Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 3.)
Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 3.)

Pénzcentrum
2026. május 3. 07:45

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2026. május 3.

Névnap

Tímea, Irma

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 364.71 Ft
CHF: 397.5 Ft
GBP: 422.28 Ft
USD: 309.9 Ft

Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2026. május 2.
Az Ötöslottó nyerőszámai a 18. héten emelkedő számsorrendben a következők:
16, 34, 38, 51, 57
Joker: 517851

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5-ös találat: 0 db
4-es találat: 33 db
3-as találat: 1802 db
2-es találat: 49410 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 41600 Ft
MOL: 4136 Ft
RICHTER: 13070 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2026.05.04: Nagyrészt derült, napos idő várható, a Dunántúlon is csak fátyolfelhők lehetnek az égen. Csapadék nem lesz. A délies szél főként a nyugati országrészben többfelé megélénkül, északnyugaton helyenként meg is erősödhet. Hajnalra zömmel 3 és 10 fok közé hűl le a levegő, a fagyzugokban előfordulhatnak ez alatti értékek is. Délutánra 23, 28 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek.

2026.05.05: Nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos maradhat az idő. Estig kicsi az esély csapadékra, estétől azonban a Dunántúlon már esetleg elvétve lehetnek záporok. A délnyugati, déli szél élénk, az Észak-Dunántúlon erős lesz. A hőmérséklet hajnalban 2 és 15 fok között alakulhat, a leghidegebb az északi, északkeleti fagyzugokban, a legenyhébb idő a szeles Észak-Dunántúlon várható. Délután 21, 28 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem várható. (2026.05.02)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 2.
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
2026. május 2.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
2026. május 2.
Erről mindenkinek tudnia kell: már évekkel az euró hivatalos bevezetése előtt felfordul minden Magyarországon?
2026. május 1.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
2026. május 3. vasárnap
Tímea, Irma
18. hét
Május 3.
Anyák napja
Május 3.
A nevetés világnapja
Május 3.
A nemzetközi sajtószabadság napja
Május 3.
Paranormal nap
