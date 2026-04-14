Pártalapítás feltételei 2026-ban: mutatjuk, hogyan alapítsunk pártot és ki alapíthat pártot

A pártalapítás Magyarországon kimondottan egyszerű, ráadásul akár teljesen ingyenes folyamat. A politikai életben való aktív, intézményes részvétel nem rögtön a választás kampányával kezdődik, az első lépése egy formális szervezet létrehozása, ám sokan nem tudják pontosan, milyen jogi és adminisztratív kötelezettségekkel jár ez a folyamat. A magyar jogrendszerben egy politikai párt alapítása technikai és jogi értelemben lényegében egy speciális egyesület alapítása 2026-ban is, amelyre a Polgári Törvénykönyv egyesületi szabályai, valamint a pártok működéséről szóló törvény rendelkezései egyaránt vonatkoznak.

Cikkünkben a hatályos jogszabályokra és nyilvános információkra támaszkodva mutatjuk be, pontosan mi kell a pártalapításhoz. Ha felmerült a kérdés, hogy a gyakorlatban hogyan alapítsunk pártot, alábbi összefoglalónk lépésről lépésre segít végighaladni a bírósági eljárás menetén. Részletesen és érthetően végigvesszük, mik a sikeres pártalapítás feltételei, kik rendelkeznek alapítási jogosultsággal, és milyen hivatalos lépések állnak a pártalapítás mögött, amíg az új szervezet jogerősen is megkezdheti a működését.

Ki alapíthat pártot Magyarországon? Az alapvető elvárások

Ahhoz, hogy egy új politikai formáció hivatalosan is létrejöhessen, az alapítóknak szigorú személyi és létszámbeli feltételeknek kell megfelelniük. Amikor felmerül a kérdés, hogy pontosan ki alapíthat pártot, a válaszhoz a magyar jogrendszer több szintjét is meg kell vizsgálnunk.

A kiindulópontot Magyarország Alaptörvényének VIII. cikke jelenti, amely mindenki számára alapjogként biztosítja az egyesülési jogot: e szerint minden természetes személynek joga van szervezeteket, így politikai pártokat létrehozni, és azokhoz csatlakozni.

A folyamat legelején a leggyakrabban felmerülő technikai kérdés az, hogy hány ember kell egy párt alapításához, valamint kik lehetnek azok? A Polgári Törvénykönyv (Ptk. 2013. évi V. törvény) egyesületekre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően az alapításhoz minimum tíz alapító tag szükséges. Ez a tízfős minimum létszám a feltétele az alakuló közgyűlés érvényes megtartásának és a civil szervezet bejegyzése iránti bírósági kérelem benyújtásának is.

Bár az alapítás és csatlakozás alapjog, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény (Párttörvény) az Alaptörvénnyel összhangban szigorú tilalmakat és összeférhetetlenségeket is meghatároz: a bírák, az ügyészek, valamint a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai nem lehetnek párt tagjai, és pártban tisztséget sem viselhetnek.

Hogyan alapítsunk pártot? A bejegyzés folyamata lépésről lépésre

Ha a személyi feltételek adottak, és megvan a törvény által megkövetelt legalább tíz alapító tag, kezdetét veheti a tényleges adminisztrációs folyamat. A vonatkozó pártalapítás szabályai szigorú formai és eljárásrendi követelményeket támasztanak, amelyeket hiánytalanul be kell tartani a sikeres bejegyzéshez. Nézzük meg, hogyan történik a pártalapítás Magyarországon!

Az alakuló ülés megtartása

A hivatalos folyamat az alapítók találkozójával indul. Az alakuló közgyűlés alkalmával kötelező hitelesített jegyzőkönyvet és aláírt jelenléti ívet vezetni. Itt kell megtörténnie az egybehangzó akaratnyilvánításnak, és ezen az ülésen kell megválasztani a párt első vezető tisztségviselőit (például az elnököt és az elnökség tagjait).

Az alapszabály megalkotása és elfogadása

A párt legfőbb jogi dokumentuma az alapszabály, melynek kötelezően tartalmaznia kell a szervezet pontos nevét, székhelyét, célját (amely a Párttörvény értelmében a népakarat kialakításában és kinyilvánításában való részvétel), valamint a működési, tagsági és gazdálkodási alapelveket. Az Országos Bírósági Hivatal oldalán közzétett egyesületi alapszabály sablon, ideális kiindulópont a létesítő okirat megalkotásakor, a pártok speciális jogállása miatt a dokumentumot érdemes nagy odafigyeléssel, lehetőség szerint jogi szakértő bevonásával véglegesíteni, hogy az megfeleljen a szigorú követelményeknek.

A bírósági bejegyzés kezdeményezése

Ha az alapító okiratok és a kötelező mellékletek (pl. tagnévsor, alakuló közgyűlési jegyzőkönyv) hiánytalanul rendelkezésre állnak, elindulhat a hivatalos procedúra. A bírósági bejegyzés menete során az új párt bejegyzése minden esetben a szervezet bejelentett székhelye szerint illetékes Törvényszéken történik (például egy budapesti székhely esetén a Fővárosi Törvényszék jár el az ügyben).

Fontos technikai szabály, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) eljárásrendje alapján a kérelmet és a csatolandó iratokat a képviselőnek (vagy a meghatalmazott jogi képviselőnek) kötelezően elektronikus úton kell benyújtania. Ehhez az Országos Bírósági Hivatal (OBH) civil szervezetek számára fenntartott hivatalos oldaláról letölthető formanyomtatványokat kell alkalmazni. A párt mint jogi személy hivatalosan a bejegyzést elrendelő bírósági végzés jogerőre emelkedésével jön létre.

Költségek és határidők: mennyi idő egy párt bejegyzése?

Pártalapítás előtt nem csupán azt kell végig gondolni, hogyan zajlik a teljes folyamat, hanem fel kell mérni azt is, milyen anyagi terhekkel jár, és mennyi idő egy párt bejegyzése. A bírósági ügyintézési határidőket a polgári perrendtartás (Pp.) és a civil nyilvántartási törvény (Cnytv.) szabályozza. A Törvényszéknek az elektronikusan benyújtott, hiánytalan bejegyzési kérelemről a beérkezéstől számított 30 napon belül kell döntenie, de ha a bíróság hiánypótlást rendel, a folyamat érdemben meghosszabbodhat. A bírósági végzés kézbesítésével és annak jogerőre emelkedésével a szervezet hivatalosan is megkezdi jogi személyiségű működését.

Ami a pártalapítás költségeit illeti, a vonatkozó pártalapítás törvény és a bírósági illetékekről szóló jogszabályok alapján az alapítás, a nyilvántartásba vétel és az adatváltozások bejelentése illetékmentes. Ám maga a hivatalos adminisztráció (az alakuló ülés megszervezése, a jogi segítségnyújtás és az esetleges székhelyszolgáltatás) rejtett kiadásokkal járhat. Különösen igaz ez akkor, ha az alapszabály minta átalakítását és a bírósági bejegyzés menete során a hivatalos képviseletet ügyvédre bízzák.