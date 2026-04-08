2026. április 8. szerda Dénes
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szavazófülke és választási kép,választás
Otthon

Nagyon fontos határidő közeleg a választási rendben: már csak pár óráig tehetik meg a jogosultak

MTI
2026. április 8. 12:02

A fogyatékossággal élő, valamint az egészségi állapotuk miatt korlátozott választópolgárok csütörtök 16 óráig igényelhetnek akadálymentes szavazókört. Akik személyesen nem tudnak megjelenni a voksoláson, a benyújtás módjától függő határidőkkel mozgóurnát is kérhetnek.

Az akadálymentes szavazóhelyiség kijelölését csütörtök délután négy óráig lehet kérelmezni elektronikus úton, személyesen vagy meghatalmazott segítségével - erről adott ki közleményt a Nemzeti Választási Iroda. Aki egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogvatartása miatt nem tud elmenni a szavazókörbe, mozgóurnát igényelhet. A kérelemben meg kell adni az igénylés okát és azt a pontos címet, ahová a választópolgár az urnát kéri. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja felkeresni a megadott helyszínen.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mozgóurna igénylésének határideje a kérelem benyújtásának módjától függ. Elektronikus azonosítás nélkül – online vagy levélben – csütörtök 16 óráig, személyesen vagy meghatalmazott útján pedig péntek 16 óráig lehet benyújtani a kérelmet a helyi választási irodához. Ügyfélkapus azonosítással még a szavazás napján 12 óráig is igényelhető az urna online. Szintén a voksolás napján déli 12 óráig adható le az igény meghatalmazott segítségével. Ekkor azonban már közvetlenül a szavazatszámláló bizottsághoz kell fordulni.

A fogyatékossággal élők magánál a szavazásnál is kérhetnek támogatást. A szavazólap kitöltésében egy általuk választott kísérő, vagy – ha egyedül voksolnak – a bizottság két tagja is segíthet.
Címlapkép: Getty Images
#otthon #magyarország #választások #belföld #ügyfélkapu #jog #szabályok #választás #fogyatékosság #politika #2026 #választás 2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
12:02
11:52
11:35
11:23
11:15
NAPTÁR
Tovább
2026. április 8. szerda
Dénes
15. hét
Április 8.
A romák világnapja
Április 8.
Az emberszeretet világnapja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Digitális aláírás
lehetővé teszi, hogy minden digitálisan aláírt üzenet olvasója ellenőrizni tudja az üzenetet küldő személyazonosságát, s az üzenet sértetlenségét.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
