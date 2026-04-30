Pénz: euró és forint bankjegyek
Gazdaság

Nem indult jól a napja a forintnak, így áll most a magyar fizetőeszköz a főbb devizákkal szemben

Pénzcentrum/MTI
2026. április 30. 08:16

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 366,30 forinton jegyezték az előző délután hat órai 365,21 forint után, a dollár jegyzése 314,03 forintra ment feljebb 312,35 forintról, a svájci franké pedig 396,69 forinton állt 395,41 forint után.

Április folyamán a forint erősödött: az euróval és a svájci frankkal szemben a hó elejétől 4,6 százalék, a dollár ellenében pedig 5,5 százalék nyereségre tett szert.
PÉNZÜGYI KISOKOS
GDP (Gross Domestic Product)
Bruttó Hazai Termék. A termelés nemzetgazdasági szintű értékének legfontosabb nemzetközi mérőszáma, mely megmutatja, hogy mekkora egy ország gazdasági szférájának egy adott időszakban a végső felhasználási célra létrehozott termékek és szolgáltatások értéke.

