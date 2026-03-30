Januárban az arany még 5602 dolláros rekordon volt, azóta viszont látványosan süllyedt a jegyzés.
Hatalmasat zuhant a BUX, eladási hullám tarolta le a magyar tőzsdét
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 947,3 pontos, 0,78 százalékos csökkenéssel, 120 770,78 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta: Európában alulteljesítő volt a BUX, a nyugat-európai piacokon jobb a hangulat, és az amerikai értékpapírpiacokon is emelkedés van.
A forgalom átlag felett alakult, és a kisebb részvényeknél, mint a 4iG, vagy az OPUS, jelentős volt a forgalom - tette hozzá.
A nap végére eladási hullám kezdődött, a BUX csökkenése döntően az OTP-nek tudható be - jegyezte meg, hozzátéve: a régióban a banki papírokat elkezdték eladni a befektetők, ezt az eladási hullámot az inflációs félelmek táplálják.
Az OTP-részvények ára 680 forinttal, 1,9 százalékkal 35 020 forintra csökkent, forgalmuk 17,6 milliárd forintot tett ki.
A Mol 18 forinttal, 0,45 százalékkal 4012 forintra erősödött, 2,3 milliárd forintos forgalomban.
A Magyar Telekom árfolyama 20 forinttal, 0,97 százalékkal 2050 forintra esett, forgalma 583,7 millió forint volt.
A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 900 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.
A BUMIX 8666,31 ponton zárt hétfőn, ez 53,46 pontos, 0,61 százalékos csökkenés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Végleg elveszített a magyar állam egy hatalmas vagyont: kiderült, mi áll a brutális pénzmegvonás hátterében
Magyarország 2015 és 2024 között a csalásgyanúval érintett uniós forrásoknak mindössze 18 százalékát térítette vissza, miközben a tagállami átlag 71 százalék.
Olyan államadósság-krízis jöhet Magyarországon, amilyenre még nem is volt példa: minden egy irányba mutat
Az Európai Bizottság előrejelzései szerint a magyar adósságpálya a 2030-as évek elejére már átlépheti a kritikus pontot.
Vegyesen alakult, kevéssé változott a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a hét végén a nemzetközi devizakereskedelemben.
Azok járhatnak most igazán jól, akiknek ilyen végzettségük van: kapkodnak értük a cégek és még jól is fizetnek
Ismét összeszedtük a hét legfontosabb híreit a Pénzcentrumon, akár a munkaerőpiacot, akár az utazási szokásokat, vagy a hitelezési szokásokat nézzük.
Félelmetes csapdába léptek a nyugati nagyhatalmak: egyetlen ázsiai ország tartja markában a jövő technológiáját
A világgazdaság egyik kulcskérdésévé vált, hogy ki ellenőrzi a kritikus nyersanyagokat, és ebben Kína jelenleg megkerülhetetlen szereplő.
Vaskos meglepetést húzott elő a kalapból Raiffeisen: 230 milliárdos felvásárlással tarolják le a szomszédos piacot
Az osztrák Raiffeisen Bank jelentős akvizícióval erősíti pozícióját a román piacon.
Az Európai Unió fegyverkezési hulláma nemcsak biztonságpolitikai kényszer, hanem jelentős gazdaságélénkítő tényező is lehet.
Megütötték a magyar tőzsdét a hét utolsó napján: egy távoli fegyveres konfliktus miatt buknak most rengeteg pénzt a befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 792,62 pontos, 0,65 százalékos csökkenéssel 121 718,08 ponton zárt pénteken.
A legfontosabb napirendi pontok között a pénzügyi beszámolók elfogadása, a személyi döntések és a 2025-ös üzleti év után fizetendő osztalék mértéke szerepel.
A tételek között szerepel egy 40 ezer forintos ezüst és egy 6 000 forintos színesfém emlékérme, valamint egymillió példányban egy különleges 50 forintos forgalmi érme...
Búcsút inthetünk az amerikai fizetési óriásoknak? Egyre több kereskedő csatlakozik az európai riválishoz
A Trump-kormányzat lépései miatt egyre sürgetőbbé válik, hogy Európa függetlenedjen az amerikai fizetési rendszerektől.
Az esti záráshoz képest csak nagyon kicsit változtak az árfolyamok, az euró viszont erősödött a dollárral szemben.
Minden fő devizával szemben gyengült a magyar forint, de napközben is közepesen erős volt a mozgás.
A kormány új rendeletcsomagja értelmében Magyarország 800 millió köbméterrel növeli belföldi földgázkészletét.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizapiacon.
Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1579,88 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel 124 235,55 ponton zárt szerdán.
Több mint 600 millió forint tűnhetett el, a bizalom teljesen összeomlott a dolgozók körében.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
