Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a bankközi piacon és a heti kezdéshez képest is nagy nyereséget ért el.
Rossz napja volt annak, aki ma ebbe fektette a pénzét a Budapesti Értéktőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 2557,67 pontos, 1,88 százalékos emelkedéssel, 138 818,03 ponton zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 36,5 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: pénteken optimista hangulatban zajlott a kereskedés, a BÉT a nemzetközi piacokkal együtt mozgott. Az árfolyamokat az energia- és közműrészvényeket leszámítva a Hormuzi-szoros megnyitásáról érkező hírek emelték.
A Mol árfolyamát az olajárak meredek csökkenése húzta lefelé, míg a Magyar Telekom jegyzését a K&H Bank célárfolyam-emelése is támogatta. A bank 2560 forintos jegyzést vár 12 hónapos időtávra a jelenlegi 2020 forintról.
Az OTP pénteki közgyűlésén a részvényesek 300 milliárd forint osztalék kifizetését hagyták jóvá, és Csányi Sándor, az igazgatóság elnöke közölte, hogy idén egy jelentős akvizíciót hajthat végre a pénzintézet, ami szintén pozitívan hatott az árfolyamra. Csányi Péter vezérigazgató korábbi jelzése alapján egy kazahsztáni bank lehet a célpont az Equilor várakozása szerint.
- A Mol 76 forinttal, 1,83 százalékkal 4088 forintra csökkent, 8,6 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1440 forinttal, 3,32 százalékkal 44 850 forintra erősödött, forgalmuk 21,1 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 72 forinttal, 3,03 százalékkal 2446 forintra nőtt, forgalma 1,9 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 420 forinttal, 3,3 százalékkal 13 150 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,5 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9223,05 ponton zárt pénteken, ez 28,18 pontos, 0,31 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Ma tartotta éves közgyűlését az OTP, mely után Csányi Sándor többek között a kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt.
Teljesen leáll a kártyás fizetés egy hazai óriásbanknál: egyetlen automatából sem kapsz készpénzt abban az időszakban
A leállás ideje alatt sem a fizikai bankkártyás fizetés, sem az online tranzakciók nem működnek.
Megszólalt Csányi Sándor a kormányváltásról: nem kertelt az OTP-vezér, rossz gazdasági környezetet örököl a Tisza Párt
A magyarországi kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt Csányi Sándor az OTP éves közgyűlésén.
Riadót fújtak a bankszektorban: az új mesterséges intelligencia megkönnyítheti a kiberbűnözők dolgát
Az Anthropic által fejlesztett Claude Mythos nevű mesterségesintelligencia-modell komoly aggodalmakat váltott ki a pénzügyi világ szereplői körében.
Kiszivárgott Kármán András mesterterve: így kerülné el a fájdalmas megszorításokat a hamarosan felálló kormány
A Magyar Péter vezette kormánynak és a várhatóan Kármán András által irányított Pénzügyminisztériumnak hatalmas költségvetési hiánnyal és stagnáló gazdasággal kell megküzdenie.
A Tisza-kormány teljesen átírná a játékszabályokat: ez várhat a hazai építkezésekre a kormányváltás után
A magyar építőipar sorsa régóta nemcsak a piac, hanem az állam döntésein múlik – és ez most különösen igaz lehet.
Visszavonul a politikától Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter. Péntek reggelre a hivatalos Facebook-oldala is elérhetetlenné vált.
Kiderül, mik a Tisza Párt legfőbb tervei a parlamentben: azonnal nekilátnak a sokat vitatott hivatal megszüntetéséhez
Péntek délelőtt kezdődnek meg az egyeztetések az új Országgyűlés megalakulásáról.
2026 februárjában tovább folytatódott a bérek emelkedése Magyarországon.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Magyar Péter és Hernádi Zsolt, a Mol vezérigazgatója megállapodott az üzemanyagok hatósági árának fenntartásáról.
Magyar Péter arról is beszámolt, hogy egyeztetett a vállalat által az MCC-nek fizetendő osztalékról.
A Tisza Párt 2030-ig megteremtené az euró bevezetésének feltételeit Magyarországon, és kedvező esetben akár ennél korábban is sor kerülhetne a közös európai valuta átvételére.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A napi forgalom 44,5 milliárd forintot tett ki, miközben a vezető részvények közül csak a Magyar Telekom tudott erősödni.
Az építőipar mélyrepülése közepette egyre több cég küzd likviditási gondokkal, visszaeső megrendelésekkel és kiszámíthatatlan költségkörnyezetben próbál talpon maradni.
A Mapei Kft. 2026 első negyedévében 8,8 milliárd forint belföldi árbevételt ért el, amely 13,7 százalékkal haladja meg az előző év azonos időszakának értékét.
Hozamcsökkenés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK).
