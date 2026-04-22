António Costa, az Európai Tanács elnöke, nehéz helyzetben van. Jövőre Franciaországban, Spanyolországban és Lengyelországban is sorsdöntő választásokat tartanak.
Nagy dobásra készül Magyar Péter: olyasmit húzna meg, ami Orbánnak sem jött össze
Új külpolitikai irány körvonalazódik Magyarországon. Magyar Péter egy regionális együttműködés megerősítésével növelné az ország súlyát az Európai Unióban. A terv nem előzmény nélküli, korábban is volt hasonló próbálkozás. A kérdés az, hogy most sikerülhet-e az, ami korábban kudarcba fulladt, írja a Politico.
Magyar Péter egy átfogó közép-európai együttműködés kialakításával erősítené Magyarország pozícióját az Európai Unióban. A Politico beszámolója szerint a leendő miniszterelnök elsősorban Ausztriával és a régió más országaival mélyítené a kapcsolatokat, részben az Osztrák–Magyar Monarchia történelmi és gazdasági örökségére építve.
A stratégia lényege, hogy a térség országai szorosabban működjenek együtt gazdasági, politikai és kulturális téren is. Magyar első hivatalos útjai ennek megfelelően Varsóba és Bécsbe vezetnek majd, ami illeszkedik a magyar diplomácia hagyományaihoz is.
Az elképzelés túlmutat a kétoldalú kapcsolatokon: Magyar Péter egy regionális blokkban gondolkodik, amely az Európai Unión belül közös érdekérvényesítési platformként működne. Ennek részeként felmerült a visegrádi együttműködés és az osztrák–cseh–szlovák Slavkov-formátum összehangolása, egy Benelux-szerű szövetség létrehozásával.
A cél, hogy a hasonló gazdasági súlyú és érdekeltségű országok közösen lépjenek fel Brüsszelben, növelve politikai befolyásukat. Hasonló elképzelésekkel korábban Orbán Viktor is próbálkozott, ám a visegrádi együttműködés az eltérő érdekek miatt nem bizonyult tartósnak.
A mostani kezdeményezés mögött konkrét gazdasági és politikai célok húzódnak. Magyar Péter egyik kiemelt célja a Magyarországnak visszatartott, mintegy 18 milliárd eurónyi uniós forrás felszabadítása. Emellett hozzáférést szeretne további 16 milliárd euró védelmi hitelhez, és megszüntetné a migrációs szabályok megsértése miatt kiszabott napi egymillió eurós bírságot.
A lengyel példa is irányadó lehet: Donald Tusk kormányának jogállamisági lépései nyomán gyorsan megnyíltak az uniós források. Ugyanakkor az Európai Bizottság óvatosabbá vált, miután Lengyelországban a politikai megosztottság lassította a reformok tényleges végrehajtását.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az osztrák fél nyitottnak mutatkozik az együttműködésre, amit a szoros gazdasági kapcsolatok is alátámasztanak. Ausztria jelentős befektető Magyarországon, miközben sok magyar munkavállaló dolgozik az országban.
A régión belüli különbségek azonban továbbra is kihívást jelenthetnek. Ukrajna támogatása vagy uniós csatlakozása például megosztja az érintett országokat, ami korlátozhatja a mélyebb integráció lehetőségeit.
A szakértők szerint ugyanakkor az összehangolt gazdasági és infrastrukturális fejlesztések révén a közép-európai országok érdemben növelhetik alkupozíciójukat az Európai Unión belül, ha sikerül közös platformra helyezni az érdekeiket.
Címlapi kép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
Nem az AI veszi el a munkánkat (x)
Viszont az fogja eldönteni, ki marad talpon
-
Három és fél évtized fejlődés: így lett megkerülhetetlen szereplő a SPAR (x)
Idén 35 éves a SPAR Magyarország - három és fél évtized alatt a vállalat az ország egyik legnagyobb élelmiszer-kereskedelmi szereplőjévé vált.
-
Itt akadnak el a kisvállalkozások – mi segíthet a továbblépésben? (x)
Sok vállalkozás nem az indulásnál, hanem a növekedés során akad el. A Visa She’s Next program mentorai mondják el, mi áll a háttérben és mi hozhat fordulatot.