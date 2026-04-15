Magyar Péter a Sándor-palotánál: ekkor alakulhat meg a következő Országgyűlés

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palotánál, miután megbeszélést tartottak Sulyok Tamás köztársasági elnökkel.

Magyar Péter a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Sulyok Tamás őt fogja felkérni miniszterelnöknek és kormányalakítása, és az is kiderült, hogy már pénteken megkezdődik a pártok között az egyeztetés a leendő parlamenti bizottságokról és a parlamenti nyitóülésről is.

A Tisza Párt elnöke arról is tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy május 4-én kerülhet sor legkorábban az országgyűlés alakuló ülésére, de reálisa az első ülésre néhány nappal később kerülhet sor, ötödikén vagy hatodikán.

Magyar Péter azt is elmondta, hogy megkérte Sulyok Tamást, hogy önként távozzon a hivatalából, amire a köztársasági elnöktől sejtelmes választ kapott, de azt is megjegyezte Sulyok Tamás, hogy megfontolja Magyar Péter érveit.

A Tisza Párt elnöke arra is kitért, hogy a jelenlegi kormány még nem adott semmilyen informaciót az aktuális ügyekről, például az üzemanyagok stratégiai készletéről vagy az energiabiztonság más szempontjairól.