2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
újszülött baba anya gyerek baby newborn child
Gazdaság

Megjöttek a legújabb adatok: hiába a biztató fordulat, elképesztő tempóban fogy a magyar

Pénzcentrum
2026. április 30. 08:30

Az előzetes adatok szerint 2026 márciusában 5752 gyermek született, és 10 393 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 2,9, a halálozásoké 9,2%-kal mérséklődött, míg a házasságkötéseké 15%-kal emelkedett.

2026 márciusában 5752 gyermek született, 2,9%-kal, 169-cel kevesebb, mint 2025 márciusában. 10 393 fő vesztette életét, 9,2%-kal, 1057-tel kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2025. márciusi 5529-cel szemben 4641 fő volt. 3401 pár kötött házasságot, 15%-kal, 433-mal több, mint egy évvel korábban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Ezer lakosra 7,1 élveszületés és 12,9 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2, a halálozási arányszám 1,2 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 márciusában. Az ezer lakosra jutó természetes fogyás 1,1 ezrelékponttal, 5,8 főre csökkent. Ezer lakosra 4,2 házasságkötés jutott, 0,6 ezrelékponttal több, mint egy évvel korábban.

2026 elején folytatódott a születésszám és a halálozások csökkenése Magyarországon, miközben a házasságkötések száma jelentősen megugrott.

2026. január–márciusban 17 367 gyermek jött világra, 3,5%-kal, 622-vel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 2,2, februárban 5,5, míg márciusban 2,9%-kal kevesebb volt az élveszületések száma, mint az előző év azonos hónapjaiban. Ezer 15–49 éves nőre 34,9 élveszületés jutott, 0,4 ezrelékponttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,29, egy évvel korábban 1,31 volt.

32 899-en haltak meg, 7,5%-kal, 2668-cal kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 5,3, februárban 8,3, márciusban pedig 9,2%-kal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 15 532 fő volt, 12%-kal kevesebb az előző évi 17 578 fős értéknél.

7951 pár kötött házasságot, 20%-kal, 1339-cel több az egy évvel korábbinál. Januárban 31, februárban 20, márciusban 15%-kal több házasságkötés történt, mint 2025 azonos hónapjaiban.

Ezer lakosra 7,4 élveszületés és 14,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,2 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 1,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2025 január–márciusában. A természetes fogyás 0,8 ezrelékponttal 6,6 ezrelékre csökkent. Ezer élveszületésre 3,9 csecsemőhalálozás jutott, amely 1,1 ezrelékponttal magasabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 3,4 ezrelék volt, 0,6 ezrelékponttal magasabb az egy évvel korábbinál.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

A népmozgalom főbb adatai, 2026. január–március

A születések száma három régióban és a fővárosban csökkent, háromban nőtt, Közép-Dunántúlon pedig stagnált az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb mértékű csökkenés Budapesten, míg a legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon történt.

A halálozások száma az összes régióban csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb csökkenés Észak-Magyarországon, a legkisebb Észak-Alföldön következett be.

A természetes fogyás mértéke minden régióban csökkent. Az országosnál nagyobb mértékű volt a csökkenés Észak-Magyarországon és Dél-Alföldön, a legkisebb mérséklődés Budapesten következett be.

A házasságkötések száma az összes régióban nőtt. A legnagyobb mértékű növekedés Észak-Magyarországon történt, míg a legkisebb mértékű Dél-Dunántúlon.

A népmozgalom főbb adatai régiónként, 2026. január–március

2025. április és 2026. március között 71 378 gyermek született, 6,3%-kal, 4770-nel kevesebb a megelőző 12 havinál. 121 532-en haltak meg, 6,0%-kal, 7738-cal kevesebben, mint a megelőző 12 hónapban. 47 939 pár kötött házasságot, 4,0%-kal, 1834-gyel több a megelőző 12 havinál.

Ezer lakosra 7,5 élveszületés és 12,8 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,7 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint a megelőző 12 hónapban. A házasságkötési arányszám 5,0 ezrelék volt, 0,2 ezrelékponttal magasabb, mint a korábbi időszakban.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #születés #ksh #népesség #gazdaság #statisztika #demográfia #lakosság #halálozás #népességfogyás #halálozások #születések

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:30
08:16
08:04
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
GDP (Gross Domestic Product)
Bruttó Hazai Termék. A termelés nemzetgazdasági szintű értékének legfontosabb nemzetközi mérőszáma, mely megmutatja, hogy mekkora egy ország gazdasági szférájának egy adott időszakban a végső felhasználási célra létrehozott termékek és szolgáltatások értéke.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
