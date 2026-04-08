Nagyon fontos határidő közeleg a választási rendben: már csak pár óráig tehetik meg a jogosultak

A fogyatékossággal élő, valamint az egészségi állapotuk miatt korlátozott választópolgárok csütörtök 16 óráig igényelhetnek akadálymentes szavazókört. Akik személyesen nem tudnak megjelenni a voksoláson, a benyújtás módjától függő határidőkkel mozgóurnát is kérhetnek.

Az akadálymentes szavazóhelyiség kijelölését csütörtök délután négy óráig lehet kérelmezni elektronikus úton, személyesen vagy meghatalmazott segítségével - erről adott ki közleményt a Nemzeti Választási Iroda. Aki egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogvatartása miatt nem tud elmenni a szavazókörbe, mozgóurnát igényelhet. A kérelemben meg kell adni az igénylés okát és azt a pontos címet, ahová a választópolgár az urnát kéri. A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja felkeresni a megadott helyszínen.

A mozgóurna igénylésének határideje a kérelem benyújtásának módjától függ. Elektronikus azonosítás nélkül – online vagy levélben – csütörtök 16 óráig, személyesen vagy meghatalmazott útján pedig péntek 16 óráig lehet benyújtani a kérelmet a helyi választási irodához. Ügyfélkapus azonosítással még a szavazás napján 12 óráig is igényelhető az urna online. Szintén a voksolás napján déli 12 óráig adható le az igény meghatalmazott segítségével. Ekkor azonban már közvetlenül a szavazatszámláló bizottsághoz kell fordulni.

A fogyatékossággal élők magánál a szavazásnál is kérhetnek támogatást. A szavazólap kitöltésében egy általuk választott kísérő, vagy – ha egyedül voksolnak – a bizottság két tagja is segíthet.