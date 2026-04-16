Váratlan bejelentést tett Magyar Péter: teljesen máshonnan fogja irányítani az országot

Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette, hogy a Tisza-kormány megalakulása után a miniszterelnöki irodát kiköltöztetik a Karmelita kolostorból. Az új hivatalt a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben rendeznék be.

A pártelnököt korábban már kérdezték arról, hogy győzelme esetén a budai Várban található épületet használná-e. Akkor még úgy nyilatkozott, hogy erről a politikai közössége hozza majd meg a végső döntést.

A mostani bejegyzése alapján azonban ez a kérdés eldőlt. Magyar korábban arról beszélt, a Karmelitát terveik szerint megnyitják az emberek előtt, egyfajta múzeumként.

A miniszterelnöki iroda jelenlegi helyszínéről még 2014-ben határozott Orbán Viktor. A kormányfő a több milliárd forintos átalakítási munkálatokat követően, 2019 januárjában vette birtokba a Karmelita kolostort.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA