Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 3.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. május 3.

Névnap

Tímea, Irma

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.71 Ft

CHF: 397.5 Ft

GBP: 422.28 Ft

USD: 309.9 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 2.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:

16, 34, 38, 51, 57

Joker: 517851

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 33 db

3-as találat: 1802 db

2-es találat: 49410 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 41600 Ft

MOL: 4136 Ft

RICHTER: 13070 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.05.04: Nagyrészt derült, napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz. A délies szél főként a nyugati országrészben többfelé megélénkül, északnyugaton helyenként meg is erősödhet. Hajnalra zömmel 3 és 10 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban előfordulhatnak ez alatti értékek is. Délutánra 23, 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

2026.05.05: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély csapadékra, estétől azonban a Dunántúlon már esetleg elvétve lehetnek záporok. A délnyugati, déli szél élénk, az Észak-Dunántúlon erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 2 és 15 fok között alakulhat, a leghidegebb az északi, északkeleti fagyzugokban, a legenyhébb idő a szeles Észak-Dunántúlon várható. Délután 21, 28 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2026.05.02)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!