Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Megtört a jég a magyar piacon: több mint két éve nem láttunk ilyet, de a vásárlók mégsem fognak őszintén örülni
A GKI Gazdaságkutató Zrt. – a EU támogatásával és módszertanéval elvégzett – felmérése szerint áprilisban a fogyasztók és az üzleti szektor hangulata is érezhetően javult márciushoz képest. A várakozások összefoglaló jelzőszáma, a GKI konjunktúra indexe bő három ponttal emelkedett márciushoz képest, s ezzel huszonhét havi csúcsára ért fel. Ugyanakkor a vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága kissé romlott, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó kilátás számottevően emelkedett. A válaszadó cégek az idei negyedik hónapban a gazdálkodási környezetet valamivel kiszámíthatóbbnak érezték, mint az előző hónapban. A felmérés válaszai április első felében érkeztek be, így a parlamenti választások hatását a májusi felmérés mutatja majd.
A GKI üzleti bizalmi indexe áprilisban érezhetően, bő három ponttal emelkedett az előző hónaphoz képest, és ezzel négyhavi csúcsra ért fel. Az ipari bizalmi index 4 ponttal, az építőipari 5 ponttal, a kereskedelmi csaknem 6 ponttal növekedett. A szolgáltatói index szerény, 1 pontos emelkedést produkált.
A közeljövő kilátásait illetően továbbra is az építőipar a legkevésbé, míg az üzleti szolgáltatások a leginkább derűlátó szektor.
A vállalkozások összesített létszámgazdálkodási várakozását jelző foglalkoztatási indikátor 2026 negyedik hónapjában kissé csökkent márciushoz képest. A következő három hónapban a vállalkozások 8%-a készül a létszám bővítésére, míg 11%-a csökkentené azt. Az építőiparban és a kereskedelemben a létszám csökkentésére törekvők vannak többségben a bővítést tervezőkkel szemben, az iparban ez a két arány gyakorlatilag megegyezik, míg a szolgáltatások területén az utóbbiaké a többség.
A gazdálkodási környezet kiszámíthatóságának megítélése áprilisban enyhén javult. Az ipar kivételével a válaszadók minden szektorban kiszámíthatóbbnak érezték a környezetet, mint márciusban.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az ár-indikátor, ami a cégek értékesítési árainak a következő három hónapban várható alakulását mutatja, áprilisban egyéves csúcsára emelkedett. A következő három hónapban a cégek 35%-a tervez árat emelni, míg árcsökkentésre 5%-uk készül – szemben a márciusi 30 és 8%-kal.
A GKI fogyasztói bizalmi index az elmúlt két évre jellemző (-25) és (-32) pont közötti sávból decemberben (-22) pontra ugrott, majd a januári stagnálás után februártól fokozatosan emelkedett - áprilisban az előző hónaphoz képest bő 3 ponttal. Ezzel e mutató huszonnyolc havi csúcsára ért fel. A lakosság az ország következő 12 havi gazdasági helyzetét erősen javulónak értékelte. Az elmúlt 12 hónap vonatkozó pénzügyi helyzet megítélése, valamint a következő 12 hónapra vonatkozó kilátások enyhén romlottak márciushoz képest. A nagy értékű fogyasztási cikkekre elkölthető saját pénz megítélése viszont javult. A lakosság inflációs várakozása alig változott, míg a munkanélküliek számának várható alakulását illető kilátás kissé romlott.
Hamarosan 20 ezer forinttal többet vihetnek haza havonta a minimálbért keresők a Tisza Párt adócsökkentésével.
Elfogtak a rendőrök Tapolcán egy csalással gyanúsított bolgár férfit, aki több dunántúli városban is utcán szólította le áldozatait pénzváltás ürügyén.
Újabb kihívás Kínának: az amerikai vámháborút átvészelte, most a közel-keleti konfliktus jelent új problémát
Kína gazdasága tavaly még viszonylag jól viselte a Trump-féle kereskedelmi háborút, most azonban új válsággal néz szembe.
Aljas módszerrel támadnak az online piactereken: ha ezt a linket megnyitod, azonnal búcsút mondhatsz a pénzednek
A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség vádat emelt egy hónapokon át tartó, 15 millió forint kárt okozó adathalászat ügyében
Csütörtökön hajnalban újraindult a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, és csaknem három hónap után megérkezett az első orosz kőolajszállítmány Szlovákiába.
Aljas trükkel támadnak a kiberbűnözők: a szolgáltatás kikapcsolásával fenyegetnek, pillanatok alatt odalehet minden pénzed
Adathalász csalók próbálnak személyes és banki adatokhoz jutni az MVM Next nevében küldött, hamis felszólító SMS-ekkel.
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
Magyar Péter leendő kormánya felülvizsgálja az Orbán Viktor hivatali ideje alatt benyújtott nemzeti védelmi tervet.
Mi történik a háttérben a hazánknak járó uniós milliárdokkal? Erre a számlára kaphatja meg a pénzt Magyarország
Az uniós elvárások között szerepelnek jogi reformok, intézményi változtatások és a közpénzek felhasználásának szigorúbb ellenőrzése.
Pénteken nem lehet ügyet intézni a rendőrségen, mivel Szent György napja a testület számára munkaszüneti nap.
Kapitány István rendkívüli bejelentése: ennyivel csökken az szja – jóval több pénz maradhat a zsebünkben, ha ezt bevezetik
Az adócsökkentés nem kizárólag a minimálbérért dolgozókat érintené.
A történtek miatt levélben fordult a cég vezetéséhez, amelyben részletes tájékoztatást kért a tűzeset körülményeiről.
Az uniós jog logikája szerint a bírság addig halmozódik, amíg a tagállam nem hajtja végre a bírósági ítéletet.
A devizapiacokon mostanában tapasztalható rendkívüli volatilitás nem átmeneti jelenség.
Megszólalt a nagy gázexportőröket tömörítő szervezet elnöke: "a modern történelem legnagyobb energiaellátási sokkját éljük át"
Ha a konfliktus ma véget érne, a világpiac fél-egy év alatt helyreállna.
A MOL arra számít, hogy az első nyersolaj-szállítmányok legkésőbb csütörtökön megérkeznek Magyarországra és Szlovákiába.
Budapestre rá sem ismer Magyarország: EU élbolyban a magyar főváros, gyakorlatilag verjük Bécset, Stockholmot
Budapest az EU egyik leggazdagabb régiója lett, miközben Magyarország több térsége továbbra is az unió sereghajtói között van.
Egy Benelux-szerű szövetség lehet a kulcs: több ország összehangolt fellépése növelheti az alkupozíciót Brüsszelben.
Két újabb nevet jelentett be Magyar Péter: ő lesz a Miniszterelnökség vezetője, megvan a vidékfejlesztési miniszter is
Két kulcspozíció sorsáról döntöttek: vidékfejlesztés és Miniszterelnökség élére is új vezetők kerülhetnek.
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.