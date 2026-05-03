2026. május 3. vasárnap Tímea, Irma
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Liga
|
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
|
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Mogyoród, 2025. augusztus 3.Kimi Antonelli, a Mercedes olasz versenyzője a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a mogyoródi Hungaroringen 2025. augusztus 3-án.MTI/Bodnár Boglárka
Sport

Antonelli harmadszor nyert: hihetetlen, mit megy a fiatal olasz, semmi sem veheti el a vb-címét?

Pénzcentrum
2026. május 3. 21:18

A pontversenyben élen álló Andrea Kimi Antonelli nyerte a Forma-1-es Miami Nagydíjat. A Mercedes olasz pilótája magabiztos győzelmével növelte előnyét a világbajnokságban. A dobogó második és harmadik fokára a McLaren versenyzői, a címvédő Lando Norris és Oscar Piastri állhattak fel.

A futam a várható viharok miatt az eredetileg tervezettnél három órával korábban rajtoltmazz eső azonban végül elkerülte a pályát. A rajtot követően a pole pozícióból induló Antonellit azonnal megelőzte Charles Leclerc. A mezőny sűrűjében Max Verstappen egy kisebb koccanás miatt megpördült. A négyszeres világbajnok azonban gyorsan irányba állította az autóját, és folytatni tudta a versenyt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A hatodik körben a biztonsági autónak is a pályára kellett hajtania, miután Pierre Gasly és Liam Lawson összeütközött. Mindketten feladni kényszerültek a futamot. Ugyanígy járt a bokszutcából rajtoló Isack Hadjar is, aki egy elvétett kanyar után a falnak csapódott. Az újraindítás után az élmezőnyben folyamatosan cserélődtek a pozíciók. A bokszkiállásokat követően azonban Antonelli stabilizálta a vezetését Norris előtt. A hajrában a harmadik helyért alakult ki kiélezett küzdelem. Tíz körrel a leintés előtt előbb Leclerc, majd Piastri is megelőzte Verstappent.

Az utolsó előtti körben Piastri sikeres előzési manővert mutatott be Leclerc ellen. A monacói pilóta a csata során megpördült, és bár bravúrosan megfogta az autót, a tempója az utolsó körre jelentősen visszaesett. Ezt kihasználva George Russell és Verstappen is elment mellette, így Leclerc végül csak a hatodik helyen ért célba.

Az élen eközben már nem történt változás: Kimi Antonelli zavartalanul szerezte meg harmadik futamgyőzelmét, és Lando Norris második pozícióját sem fenyegette veszély.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Sikerével az olasz pilóta húsz pontra növelte előnyét a világbajnoki pontversenyben. Mögötte a Miamiban negyedikként záró csapattársa, Russell áll a második helyen. A világbajnoki szezon május 22. és 24. között a Kanadai Nagydíjjal folytatódik.

címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA 
Címlapkép: Getty Images
#sport #verseny #forma-1 #világbajnokság #max verstappen #lando norris #autósport #f1 #oscar piastri #f1hírek

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:18
20:15
19:35
19:00
18:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 3.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
2026. május 2.
Komoly vagyonokat fizetnek a hazai gyűjtők a 90-es évek kedvenceiért: rengeteg magyar polcán ott lapulhatnak ezek a kincsek
2026. május 3.
Súlyos százezreket bukhatnak a kisgyerekes családok 2026-ban: ezt a hibát rengetegen elkövetik, veszélybe is kerülhetnek
2026. május 3.
Kitálalt a tapasztalt kamionos: hiába a milliós álomfizetés, kegyetlen dolgokat kell elviselni ezért a pénzért
2026. május 2.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger a Balaton felé
NAPTÁR
Tovább
2026. május 3. vasárnap
Tímea, Irma
18. hét
Május 3.
Anyák napja
Május 3.
A nevetés világnapja
Május 3.
A nemzetközi sajtószabadság napja
Május 3.
Paranormal nap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Vége az aranyéletnek? Magyar Péterék átírják a tao-rendszert, rengeteg sportklub kerülhet új helyzetbe
2
1 hete
Mégis állva hagyja riválisait a Red Bull? Van itt valami, amivel a riválisok nem számoltak
3
5 napja
Teszten a Lidl filléres futócipője: így muzsikált a diszkont lábbeli egy rangos maratonfutó-versenyen
4
7 napja
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
5
1 hete
Szörnyű tragédia történt: pályán, meccs közben halt meg a korábbi válogatott csatár
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ismeretlen üzembentartó
ha a kárt gépjármű okozta, de az üzembentartó személye nem állapítható meg, a károsult kárát a MABISZ a Kártalanítási Számla terhére megtéríti. Nem térülnek meg azonban az ismeretlen üzembentartó által a gépjárműben, az útban, az út tartozékaiban, közművekben, valamint a reklámhordozókban okozott károk.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 3. 20:15
Ilyet még nem láttál! Körözi a rendőrség a kiskunhalasi Mikulást – ki nem találod, mit követett el a 72 éves férfi
Pénzcentrum  |  2026. május 3. 19:00
Megszületett a döntés: emelkedik a nyugdíjkorhatár – ők a legfőbb érintettek
Agrárszektor  |  2026. május 3. 19:31
Lehull a lepel: ha szereted a bort, akkor erről tudnod kell
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm