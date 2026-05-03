Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek

2026. május 3. 16:02

Itt a május, elrajtol az igazi kerékpáros szezon, és ezzel együtt egyre többen gondolkodnak el azon is, hogyan lehetne kényelmesebbé és biztonságosabbá tenni a mindennapi bringázást. A kerékpár-utánfutók ma már nemcsak gyerekek szállítására alkalmasak, hanem bevásárláshoz, sporthoz vagy akár háziállatok fuvarozásához is praktikus megoldást kínálnak. A kínálat azonban rendkívül széles, az egyszerű, kedvező árú modellektől a multifunkciós, prémium kategóriás rendszerekig terjed, ezért a megfelelő típus kiválasztása komoly körültekintést igényel. A vásárlásnál nemcsak az ár és a kényelem, hanem a biztonsági előírások, a kompatibilitás és a használati cél is döntő szerepet játszik.

Itt a május, indul az igazi kerékpáros szezon. A jó idővel egyre többen ülnek nyeregbe, legyen szó családi kirándulásról, bevásárlásról vagy sportos kikapcsolódásról.

Ilyenkor különösen előtérbe kerülnek a kerékpár-utánfutók is, amelyek sokak számára praktikus megoldást jelentenek, ha gyereket, csomagot vagy akár háziállatot szeretnének biztonságosan szállítani két keréken. A kínálat azonban rendkívül széles, ezért a megfelelő modell kiválasztása alapos mérlegelést igényel.

Az ADAC emlékeztet, a kerékpár-utánfutók alapvetően három fő kategóriába sorolhatók. Léteznek gyermekek szállítására alkalmas modellek, bevásárláshoz és teherszállításhoz tervezett cargo utánfutók, valamint kifejezetten kutyák szállítására kialakított típusok. Egyes gyártók ezt a felosztást a terméknevekben is követik (például Croozer Kid, Cargo vagy Dog).

18 fajta, gyerekeknek készült kerékpáros sisakot vizsgált meg a Német Autóklub (ADAC), és mint a tesztből kiderült, egyik termék sem kapott „jó” minősítésnél jobb értékelést.

A kialakítás is sokféle lehet: az utánfutók készülhetnek egy- vagy kétkerekű kivitelben, egy- vagy kétszemélyes változatban, és léteznek multifunkciós rendszerek is, amelyek babakocsi-helyettesítőként vagy akár sporteszközként (például futáshoz, sífutáshoz) is használhatók. A felfüggesztés lehet rugózott vagy merev, a kerékpárhoz való csatlakozás pedig történhet hátsó tengelynél, vázra vagy nyeregcsőre rögzítve.

A legismertebb márkák közé tartozik többek között a Thule, Croozer, Hamax, Burley, Qeridoo és más gyártók. A választék rendkívül széles, így a belépő szinttől a prémium kategóriáig minden elérhető.

Magyarországon a kínálat és az árak széles skálán mozognak. A belépő szintű modellek jellemzően nagyjából 30-70 ezer forint körül kezdődnek, a középkategória 70-150 ezer forint között alakul, míg a komolyabb, márkás vagy multifunkciós utánfutók ára gyakran 150-300 ezer forint közé esik. A prémium, többfunkciós modellek – például sportolásra is alkalmas rendszerek - akár 300 ezer forint feletti áron is elérhetők a hazai piacon.

Felszereltség és kényelem: mire kell figyelni?

Az alapmodellek általában masszív vázzal, öt pontos biztonsági övrendszerrel és időjárás elleni védelemmel rendelkeznek. A magasabb kategóriában azonban olyan extrák is megjelennek, mint az állítható rugózás, fejlettebb szellőzés, UV-védett anyagok, stabil összecsukó mechanizmus, valamint különféle kiegészítők, például esővédő, rovarháló vagy extra tárolórekeszek.

A választásnál kulcskérdés a felhasználási cél. Ha az utánfutó kizárólag kerékpározáshoz kell, egy hagyományos, könnyebb és olcsóbb modell is elegendő lehet. Ha viszont futáshoz, túrázáshoz vagy görkorcsolyázáshoz is használnák, érdemes multifunkciós típust választani, amely tolókaros, futókerékkel és gyakran kézifékkel is rendelkezik.

A kétszemélyes modellek rugalmasabbak, mivel több csomag vagy két gyermek is elfér bennük, ugyanakkor szélesebbek (gyakran 80 cm felett), nehezebbek és nehezebben manőverezhetők szűk helyeken.

Fontos műszaki és biztonsági szempontok

A használat során a terepviszonyok is meghatározók: sík úton elegendő lehet a rugózás nélküli kivitel, míg murvás vagy egyenetlen utakon a rugózott változatok kényelmesebbek.

Alapvető követelmény, hogy csak EN 15918 szabványnak megfelelő utánfutót érdemes választani, mivel ezek megfelelnek a biztonsági előírásoknak, és gyermekek esetében a megfelelő védelemmel is rendelkeznek.

Nem minden kerékpár alkalmas utánfutó vontatására: a kompatibilitást mindig ellenőrizni kell, mivel a csatlakozás lehet tengelyes, vázra szerelt vagy nyeregcsöves. A terhelhetőség is fontos, mert az utánfutó és a rakomány jelentős plusz súlyt jelent. Bizonyos kerékpártípusok – például karbonvázas vagy teljes felfüggesztésű modellek – nem minden esetben alkalmasak erre a használatra.

A biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen a megfelelő fékrendszer, a nagyobb kerekek által biztosított stabilitás, az öt pontos biztonsági öv, valamint a borulásvédelem. Az elülső takaró pedig védi a gyermeket az időjárási hatásoktól.

A biztonság tovább növelhető kiegészítőkkel. Ilyen például a biztosító kábel, amely extra kapcsolatot ad a kerékpár és az utánfutó között. Sportos használat esetén hasznos lehet a nagyobb féktárcsa vagy a hidraulikus fékekre való átállás is.

A láthatóság érdekében ajánlott a jelzőzászló, a visszapillantó tükör pedig segíti a forgalom követését és a gyermekek ellenőrzését. Esős időben a sárvédő, lopás ellen pedig a masszív, hosszú zár jelenthet megoldást.

Mire kell figyelni, ha használtat veszel?

Mivel az utánfutókat sok család csak néhány évig használja, jelentős a használt piac is. Vásárláskor azonban különösen fontos az alapos ellenőrzés: a csatlakozórendszer, a kerekek, a csapágyak, a biztonsági övek, a textilrészek, a szellőzés, a rugózás és a fékrendszer állapota mind kulcsfontosságú.

A jobb minőségű modellek általában tartósabbak, de használtan is magasabb áron cserélnek gazdát. Érdemes vásárlás előtt próbautat is tenni, lehetőleg a tényleges használati körülményekhez hasonló terheléssel.

A biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen a megfelelő világítás. Az utánfutón elöl és hátul fényvisszaverők szükségesek, 1 méternél szélesebb utánfutó esetén pedig bal oldali fehér első lámpa is kötelező. Indulás előtt mindig ellenőrizni kell a kerékpár és az utánfutó műszaki állapotát, valamint a guminyomást.
1970-ben nívódíjat kapott kollégáival a hírszolgálati rendszerben végzett munkájáért, majd 1973-ban Kazinczy-díjjal tüntették ki.

