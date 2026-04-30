Nem indult jól a napja a forintnak, így áll most a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Az eurót reggel hat órakor 366,30 forinton jegyezték az előző délután hat órai 365,21 forint után, a dollár jegyzése 314,03 forintra ment feljebb 312,35 forintról, a svájci franké pedig 396,69 forinton állt 395,41 forint után.
Április folyamán a forint erősödött: az euróval és a svájci frankkal szemben a hó elejétől 4,6 százalék, a dollár ellenében pedig 5,5 százalék nyereségre tett szert.
Magyar Péter darabokra szedi a csúcsminisztériumot: Vitézy kapja meg a legvitatottabb gigaberuházásokat
Megkezdődött az átadás-átvétel a Nemzetgazdasági Minisztériumban. Magyar Péter kormánya az eddigi csúcsminisztérium feladatait több tárca között bontja szét.
A halálozások csökkentek, mégsem fordult meg a folyamat: tovább fogy az ország lakossága.
2026 első negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye éves összevetésben 1,7 százalékkal emelkedett.
A Fővárosi Nyomozó Ügyészség nyomozást rendelt el annak a hét ukrán pénzszállítónak az ügyében, akiket még március elején fogtak el a magyar hatóságok.
Több mint nettó 115 millió forintot költöttek parkolóhelyek bérlésére a fővárosi cégek, költségvetési szervek és alapítványok.
Tényleg nagyüzemben menekítik pénzüket az oligarchák Magyarországról? Ezekben az országokban landolhatnak a milliárdok
Szakértők szerint az osztrák bankrendszer biztosan nincs benne a vagyonkimentésben érintett magyar üzletemberek útvonalában, de nem kizárt, hogy valóban Bécsből indulnak a magángépek.
Szerény, a várakozások szerint éves szinten mindössze 1,3 százalékos gazdasági növekedéssel adhatja át a vezetést az Orbán-kormány az új kabinetnek.
Gyengült a forint szerda reggel a főbb devizákkal szemben a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Idén is komoly osztalékra számíthatnak a magyar tőzsde legnagyobb vállalatainak részvényesei.
Rossz hír jött Oroszországból, elzárják a csapot: hamarosan komoly veszélybe kerülhet az üzemanyag-ellátás
Május elsejével Oroszország leállítja a Barátság kőolajvezeték északi ágát. A lépés komoly kihívás elé állítja a német üzemanyag-ellátást.
A jó időben teljesen felborult az árampiac Magyarországon: volt hogy azért fizettek, hogy valaki átvegye az energiát
Egyre gyakrabban süllyed nulla alá a villamos energia ára a magyar villamosenergia-tőzsdén.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben kedden kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 312,99 pontos, 0,24 százalékos csökkenéssel, 132 855,51 ponton zárt kedden.
Meglepő fordulat a Közel-Keleten: hatvan év után kilép az egyik nagyhatalom az olajkartellből, mi lesz így az elszálló árakkal?
Az Egyesült Arab Emírségek bejelentette, hogy közel hatvan évnyi tagság után a jövő hónaptól kilép az OPEC-ből és az OPEC+ szövetségből.
Varga Mihály hangsúlyozta: a márciusi alacsony infláció és a választások után jelentősen megerősödött forint ugyan teret engedne a lazításnak.
Történelmi rekordokat és kiemelkedő pénzügyi növekedést hozott a 2025-ös év a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) számára.
Nem változott a jegybanki alapkamat: a Monetáris Tanács továbbra is 6,25 százalékon tartotta keddi döntésével.
-
