Középkorú felnőtt férfi, aki okostelefonnal figyeli kriptopénz- és részvénykereskedelmét. Kis műhelyében tartózkodik.
Gazdaság

Hatalmasat zuhant a BUX, eladási hullám tarolta le a magyar tőzsdét

Pénzcentrum/MTI
2026. március 30. 18:12

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 947,3 pontos, 0,78 százalékos csökkenéssel, 120 770,78 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: Európában alulteljesítő volt a BUX, a nyugat-európai piacokon jobb a hangulat, és az amerikai értékpapírpiacokon is emelkedés van.

A forgalom átlag felett alakult, és a kisebb részvényeknél, mint a 4iG, vagy az OPUS, jelentős volt a forgalom - tette hozzá.

A nap végére eladási hullám kezdődött, a BUX csökkenése döntően az OTP-nek tudható be - jegyezte meg, hozzátéve: a régióban a banki papírokat elkezdték eladni a befektetők, ezt az eladási hullámot az inflációs félelmek táplálják.

Az OTP-részvények ára 680 forinttal, 1,9 százalékkal 35 020 forintra csökkent, forgalmuk 17,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol 18 forinttal, 0,45 százalékkal 4012 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 0,97 százalékkal 2050 forintra esett, forgalma 583,7 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 900 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 8666,31 ponton zárt hétfőn, ez 53,46 pontos, 0,61 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Országos Betétbiztosítási Alap (OBA)
Az OBA célja a betétesek és ezen keresztül a pénzügyi rendszer stabilitásának védelme. A szervezet 100 ezer euró értékhatárig garanciát vállal a névre szóló lakossági és devizabetétek kifizetésére abban az esetben, ha az azt kezelő pénzintézet fizetésképtelenné válik. A védelem alá eső betétek esetén tehát nem kell félni, a bank fizetőképessége esetén is hozzá fogunk jutni a pénzünkhöz.

