Több hazai polgármester is az önkormányzatiság valódi helyreállítását várja a leendő Tisza-kormánytól.
Váratlan bejelentést tett Magyar Péter: teljesen máshonnan fogja irányítani az országot
Magyar Péter a közösségi oldalán bejelentette, hogy a Tisza-kormány megalakulása után a miniszterelnöki irodát kiköltöztetik a Karmelita kolostorból. Az új hivatalt a Parlamenthez közeli egyik minisztériumi épületben rendeznék be.
A pártelnököt korábban már kérdezték arról, hogy győzelme esetén a budai Várban található épületet használná-e. Akkor még úgy nyilatkozott, hogy erről a politikai közössége hozza majd meg a végső döntést.
A mostani bejegyzése alapján azonban ez a kérdés eldőlt. Magyar korábban arról beszélt, a Karmelitát terveik szerint megnyitják az emberek előtt, egyfajta múzeumként.
A miniszterelnöki iroda jelenlegi helyszínéről még 2014-ben határozott Orbán Viktor. A kormányfő a több milliárd forintos átalakítási munkálatokat követően, 2019 januárjában vette birtokba a Karmelita kolostort.
