A Tisza Párt kétharmados parlamenti győzelmével új korszak kezdődik a hazai tőkepiacon.
Szakértői elemzés: ez vár a forint és a magyar tőzsdepapírok árfolyamára a kormányváltás és az iráni háború árnyékában
Mozgalmas időszak elé néznek a magyar piacok: a Tisza Párt kétharmados győzelme rövid távon erős piaci reakciókat indított el, ugyanakkor a fundamentumok gyorsan visszakerülhetnek a befektetők fókuszába - mutat rá a Concorde elemzése.
A Tisza Párt, Magyar Péter vezetésével 1994 óta nem látott fölénnyel aratott kétharmados győzelmet az országgyűlési választásokon. A devizapiac azonnal reagált: a forint négy éve nem látott szintre erősödött az euróval és a dollárral szemben.
A hét ugyanakkor kiemelten mozgalmas lehet. A közel-keleti konfliktus eszkalációja, az emelkedő energiaárak, az inflációs kockázatok, valamint a héten érkező hazai, kínai és amerikai makrogazdasági adatok egyaránt befolyásolhatják a piaci hangulatot.
Eredmények és költségvetési realitások
A Tisza párt április 12-i, elsöprő győzelme biztosítja az új győztes párt számára, hogy kétharmados többséggel irányítsa a Parlamentet, azaz teljes mértékben átalakíthatja a jogi keretrendszert, beleértve az alkotmánymódosításokat is. Az ígért adóváltozások – köztük az alacsonyabb személyi jövedelemadó – megvalósulhatnak, azonban a 2023–2025 közötti költekezési hullám és az alacsony GDP-növekedés szűk fiskális mozgásteret hagy az új kormánynak 2026-ban.
A távozó Fidesz-kormány módosított terve az idei évre a GDP 5%-ának megfelelő hiányt irányozott elő, amelynek teljesítése már az év eleji bejelentéskor is nehéznek tűnt. S látszik, hogy nehezen is lesz tartható, hiszen már az első negyedév végére a teljes éves hiánycél több mint 80%-a teljesült. A közel-keleti háború által felerősített energiaár-problémák szintén nehezíthetik Magyarország államháztartását az év második felében.
A forint: erős kezdés
A devizapiac – mint mindig – most is elsőként reagált a választási eredményre: az EUR/HUF árfolyam a választás éjszakáján, a hétfői nyitás előtt 370 alá süllyedt. Ezt megelőzően, a választás előtti utolsó kereskedési héten a forint már 383 fölötti szintről 375-re erősödött. Hétfőn és az azt követő napokban újabb forint-pozitív piaci elmozdulás következhet be. Ugyanakkor, mivel az euróhoz képest közel 4%-os erősödéssel a reakció egy részét a piac már beárazta, a további elmozdulás valószínűleg korlátozott marad (további 1–3% várható).
A folytatódó pozitív reakció elsősorban a várt EU-barát szabályozói környezeten és azon a várakozáson alapul, hogy Magyarország jelenleg befagyasztott uniós forrásait hamarosan feloldják. Ez rövid távon fennmaradhat, ugyanakkor a nagy piaci szereplők közelmúltbeli viselkedése alapján részleges profitrealizálásra, „tényeken való eladásra" is számítunk.
Emiatt, valamint mivel a piaci figyelem fokozatosan Magyarország gyenge gazdasági alapjai felé tolódhat, néhány hónapon túl nem látjuk reálisnak a 370 alatti szinteket. Ilyen időtávon a forint további erősödését a jegybanki kamatcsökkentések esetleges újraindulása is fékezheti.
Magyar Állampapírok: hozamcsökkenés jöhet
A folyamatban lévő forintreakcióval párhuzamosan a magyar állampapírok általános erősödésére számítunk. A hozamgörbe hosszú végén a 10 éves forint állampapír hozama az elkövetkező hetekben 50–80 bázisponttal csökkenhet, míg a devizakötvény-hozamok 30–50 bázisponttal mérséklődhetnek.
A magyar tőzsde
Az ellenzék meggyőző győzelme akár 100 bázispontos kockázati prémium csökkenést is kiválthat a BUX indexben. Ez a kilátás az uniós források feloldásának lényegesen javuló esélyein alapul, amelyek kulcsfontosságúak mind a hosszú távú gazdasági növekedés, mind a fiskális stabilitás szempontjából. Becslésünk elkészítésekor elsődleges precedensként a 2023-as lengyel parlamenti választások körüli piaci reakciót vettük alapul.
Ebben a forgatókönyvben a magyar részvények várhatóan relatív erőt mutatnak a globális benchmarkokhoz képest, és leválhatnak a közel-keleti konfliktus által okozott szélesebb piaci volatilitásról.
„Ennek eredményeként arra számítunk, hogy a magyar tőzsde a választásokat követő héten akár 7 százalékponttal is felülteljesítheti a szélesebb részvénypiacokat” – emeli ki Bukta Gábor, a Concorde Értékpapír Zrt. elemzési üzletágvezetője. Ma reggel a nemzetközi piacok korrigálnak, ugyanakkor a magyar piacon elsősorban az OTP és a Magyar Telekom jelentősen emelkedhet.
„Az OTP Bank célárát 10%-kal 51 100 forintra, a Magyar Telekom célárat 11%-kal 2 690 forintra emeljük, hogy azonnal tükrözze a várt EU-barát szabályozói környezetet. A MOL (3 660 forint) és a Richter (15 290 forint) célárát változatlanul hagyjuk a forint felértékelődése miatt, bár masszív tőkebeáramlásra számítunk a magyar tőzsdére, ami ezeknek a részvényeknek az értékét is növelheti.” – jelzi Bukta.
A kisebb kapitalizációjú részvények között a Masterplast, az Állami Nyomda és a GSPark részvényei emelkedhetnek elsősorban. Az EU-s energiahatékonyságot célzó források megnyílása és a zöld építőipar fellendülése a Masterplastnak kedvezhet, míg az államkötvényhozamok csökkenése az osztalékhozam-prémium növekedés miatt az ÁNY és a GSPark papírjainak kedvezhet leginkább.
A legnagyobb negatív korrekciót a Mészáros Lőrinc által tulajdonolt részvények esetében, az OPUS-ban és az MBH Bankban várjuk. Továbbá a Jászai Gellérthez köthető 4iG és a Tiborcz István érdekeltségek, a Gránit Bank és a Waberer’s esetében is jelentős esésre számítunk, igaz, a korrekció mértéke utóbbi kettő esetében mérsékelt lehet, mivel ezen vállalatok állami kitettsége és függősége kevésbé vagy egyáltalán nem koncentrált.
„A választási eredmény rövid távon eufóriát hozhat a piacokra, de a következő hónapokban eldől, hogy ez tartós új egyensúly vagy csupán egy erős, de átmeneti rally kezdete.” – véleményezi Bukta Gábor.
