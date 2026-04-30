Currency, Coin, European Currency, Financial Item, Hungarian
Gazdaság

Vegyes eredményekkel megy hosszúhétvégére a forint: mutatjuk az árfolyamokat, így ment ma a pénzünk

2026. április 30. 18:49

A forint vegyesen teljesített a csütörtöki kereskedés során, és heti szinten is enyhe gyengülést mutatott a főbb devizákkal szemben. Ezzel együtt az április kifejezetten sikeres hónap volt a magyar fizetőeszköz számára, hiszen jelentős mértékben erősödött az euróhoz, a dollárhoz és a svájci frankhoz képest is.

Csütörtökön kora reggeltől délután hat óráig a hazai deviza az euróval és a dollárral szemben is erősödni tudott. Az euró jegyzése 366,30 forintról 364,75-re, míg a dolláré 314,03 forintról 311,10-re esett. A svájci frankkal szemben azonban veszített értékéből a forint, ebben a relációban az árfolyam 396,69-ről 397,65 forintra emelkedett.

A hétfői nyitáshoz viszonyítva a rövid hét végére a forint összességében kismértékben gyengült. A csütörtök délutáni adatok alapján az euróval és a dollárral szemben 0,1 százalékos, a svájci frankhoz képest pedig 0,4 százalékos leértékelődést mutatott.

A heti megtorpanás ellenére az áprilisi mérleg határozottan pozitív lett. A hónap során a forint kiemelkedő teljesítményt nyújtott. Az euróhoz viszonyítva 5 százalékot, a dollárral szemben 6,4 százalékot, a svájci frankkal szemben pedig 4,4 százalékot erősödött.
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Reorganizáció
egy szervezet vagy tevékenység újraszervezése.

