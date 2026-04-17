A magyar építőipar sorsa régóta nemcsak a piac, hanem az állam döntésein múlik – és ez most különösen igaz lehet.
Megszólalt Magyar Péter a titokzatos miniszterjelöltről: elmondta az igazságot, amire rengetegen vártak
Megérkezett Magyar Péter az Országházba a parlamenti pártok pénteki egyeztetésére. A Tisza Pártot rajta kívül Melléthei-Barna Márton és Velkey György László képviseli.
Magyar Péter az ülés előtt élő bejelentkezésben felidézte, hogy 2022-ben nem született megállapodás az ellenzéki és a kormánypártok között a tisztségek elosztásáról, ezért végül a házelnök döntött a bizottsági és alelnöki helyekről. Mint mondta, most eltérő megközelítést szeretnének, és minden parlamenti szereplő álláspontját meg kívánják hallgatni.
A politikus arról is beszélt, hogy a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok feldolgozása még zajlik. Becslése szerint 350-400 ezer szavazat érkezhet be ezekből a forrásokból, ami több választókerületben is befolyásolhatja az eredményt, akár 3-4 mandátum sorsát is.
Hozzátette, hogy pártján belül már zajlik a kormányalakítás előkészítése. Elmondása szerint több szakértő neve ismert, és a későbbiekben ők fogják nyilvánosságra hozni a leendő kormány tagjait.
Arra a sajtóhírre, amely szerint Rubovszky Rita lehet az oktatási miniszter, úgy reagált, hogy a párt eddig is átlátható módon kommunikált, és a jövőben is így fog eljárni, a konkrét személyi döntéseket pedig hivatalosan jelentik majd be. Állítása szerint több jelölt is van a posztra.
Címlapkép: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség
-
