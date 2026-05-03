Antonelli harmadszor nyert: hihetetlen, mit megy a fiatal olasz, semmi sem veheti el a vb-címét?
A pontversenyben élen álló Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma-1-es Miami Nagydíjat. A Mercedes olasz pilótája magabiztos győzelmével növelte előnyét a világbajnokságban. A dobogó második és harmadik fokára a McLaren versenyzői, a címvédő Lando Norris és Oscar Piastri állhattak fel.
A futam a várható viharok miatt az eredetileg tervezettnél három órával korábban rajtoltmazz eső azonban végül elkerülte a pályát. A rajtot követően a pole pozícióból induló Antonellit azonnal megelőzte Charles Leclerc. A mezőny sűrűjében Max Verstappen egy kisebb koccanás miatt megpördült. A négyszeres világbajnok azonban gyorsan irányba állította az autóját, és folytatni tudta a versenyt.
A hatodik körben a biztonsági autónak is a pályára kellett hajtania, miután Pierre Gasly és Liam Lawson összeütközött. Mindketten feladni kényszerültek a futamot. Ugyanígy járt a bokszutcából rajtoló Isack Hadjar is, aki egy elvétett kanyar után a falnak csapódott. Az újraindítás után az élmezőnyben folyamatosan cserélődtek a pozíciók. A bokszkiállásokat követően azonban Antonelli stabilizálta a vezetését Norris előtt. A hajrában a harmadik helyért alakult ki kiélezett küzdelem. Tíz körrel a leintés előtt előbb Leclerc, majd Piastri is megelőzte Verstappent.
Az utolsó előtti körben Piastri sikeres előzési manővert mutatott be Leclerc ellen. A monacói pilóta a csata során megpördült, és bár bravúrosan megfogta az autót, a tempója az utolsó körre jelentősen visszaesett. Ezt kihasználva George Russell és Verstappen is elment mellette, így Leclerc végül csak a hatodik helyen ért célba.
Az élen eközben már nem történt változás: Kimi Antonelli zavartalanul szerezte meg harmadik futamgyőzelmét, és Lando Norris második pozícióját sem fenyegette veszély.
Sikerével az olasz pilóta húsz pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben. Mögötte a Miamiban negyedikként záró csapattársa, Russell áll a második helyen. A világbajnoki szezon május 22. és 24. között a Kanadai Nagydíjjal folytatódik.
címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
