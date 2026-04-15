2026. április 15. szerda Anasztázia, Tas
18 °C Budapest
Magyar Péter
Magyar Péter a Sándor-palotánál: ekkor alakulhat meg a következő Országgyűlés

2026. április 15. 11:07

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palotánál, miután megbeszélést tartottak Sulyok Tamás köztársasági elnökkel.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Sulyok Tamás őt fogja felkérni miniszterelnöknek és kormányalakítása, és az is kiderült, hogy már pénteken megkezdődik a pártok között az egyeztetés a leendő parlamenti bizottságokról és a parlamenti nyitóülésről is.

A Tisza Párt elnöke arról is tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy május 4-én kerülhet sor legkorábban az országgyűlés alakuló ülésére, de reálisa az első ülésre néhány nappal később kerülhet sor, ötödikén vagy hatodikán.

Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek
EZ IS ÉRDEKELHET
Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerda reggel interjút adott a Kossuth Rádiónak és az M1-nek.

Magyar Péter azt is elmondta, hogy megkérte Sulyok Tamást, hogy önként távozzon a hivatalából, amire a köztársasági elnöktől sejtelmes választ kapott, de azt is megjegyezte Sulyok Tamás, hogy megfontolja Magyar Péter érveit.

A Tisza Párt elnöke arra is kitért, hogy a jelenlegi kormány még nem adott semmilyen informaciót az aktuális ügyekről, például az üzemanyagok stratégiai készletéről vagy az energiabiztonság más szempontjairól.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 14. 16:26
Felejtsük el a forintról kialakult tévhiteket - a HOLD elemzői az új helyzetről  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. április 15. 10:22
Nulláról kell újragondolni a forintról alkotott képünket
Az új magyar gazdaságpolitika nem feltétlenül arról szól majd, hogy a magyar gazdaság versenyelőnye...
MEDIA1  |  2026. április 15. 10:02
Magyar Péter: Egy hazugsággyár utolsó vergődését láthattuk
A Tisza Párt elnöke Facebookon röviden reagált arra, amit ma reggel az állami M1 nézői láthattak.
Kasza Elliott-tal  |  2026. április 15. 06:00
Top 10 osztalék részvény - 2026. április
Április hatodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket...
Bankmonitor  |  2026. április 14. 17:03
Választás után: erősödő forint, csökkenő hozamok. Hogyan hathat mindez rád?
Jelentős TISZA győzelemmel zárult a választás, az eltelot pár nap alatt pedig már bizonyos szempontb...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 15.
Működik az ősi trükk: így járnak fillérekért az ország népszerű gyógyfürdőibe az élelmes magyarok 2026-ban
2026. április 15.
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
2026. április 14.
Gyönyörűek, de végzetesek: mérgező nehézfémek és gyilkos hullámok lesnek a gyanútlan turistákra ezeken a népszerű európai strandokon
2026. április 14.
Brutális fegyverkezési hullám söpör végig a világon: Magyarország is durván benne van - mire készülnek ennyien?
1
2 napja
Rendkívüli bejelentést tett Orbán Viktor: elárulta, mire készül a Fidesz április 28–án
2
5 napja
Sötét fellegek gyülekeznek Magyarország felett: súlyos árat fizethetünk a költségvetési lazításért, fájdalmas évek jöhetnek
3
2 napja
Történelmi bejelentést tett Magyar Péter: Orbán Viktor sosem lehet többé Magyarország miniszterelnöke!
4
1 hete
Megindult a forint: így áll most az euró, a dollár és a frank árfolyama
5
5 napja
Választás 2026: eredmények percről percre és friss választási térkép
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 10:03
Sosemlátott autótámogatást tervez a Tisza-kormány: rengeteg magyar juthatna olcsóbban új kocsihoz?
Pénzcentrum  |  2026. április 15. 07:45
Magyar Péter a Kossuth Rádióban: azok a családtámogatások megmaradnak, amik jól működnek
Agrárszektor  |  2026. április 15. 10:27
Igazi aranybánya ez a magyar élelmiszer: milliárdokat hoz a konyhára