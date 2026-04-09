2026. április 9. csütörtök Erhard
11 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szavazásra előkészített szavazóurnák a magyar állam címerével szavazás választások
Gazdaság

Választás 2026: fontos határidő jár le csütörtökön, rengeteg jelölt léphet még vissza?

Pénzcentrum
2026. április 9. 08:40

Csütörtökön 16 óráig léphetnek vissza az egyéni választókerületben induló jelöltek az országgyűlési választáson - közölte a Nemzeti Választási Iroda.

Csütörtökön 16 óráig léphetnek vissza az egyéni választókerületben induló jelöltek az áprilisi országgyűlési választáson - közölte a Nemzeti Választási Iroda.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ezt követően bejelentett lemondások nem alkalmasak a joghatás kiváltására, azaz a jelöltre leadott szavazatok érvényesnek számítanak. A választási eljárásról szóló törvény szerint a jelölt kiesik, ha a magyarországi szavazás megkezdése előtt a központi névjegyzékből törlik, elveszíti a választhatóság jogát, vagy a jelöltet állító jelölőszervezetet törlik a jelölőszervezetek, listák nyilvántartásából.

Kapcsolódó cikkeink:

Akkor is kiesik a jelölt, ha április 9-én (csütörtökön) 16 óráig a jelölésről írásban lemond. Az egyéni választókerületi képviselőjelölt a jelöltségről írásban mondhat le az illetékes választási irodánál. A lemondást személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott által eljuttatva, vagy azt elektronikus azonosítást követően elektronikusan lehet benyújtani. A lemondás nyomán a választási irodának haladéktalanul törölnie kell a jelöltet a szavazólapról, egyúttal pedig tájékoztatnia kell a lemondásról a Nemzeti Választási Irodát.

A lemondott jelölt nevét tehát lehúzzák a szavazólapról, és a jelölt kieséséről a szavazatszámláló bizottság a szavazóhelyiségben elhelyezett hirdetményen is tájékoztatja a választópolgárokat. Az április 12-i választásra 663 egyéni jelöltet vettek jogerősen nyilvántartásba, csütörtök reggel 18-cal kevesebb, 645 jelölt szerepel a Nemzeti Választási Iroda nyilvántartásában.
Címlapkép: Getty Images
Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
09:03
08:57
08:52
08:50
08:45
NAPTÁR
Tovább
2026. április 9. csütörtök
Erhard
15. hét
Április 9.
Unikornis világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hedge
Fedezeti ügylet, amellyel az árfolyam nem kívánt változásából adódó kockázatot igyekeznek kivédeni a piaci szereplők. Ennek érdekében jövőbeli időpontra, devizára, összegre szóló vételi vagy eladási opciót, jogot vásárolnak díj ellenében.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
