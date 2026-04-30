Megjöttek a legújabb adatok: hiába a biztató fordulat, elképesztő tempóban fogy a magyar

Az előzetes adatok szerint 2026 márciusában 5752 gyermek született, és 10 393 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,9, a halálozásoké 9,2%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 15%-kal emelkedett.

2026 márciusában 5752 gyermek született, 2,9%-kal, 169-cel kevesebb, mint 2025 márciusában. 10 393 fő vesztette életét, 9,2%-kal, 1057-tel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. márciusi 5529-cel szemben 4641 fő volt. 3401 pár kötött házasságot, 15%-kal, 433-mal több, mint egy évvel korábban.

Ezer lakosra 7,1 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 1,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 márciusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 1,1 ezrelékponttal, 5,8 főre csökkent. Ezer lakosra 4,2 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.

2026. január–márciusban 17 367 gyermek jött világra, 3,5%-kal, 622-vel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 2,2, februárban 5,5, míg márciusban 2,9%-kal kevesebb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos hónapjaiban. Ezer 15–49 éves nőre 34,9 élveszületés jutott, 0,4 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, egy évvel korábban 1,31 volt.

32 899-en haltak meg, 7,5%-kal, 2668-cal kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 5,3, februárban 8,3, márciusban pedig 9,2%-kal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 15 532 fő volt, 12%-kal kevesebb az előző évi 17 578 fős értéknél.

7951 pár kötött házasságot, 20%-kal, 1339-cel több az egy évvel korábbinál. Januárban 31, februárban 20, márciusban 15%-kal több házasságkötés történt, mint 2025 azonos hónapjaiban.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 14,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január–márciusában. A természetes fogyás 0,8 ezrelékponttal 6,6 ezrelékre csökkent. Ezer élveszületésre 3,9 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,1 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 3,4 ezrelék volt, 0,6 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.

A népmozgalom főbb adatai, 2026. január–március

A születések száma három régióban és a fővárosban csökkent, háromban nőtt, Közép-Dunántúlon pedig stagnált az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, míg a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon történt.

A halálozások száma az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb Észak-Alföldön következett be.

A természetes fogyás mértéke minden régióban csökkent. Az országosnál nagyobb mértékű volt a csökkenés Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön, a legkisebb mérséklődés Budapesten következett be.

A házasságkötések száma az összes régióban nőtt. A legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon történt, míg a legkisebb mértékű Dél-Dunántúlon.

A népmozgalom főbb adatai régiónként, 2026. január–március

2025. április és 2026. március között 71 378 gyermek született, 6,3%-kal, 4770-nel kevesebb a megelőző 12 havinál. 121 532-en haltak meg, 6,0%-kal, 7738-cal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban. 47 939 pár kötött házasságot, 4,0%-kal, 1834-gyel több a megelőző 12 havinál.

Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,7 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb, mint a korábbi időszakban.