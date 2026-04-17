Magyar Péter, sajtótájékoztató. Forrás: Hegedüs Róbert/MTI Fotószerkesztőség
Oktatás

Megszólalt Magyar Péter a titokzatos miniszterjelöltről: elmondta az igazságot, amire rengetegen vártak

Pénzcentrum
2026. április 17. 10:24

Megérkezett Magyar Péter az Országházba a parlamenti pártok pénteki egyeztetésére. A Tisza Pártot rajta kívül Melléthei-Barna Márton és Velkey György László képviseli.

Magyar Péter az ülés előtt élő bejelentkezésben felidézte, hogy 2022-ben nem született megállapodás az ellenzéki és a kormánypártok között a tisztségek elosztásáról, ezért végül a házelnök döntött a bizottsági és alelnöki helyekről. Mint mondta, most eltérő megközelítést szeretnének, és minden parlamenti szereplő álláspontját meg kívánják hallgatni.

A politikus arról is beszélt, hogy a külképviseleteken és az átjelentkezéssel leadott szavazatok feldolgozása még zajlik. Becslése szerint 350-400 ezer szavazat érkezhet be ezekből a forrásokból, ami több választókerületben is befolyásolhatja az eredményt, akár 3-4 mandátum sorsát is.

Hozzátette, hogy pártján belül már zajlik a kormányalakítás előkészítése. Elmondása szerint több szakértő neve ismert, és a későbbiekben ők fogják nyilvánosságra hozni a leendő kormány tagjait.

Arra a sajtóhírre, amely szerint Rubovszky Rita lehet az oktatási miniszter, úgy reagált, hogy a párt eddig is átlátható módon kommunikált, és a jövőben is így fog eljárni, a konkrét személyi döntéseket pedig hivatalosan jelentik majd be. Állítása szerint több jelölt is van a posztra.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

