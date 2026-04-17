Rossz napja volt annak, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2557,67 pontos, 1,88 százalékos emelkedéssel, 138 818,03 ponton zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 36,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: pénteken optimista hangulatban zajlott a kereskedés, a BÉT a nemzetközi piacokkal együtt mozgott. Az árfolyamokat az energia- és közműrészvényeket leszámítva a Hormuzi-szoros megnyitásáról érkező hírek emelték.

A Mol árfolyamát az olajárak meredek csökkenése húzta lefelé, míg a Magyar Telekom jegyzését a K&H Bank célárfolyam-emelése is támogatta. A bank 2560 forintos jegyzést vár 12 hónapos időtávra a jelenlegi 2020 forintról.

Az OTP pénteki közgyűlésén a részvényesek 300 milliárd forint osztalék kifizetését hagyták jóvá, és Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke közölte, hogy idén egy jelentős akvizíciót hajthat végre a pénzintézet, ami szintén pozitívan hatott az árfolyamra. Csányi Péter vezérigazgató korábbi jelzése alapján egy kazahsztáni bank lehet a célpont az Equilor várakozása szerint.

A Mol 76 forinttal, 1,83 százalékkal 4088 forintra csökkent, 8,6 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 1440 forinttal, 3,32 százalékkal 44 850 forintra erősödött, forgalmuk 21,1 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 72 forinttal, 3,03 százalékkal 2446 forintra nőtt, forgalma 1,9 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 420 forinttal, 3,3 százalékkal 13 150 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,5 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9223,05 ponton zárt pénteken, ez 28,18 pontos, 0,31 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.