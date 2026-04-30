Hidegzuhany várhat a magyar befektetőkre: ez a drágulás tehet keresztbe a csütörtöki kereskedésnek

Csökkenéssel indulhat a csütörtöki kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT), mivel az olaj árának további emelkedése miatt negatív a nemzetközi befektetői hangulat az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A BÉT részvényindexe, a BUX 221,67 pontos, 0,17 százalékos csökkenéssel, 132 633,84 ponton zárt szerdán.

Varga Zoltán közölte, a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 41 030 forintnál húzódik támasz, 42 480 forintnál ellenállási szint. Szerdán az OTP-részvények ára 220 forinttal, 0,52 százalékkal 41 730 forintra csökkent, forgalmuk 7,5 milliárd forintot tett ki.

A Mol továbbra is a 30 napos mozgóátlag közelében mozog, amely 4047 forintnál jelent támaszt, letörése esetén 3900 forintnál adódhat a következő erősebb szint. Az előző nap a Mol 4 forinttal, 0,1 százalékkal 4044 forintra erősödött, 1,5 milliárd forintos forgalomban.

A Richter grafikonján 12 640 forintnál látható támasz, 13 010 forintnál ellenállás. Szerdán a Richter-papírok árfolyama 90 forinttal, 0,71 százalékkal 12 770 forintra nőtt, a részvények forgalma 2,5 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom árfolyamában nincs érdemi változás, 2447 forintnál látható erősebb támasz, 2557 forintnál ellenállás. Az előző nap a Magyar Telekom árfolyama 8 forinttal, 0,32 százalékkal 2482 forintra esett, forgalma 768,1 millió forint volt.