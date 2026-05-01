2026. május 1. péntek Fülöp, Jakab
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT

Gazdaság

Fény derült egy láthatatlan hatásra, ami hozzájárult Orbán Viktor vereségéhez: ezt az okot kevesen veszik számításba

Pénzcentrum
2026. május 1. 09:02

A hivatalos statisztikák hiába mutatnak csökkenő inflációt, a választók jóval később, a saját pénztárcájukon keresztül érzékelik a javulást. A korábbi ársokkok miatt ezért utólag is keményen büntetik a kormányokat. Két friss kutatás és a 2026-os magyarországi választások eredménye is erre világít rá. A Fidesz történelmi vereségéhez és a Tisza Párt kétharmados győzelméhez döntően hozzájárult a kormánypárti kommunikáció. A kabinet ugyanis lezárt ügyként kezelte a pénzromlást, miközben a lakosság mindennapi tapasztalata éles ellentétben állt a makrogazdasági sikerekkel - írja a Portfolio elemzése.

Az infláció politikai utóélete nem ér véget a statisztikai mutatók normalizálódásával. Jól mutatta ezt az Egyesült Államok 2024-es elnökválasztása is. Kamala Harris részben azért bukott el, mert az amerikaiak nem érezték a valóságban a javulást, hiába lassult az áremelkedés üteme. A magyarországi helyzet is hasonló mintát követett az április 12-i parlamenti választásokon.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európai Központi Bank és a Kieli Világgazdasági Intézet kutatásai egybehangzóan bizonyítják, hogy a dezinfláció nem ad automatikus politikai felmentést. A választók ugyanis nem az éves inflációs rátát figyelik. Számukra a rezsiszámla, az élelmiszerárak és a saját bérük vásárlóereje a mérvadó.

Amikor a hivatalos infláció csökken, az csupán annyit jelent, hogy az árak lassabban nőnek, nem pedig azt, hogy visszatértek a korábbi, megszokott szintre. A lakosság érzékelése hónapos késéssel követi a valós adatokat, ám a rögzült magas árszínvonal és a korábbi reálbérveszteség emlékezete évekig meghatározhatja a közhangulatot.

- jegyzi meg a cikk.

A magyar gazdaságban extrém méreteket öltött a statisztika és a valóságérzékelés közötti szakadék. A 2023 elején 25,7 százalékon tetőző infláció 2026 márciusára 1,8 százalékra olvadt. Ezzel szemben a lakosság által érzékelt pénzromlás 9,9 százalékon ragadt, ami több mint ötszöröse a hivatalos adatnak. A választók tehát hiába szembesültek szelídebb makroadatokkal, a mindennapi bevásárlások során továbbra is a 2022–2023-as drágulási hullám következményeit nyögték.

A Fidesz számára a legveszélyesebb politikai disszonanciát az ebből fakadó kommunikációs hiba okozta. A kormányzat már 2024-től lezárt ügyként, egyértelmű sikerként tálalta az infláció letörését. Orbán Viktor és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is győzelmet hirdetett. Ez a retorika azonban éles ellentétben állt a háztartások tapasztalataival.

A makrogazdasági átlagok ráadásul elfedték a társadalmi valóságot. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben a munkavállalók több mint 30 százalékának reálértéken még mindig csökkent a keresete. Számukra a drágulás nem ért véget, hiszen a jövedelmük nem tartott lépést a megemelkedett árszínvonallal. A magas infláció emlékezete esetükben nem egy pszichológiai torzítás, hanem a mindennapi küzdelem valósága volt.

- áll az elemzésben.

A mindennapi fogyasztás során az emberek az árakat a megszokott szintekhez viszonyítják. Ha egy gyakran vásárolt termék ára tartósan megemelkedik, a drágulás érzete is velük marad. Közgazdasági értelemben az infláció akkor ér véget, amikor az áremelkedés üteme visszatér a jegybanki inflációs célhoz.

Politikailag viszont csak akkor, amikor a választók elhiszik, hogy a helyzetük valóban rendeződött. A két időpont közötti csúszás pedig sorsdöntő lehet a választásokon, ahogy azt a 16 év után bekövetkezett magyarországi kormányváltás is mutatja.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #ksh #infláció #országgyűlési választások #gazdaság #orbán viktor #politika #nagy márton #választás 2026 #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
09:02
08:28
08:03
07:45
07:30
NAPTÁR
Tovább
2026. május 1. péntek
Fülöp, Jakab
18. hét
Május 1.
A Munka ünnepe
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bonitásvizsgálat
hitelképesség vizsgálat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 07:04
Elképesztő pech! Most közölte a szolgáltató – rengeteg magyar otthonban elmehet a víz a hosszúhétvégén
Pénzcentrum  |  2026. május 1. 06:03
Nem is hinnéd, de komoly pénzeket fizetnek ki manapság ezért a lejárt termékért: elképesztő harc dúl a háttérben
Agrárszektor  |  2026. május 1. 07:45
Friss! Agrárszektor időjárás előrejelzés: 2026.05.01. péntek
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm