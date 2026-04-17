Megszólalt Csányi Sándor a kormányváltásról: nem kertelt az OTP-vezér, rossz gazdasági környezetet örököl a Tisza Párt

A magyarországi kormányváltás gazdasági hatásairól is beszélt Csányi Sándor az OTP éves közgyűlésén. A pénzintézet vezérigazgatója szerint a Tisza Párt erős felhatalmazása egyszerre jelent nagy lehetőséget és komoly felelősséget. Hozzátette, hogy az új kormány nem kedvező gazdasági környezetben kezdi meg a munkáját.

Kiemelte, hogy a piaci reakciók eddig inkább pozitívak voltak. Elmondása szerint az OTP az elmúlt 34 évben törekedett a kiegyensúlyozott működésre és az együttműködésre, és ez a hozzáállás a Tisza-kormánnyal kapcsolatban is megmarad, amit a magyar gazdaság szempontjából is fontosnak tart.

A kétharmad meglepett, a Tisza győzelme benne volt a pakliban

- mondta az OTP vezérigazgatója

Csányi Sándor méltatta Varga Mihály eddigi gazdaságpolitikáját, különösen az óvatos monetáris irányt. Úgy látja, ez, valamint az új kormány erős politikai felhatalmazása kedvező alapot teremthet a következő időszakra. A leendő kormány tagjairól eddig ismert információkat összességében biztatónak nevezte.

