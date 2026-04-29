Május elsejével Oroszország leállítja a Barátság kőolajvezeték északi ágát. A lépés komoly kihívás elé állítja a német üzemanyag-ellátást.
Rossz hír érkezett a devizapiacról: váratlanul kilőttek a legfontosabb valuták árfolyamai
Gyengült a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót hét órakor 363,89 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 363,70 forintnál. A dollár jegyzése 310,87 forintra emelkedett 310,51 forintról, a svájci frank pedig 393,58 forintról 394,02 forintra drágult.
Az euró árfolyama 1,1705 dollárra gyengült a kedd esti 1,1713 dollárról.
Idén is komoly osztalékra számíthatnak a magyar tőzsde legnagyobb vállalatainak részvényesei.
Varga Mihály hangsúlyozta: a márciusi alacsony infláció és a választások után jelentősen megerősödött forint ugyan teret engedne a lazításnak.
Történelmi rekordokat és kiemelkedő pénzügyi növekedést hozott a 2025-ös év a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) számára.
Nem változott a jegybanki alapkamat: a Monetáris Tanács továbbra is 6,25 százalékon tartotta keddi döntésével.
A BP első negyedéves nyeresége a várakozásokat felülmúlva több mint kétszeresére nőtt, miután az iráni háború kitörését követően az olajárak meredeken emelkedtek.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
A bankok minél korábban szeretnék megszerezni a jövő ügyfeleit, ezért sok esetben jóváírásokkal és akciókkal ösztönzik a számlanyitást.
Hatalmas botrány lett a BYD szegedi gyárépítéséből: már az Európai Parlament asztalán van a megdöbbentő ügy
Az Európai Parlament elé került a szegedi BYD-gyár beruházásának ügye, miután egy civil szervezet jelentése szerint az építkezésen súlyosan kizsákmányolják a munkásokat.
Karácsony Gergelyék már léptek: eddig elérhetetlennek hitt, gigantikus uniós pénz érkezhet Budapest számlájára
A kormányváltás eredményeként több mint 700 milliárd forintnyi uniós fejlesztési forrás nyílhat meg a Fővárosi Önkormányzat számára.
Az euróval és dollárral szemben gyengült, a frankkal szemben azonban erősödött reggelre a forint árfolyama a devizapiacon.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
Tóth Ildikó, a Cápák között ismert befektetője szerint az új kormány előtt álló legfontosabb feladat a befektetői bizalom gyors helyreállítása.
Óriási bejelentést tett a 4iG: gigantikus külföldi partnerrel fogtak össze, már a magyar űripart veszik célba
A vállalatcsoport hétfőn közölte, hogy a felek újabb közös lépésekről egyeztettek Németországban.
Hatalmas fordulat történt estére a devizapiacon: olyat lépett a magyar forint, amire kevesen számítottak
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben hétfő estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 703,75 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel 133 168,50 ponton zárt hétfőn.
Rengeteg hazai adós dörzsölheti a tenyerét: váratlan fordulatot, hatalmas kamatzuhanást hozhat a pénzcsere
Euróbevezetés esetén a technikai folyamat során a hitelek, az értékpapírok és a készpénzhasználat átalakulása is zökkenőmentes lenne.
Magyarország 2004-ben, az EU-csatlakozáskor elkötelezte magát az euró bevezetése mellett.
A piac kedvezően fogadta az új kormányt, az MBH Bank pedig a politikai változásokban inkább lehetőséget lát, mint kockázatot.
Hivatalos, nem ül be az Országgyűlésbe Kövér László, Rogán Antal: itt a végleges lista a Fidesz-KDNP képviselőiről
Megalakult a Fidesz és a KDNP ellenzéki parlamenti frakciója, miután a pártszövetség jelentős személyi átalakuláson esett át
Elképesztő méreteket öltött a vízhiány itthon egyre rosszabb a helyzet, és még a felmelegedés is rátesz egy lapáttal
Tovább súlyosbodik az országos aszály, érdemi csapadékra a héten sem számíthatunk.
