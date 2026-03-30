Hatalmasat zuhant a BUX, eladási hullám tarolta le a magyar tőzsdét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 947,3 pontos, 0,78 százalékos csökkenéssel, 120 770,78 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: Európában alulteljesítő volt a BUX, a nyugat-európai piacokon jobb a hangulat, és az amerikai értékpapírpiacokon is emelkedés van.

A forgalom átlag felett alakult, és a kisebb részvényeknél, mint a 4iG, vagy az OPUS, jelentős volt a forgalom - tette hozzá.

A nap végére eladási hullám kezdődött, a BUX csökkenése döntően az OTP-nek tudható be - jegyezte meg, hozzátéve: a régióban a banki papírokat elkezdték eladni a befektetők, ezt az eladási hullámot az inflációs félelmek táplálják.

Az OTP-részvények ára 680 forinttal, 1,9 százalékkal 35 020 forintra csökkent, forgalmuk 17,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol 18 forinttal, 0,45 százalékkal 4012 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 0,97 százalékkal 2050 forintra esett, forgalma 583,7 millió forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 900 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 8666,31 ponton zárt hétfőn, ez 53,46 pontos, 0,61 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.