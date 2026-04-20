A megválasztott miniszterelnök elmondta, hogy a mai napon fogja közölni a nyilvánossággal és a frakció tagjaival a Tisza-kormány struktúráját és a már kiválasztott minisztereket.
Zsiday Viktor intelmei: gyomorszájra mért ütés a magyar gazdaságnak, ha a Tisza Párt egyből elkezdi minden ígéretét betartani
Egy esetleges választási győzelem után a Tisza Párt a teljes rendszerváltást veszélybe sodorhatja, ha túl gyorsan próbálja megvalósítani több ezer milliárd forintos gazdasági ígéreteit. Zsiday Viktor közgazdász arra figyelmeztet, hogy a bizonytalan bevételekre alapozott azonnali költekezés súlyos gazdasági visszaesést és politikai kudarcot okozhat - írja a blogján Zsiday Viktor.
A Tisza Párttal szemben hatalmasak a társadalmi elvárások. Programjuk jelentős bevételcsökkentő és kiadásnövelő intézkedéseket is tartalmaz. Zsiday emlékeztet rá, hogy a modern magyar gazdaságtörténelemben volt már példa hasonlóra. Medgyessy Péter 100 napos programja szintén jogos szociális igényekre épült. Azonban a közgazdasági alapelveket figyelmen kívül hagyó, azonnali végrehajtás hatalmas költségvetési hiányhoz vezetett. Ennek, valamint az elkésett kiigazításoknak és a globális pénzügyi válságnak a következménye egy mély gazdasági összeomlás lett. A tanulság egyértelmű: egy rosszul időzített, ciklus eleji gazdaságpolitikai hiba évekre meghatározhatja az ország sorsát.
Ez a kockázat ma is valós, a 2026-os költségvetés ugyanis egyáltalán nem áll stabil lábakon. A jelenlegi hiány eléri a bruttó hazai termék (GDP) 5-6 százalékát. Emiatt egyszerűen nincs mozgástér egy további, százalékokban mérhető költségvetési lazításra. Bár az uniós források esetleges feloldása ígéretes, ez önmagában nem lesz elegendő.
Jelenleg az is kérdéses, hogy a túlárazott állami beruházások, a korrupció és a propagandagépezet felszámolásával mikor és pontosan mennyi forrást lehet felszabadítani. Ráadásul a leendő kormányzat azt sem tudhatja előre, hogy milyen titkos határozatok és rejtett kötelezettségek terhelik valójában az államháztartást. Szintén bizonytalan, hogy milyen gyorsan csökkenthető az állam túlzott gazdasági szerepvállalása.
Ha az új vezetés a valós mozgástér ismerete nélkül, túl nagy lendülettel vág bele a programja megvalósításába, annak súlyos ára lesz. A költségvetési hiány drasztikusan megnő, a megelőlegezett piaci bizalom elillan, a forint meggyengül, az állampapírhozamok és az alapkamat pedig ismét emelkedni kezdenek. Ez nemcsak az euróbevezetés esélyét foszlatja szerte, de külső sokk nélkül is olyan komoly válságot idézhet elő, amely hosszú évekre visszavetheti a politikai rendszerváltást.
A közgazdász szerint a megoldás a fokozatosság. Először fel kell mérni a ténylegesen mozgósítható forrásokat és a valós költségvetési megtakarításokat. Csak a stabil pénzügyi alapok megteremtése után szabad megkezdeni a gazdaság átalakítását és a különböző támogatások folyósítását.
