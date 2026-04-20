Fizz Liga
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
Premier League
Serie A
La Liga
Bundesliga
Ligue 1
UEFA Európa Konferencia Liga
Zsiday Viktor, portfóliókezelő, Hold Alapkezelő
Gazdaság

Zsiday Viktor intelmei: gyomorszájra mért ütés a magyar gazdaságnak, ha a Tisza Párt egyből elkezdi minden ígéretét betartani

2026. április 20. 11:03

Egy esetleges választási győzelem után a Tisza Párt a teljes rendszerváltást veszélybe sodorhatja, ha túl gyorsan próbálja megvalósítani több ezer milliárd forintos gazdasági ígéreteit. Zsiday Viktor közgazdász arra figyelmeztet, hogy a bizonytalan bevételekre alapozott azonnali költekezés súlyos gazdasági visszaesést és politikai kudarcot okozhat - írja a blogján Zsiday Viktor.

A Tisza Párttal szemben hatalmasak a társadalmi elvárások. Programjuk jelentős bevételcsökkentő és kiadásnövelő intézkedéseket is tartalmaz. Zsiday emlékeztet rá, hogy a modern magyar gazdaságtörténelemben volt már példa hasonlóra. Medgyessy Péter 100 napos programja szintén jogos szociális igényekre épült. Azonban a közgazdasági alapelveket figyelmen kívül hagyó, azonnali végrehajtás hatalmas költségvetési hiányhoz vezetett. Ennek, valamint az elkésett kiigazításoknak és a globális pénzügyi válságnak a következménye egy mély gazdasági összeomlás lett. A tanulság egyértelmű: egy rosszul időzített, ciklus eleji gazdaságpolitikai hiba évekre meghatározhatja az ország sorsát.

Ez a kockázat ma is valós, a 2026-os költségvetés ugyanis egyáltalán nem áll stabil lábakon. A jelenlegi hiány eléri a bruttó hazai termék (GDP) 5-6 százalékát. Emiatt egyszerűen nincs mozgástér egy további, százalékokban mérhető költségvetési lazításra. Bár az uniós források esetleges feloldása ígéretes, ez önmagában nem lesz elegendő.

Zsiday Viktor magyarázata a forint erősödésére: a piac már érzi, hogy közel van itthon az euró bevezetése
EZ IS ÉRDEKELHET
Zsiday Viktor magyarázata a forint erősödésére: a piac már érzi, hogy közel van itthon az euró bevezetése
Zsiday szerint a gazdasági képesség is megvan a váltásra.

Jelenleg az is kérdéses, hogy a túlárazott állami beruházások, a korrupció és a propagandagépezet felszámolásával mikor és pontosan mennyi forrást lehet felszabadítani. Ráadásul a leendő kormányzat azt sem tudhatja előre, hogy milyen titkos határozatok és rejtett kötelezettségek terhelik valójában az államháztartást. Szintén bizonytalan, hogy milyen gyorsan csökkenthető az állam túlzott gazdasági szerepvállalása.

Ha az új vezetés a valós mozgástér ismerete nélkül, túl nagy lendülettel vág bele a programja megvalósításába, annak súlyos ára lesz. A költségvetési hiány drasztikusan megnő, a megelőlegezett piaci bizalom elillan, a forint meggyengül, az állampapírhozamok és az alapkamat pedig ismét emelkedni kezdenek. Ez nemcsak az euróbevezetés esélyét foszlatja szerte, de külső sokk nélkül is olyan komoly válságot idézhet elő, amely hosszú évekre visszavetheti a politikai rendszerváltást.

A közgazdász szerint a megoldás a fokozatosság. Először fel kell mérni a ténylegesen mozgósítható forrásokat és a valós költségvetési megtakarításokat. Csak a stabil pénzügyi alapok megteremtése után szabad megkezdeni a gazdaság átalakítását és a különböző támogatások folyósítását.
#forint #költségvetés #gazdaság #jegybanki alapkamat #euró bevezetés #gdp #államháztartás #költségvetési hiány #állampapír hozamok #tisza párt

NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:09
12:04
11:46
11:39
11:28
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 17. 17:24
Madár, Virovácz, Zsiday: csoda vagy megszorítás a Tisza-kormány útja?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 20. 10:12
Balhé: Tisza-szimpatizánsok kivették a HírTV kamerájából az akkumulátort Forsthoffer Ágnes rendezvényén (Videó)
A rendőrségnek kellett közbeavatkoznia, miután a Tisza Párt alelnökének balatonfüredi rendezvényén m...
Holdblog  |  2026. április 20. 08:28
Zsiday Viktor: Hogyan ne álljon fejre gazdaságilag a rendszerváltás?
Példátlan mértékű felhatalmazást kapott Magyar Péter egy rendszerváltoztatásra. Ezen belül nagyon ko...
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 17. 17:36
Követett részvények - 2026. április
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a he...
Bankmonitor  |  2026. április 17. 15:56
Változnak a nyugdíjak, de lesz esély érdemi rendszerszintű változásra?
A nyugdíjkérdés a feszített magyar költségvetés és az egyre indokoltabb korhatáremelés árnyékában az...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 20.
A közel-keleti krízis ehhez képest semmi: minden idők legnagyobb válságát hozhatja el ez a konfliktus, évtizedek óta izzik a háttérben, vajon mikor tör ki?
2026. április 19.
Szörnyű tévedésben van, aki kidobja az otthon porosodó régi hanglemezeket: némelyik darab félmillió forintot is érhet
2026. április 20.
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
2026. április 19.
Döbbenet, mennyi áldozatot szednek a magyar halálutak: az ittas sofőrök miatt romlik a helyzet sok helyen
2026. április 19.
Brutális, ami Magyarországra vár, ha tovább húzódik az iráni háború: elkerülhetetlen a kőkemény drágulás?
1
4 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
2
6 napja
Magyar Péter bejelentése: ezek lesznek az új kormány egyik első intézkedései, két dolog elől azonnal elzárják a közpénzcsapot
3
23 órája
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
4
6 napja
Hatalmas bejelentés érkezett Magyarország jövőjéről: elképesztő vagyon szakadhat ránk a kormányváltás után
5
22 órája
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 10:43
Szivárognak a kormánytagok nevei: újabb bejelentést tett Magyar Péter – ennyi minisztérium lesz a Tisza-kormányban
Pénzcentrum  |  2026. április 20. 10:04
Emiatt fizetsz túl sokat a rezsiért: a hazai energiacég elárulta a trükköt, amivel rengeteget spórolhatsz
Agrárszektor  |  2026. április 20. 11:32
Nem akármilyen drágulás jöhet a magyar boltokban: erre jobb lesz felkészülni