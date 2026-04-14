Brutális adóssághegyet hagytak hátra: egyetlen esélye maradt a Tisza Pártnak a mentésre
Hatalmas kihívást jelent az új kormánynak a leköszönő vezetés által alig három hónap alatt felhalmozott, 3420 milliárd forintos államháztartási hiány kezelése. Bár a költségvetési felelősség érdemben csak később terheli a kétharmaddal megválasztott Tisza Pártot, a gazdasági növekedés várhatóan mérsékelt marad. Emiatt az uniós források mielőbbi felszabadítása elengedhetetlen a makrogazdasági stabilitáshoz és az euró bevezetésére tett ígéretek teljesítéséhez.
Török Zoltán, a Raiffeisen vezető elemzője a 444.hu portálnak adott interjújában brutálisan magasnak nevezte a korábbi kabinet által felhalmozott első negyedéves deficitet. A szakember rámutatott, hogy a közel-keleti konfliktus miatt rendkívül nehéz megbízható középtávú makrogazdasági előrejelzéseket készíteni. Az azonban borítékolható, hogy a hazai gazdasági mutatók nem fognak hirtelen megugrani. A legoptimistább forgatókönyv szerint is legfeljebb minimális javulás várható az elmúlt évekhez képest.
Az április 12-i választáson felhatalmazást szerző Tisza Párt kifejezetten nehéz feladat előtt áll. Egyelőre kérdéses, milyen rejtett államháztartási problémákat hagytak hátra az elődök. Ráadásul a piacok továbbra is elvárják az Orbán-kormány által megcélzott 5 százalékos GDP-arányos hiánycél tartását. Az új vezetésnek emellett a saját választási programjában rögzített vállalásait is teljesítenie kell. Ezek közé tartozik az a célkitűzés, hogy Magyarország 2030-ra maradéktalanul megfeleljen az euró bevezetéséhez szükséges maastrichti konvergenciakritériumoknak.
A hitelminősítők és a befektetők is pontosan tudják, hogy az idei költségvetés állapota még nem a Tisza Párt felelőssége. A tényleges gazdaságpolitikai mozgásterük csak a későbbiekben nyílik meg. Török Zoltán szerint azonban a jelenlegi évet is stabilan kell végigvinniük.
Rendkívül negatív üzenete lenne ugyanis a pénzügyi piacok felé, ha a kormányváltást követően drasztikusan megugrana az államháztartási hiány. Az elemző úgy látja, az egyensúly megteremtésének és a költségvetés kordában tartásának legfőbb eszköze az európai uniós források gyors felszabadítása. Ez egy reális és a közeljövőben megvalósítható lépés az új kabinet számára.
A vasárnapi választásokon győztes Tisza Pártnak rövid időn belül hiteles makrogazdasági és költségvetési tervet kell letennie az asztalra.
A szektor képviselői szerint kulcsfontosságú lesz egy hiteles makrogazdasági pálya kijelölése a felálló kabinet részéről.
A részvénypiac forgalma 126,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek a pénteki záráshoz képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 367,58 forintról 363,50 forintra csökkent 18 órakor.
Az elemzés szerint mintegy 38,3 milliárd eurónyi forrás sorsa rendeződhet a következő időszakban.
A Tisza Párt kétharmados választási győzelme azonnali és pozitív reakciókat váltott ki a magyar tőkepiacon.
A választási eredmények elsősorban a hosszú lejáratú állampapírok piacára lehetnek kedvező hatással.
A vasárnap esti kétharmados győzelem után megtartotta első nemzetközi sajtótájékoztatóját Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.
A tét hatalmas, hiszen a brüsszeli viták és a jogállamisági aggályok miatt jelenleg közel 35 milliárd euró van zárolva.
Bod Péter Ákos szerint a választási eredmény legfontosabb üzenete a stabilitás: a piacok számára kulcsfontosságú, hogy egyértelmű politikai felhatalmazás született.
A tartós gazdasági növekedés beindításához a kormánynak irányt kell váltania.
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.
-
