországi biztonsági kőolaj- és üzemanyagkészletek az elmúlt hónapokban veszélyesen alacsony szintre csökkentek.
A vasárnapi választási veresége után Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti ciprusi uniós csúcstalálkozón.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.