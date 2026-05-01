A jövőben a civil szervezetek és az állampolgárok véleménye is érdemi szerepet kap az engedélyezési és ellenőrzési folyamatok során.
Fény derült egy láthatatlan hatásra, ami hozzájárult Orbán Viktor vereségéhez: ezt az okot kevesen veszik számításba
A hivatalos statisztikák hiába mutatnak csökkenő inflációt, a választók jóval később, a saját pénztárcájukon keresztül érzékelik a javulást. A korábbi ársokkok miatt ezért utólag is keményen büntetik a kormányokat. Két friss kutatás és a 2026-os magyarországi választások eredménye is erre világít rá. A Fidesz történelmi vereségéhez és a Tisza Párt kétharmados győzelméhez döntően hozzájárult a kormánypárti kommunikáció. A kabinet ugyanis lezárt ügyként kezelte a pénzromlást, miközben a lakosság mindennapi tapasztalata éles ellentétben állt a makrogazdasági sikerekkel - írja a Portfolio elemzése.
Az infláció politikai utóélete nem ér véget a statisztikai mutatók normalizálódásával. Jól mutatta ezt az Egyesült Államok 2024-es elnökválasztása is. Kamala Harris részben azért bukott el, mert az amerikaiak nem érezték a valóságban a javulást, hiába lassult az áremelkedés üteme. A magyarországi helyzet is hasonló mintát követett az április 12-i parlamenti választásokon.
Az Európai Központi Bank és a Kieli Világgazdasági Intézet kutatásai egybehangzóan bizonyítják, hogy a dezinfláció nem ad automatikus politikai felmentést. A választók ugyanis nem az éves inflációs rátát figyelik. Számukra a rezsiszámla, az élelmiszerárak és a saját bérük vásárlóereje a mérvadó.
Amikor a hivatalos infláció csökken, az csupán annyit jelent, hogy az árak lassabban nőnek, nem pedig azt, hogy visszatértek a korábbi, megszokott szintre. A lakosság érzékelése hónapos késéssel követi a valós adatokat, ám a rögzült magas árszínvonal és a korábbi reálbérveszteség emlékezete évekig meghatározhatja a közhangulatot.
- jegyzi meg a cikk.
A magyar gazdaságban extrém méreteket öltött a statisztika és a valóságérzékelés közötti szakadék. A 2023 elején 25,7 százalékon tetőző infláció 2026 márciusára 1,8 százalékra olvadt. Ezzel szemben a lakosság által érzékelt pénzromlás 9,9 százalékon ragadt, ami több mint ötszöröse a hivatalos adatnak. A választók tehát hiába szembesültek szelídebb makroadatokkal, a mindennapi bevásárlások során továbbra is a 2022–2023-as drágulási hullám következményeit nyögték.
A Fidesz számára a legveszélyesebb politikai disszonanciát az ebből fakadó kommunikációs hiba okozta. A kormányzat már 2024-től lezárt ügyként, egyértelmű sikerként tálalta az infláció letörését. Orbán Viktor és Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is győzelmet hirdetett. Ez a retorika azonban éles ellentétben állt a háztartások tapasztalataival.
A makrogazdasági átlagok ráadásul elfedték a társadalmi valóságot. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben a munkavállalók több mint 30 százalékának reálértéken még mindig csökkent a keresete. Számukra a drágulás nem ért véget, hiszen a jövedelmük nem tartott lépést a megemelkedett árszínvonallal. A magas infláció emlékezete esetükben nem egy pszichológiai torzítás, hanem a mindennapi küzdelem valósága volt.
- áll az elemzésben.
A mindennapi fogyasztás során az emberek az árakat a megszokott szintekhez viszonyítják. Ha egy gyakran vásárolt termék ára tartósan megemelkedik, a drágulás érzete is velük marad. Közgazdasági értelemben az infláció akkor ér véget, amikor az áremelkedés üteme visszatér a jegybanki inflációs célhoz.
Politikailag viszont csak akkor, amikor a választók elhiszik, hogy a helyzetük valóban rendeződött. A két időpont közötti csúszás pedig sorsdöntő lehet a választásokon, ahogy azt a 16 év után bekövetkezett magyarországi kormányváltás is mutatja.
