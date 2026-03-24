2026. március 24. kedd Gábor, Karina
17 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Légifelvétel a hévízi gyógytóról, amely a világ legnagyobb biológiailag aktív, gyógyhatású természetes gyógytója.
HelloVidék

Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben

Horváth Zsigmond*
2026. március 24. 09:45

Különleges természetvédelmi kutatás zajlott a Hévízi-tó mélyén, ahol szakemberek eddig csak részben ismert barlangjáratok nyomába eredtek. A cél, hogy az azonosított üregek hivatalosan is bekerüljenek az országos barlangnyilvántartásba.

A vizsgálatban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is részt vettek, akik a tó nyugati partfala mentén található, korábban már feltételezett öt barlangbejárat pontos helyét igyekeztek meghatározni. A kutatáshoz speciális geodéziai eszközöket és búvárok segítségét vették igénybe, így a víz alatti képződmények koordinátáit a felszínen is rögzíteni tudták - írta honlapján a Hévíz TV.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Hévízi-tó nemcsak turisztikai látványosság, hanem földtani szempontból is különleges képződmény. A mintegy 60 hektáros védett terület központjában található tó egyedülálló tőzegmedrű forrástó, amely eltér a világ legtöbb meleg vizű tavától, amelyek általában vulkanikus eredetű aljzaton fekszenek. A tó alatt egy karsztos forrásrendszer működik: a szakemberek szerint mintegy 40 méter mélyen nyílik az a fő barlang, amelyből a meleg víz a felszínre tör.

A mostani kutatás azonban nem erre az ismert forrásbarlangra koncentrált, hanem azokra a kisebb, oldalirányú üregekre, amelyek létezését már évtizedekkel ezelőtt, búvárvizsgálatok során jelezték. Ezek pontos feltérképezése eddig nem történt meg.

A mérési folyamat során a búvárok egy speciális bójarendszert használtak: a víz alatt rögzített jelölőeszköz a felszínre emelkedve tette lehetővé, hogy a szakemberek GPS segítségével pontosan bemérjék a barlangbejáratok helyét. Ez a módszer segíthet abban, hogy a korábban csak becsült pozíciók helyett hivatalos, dokumentált adatok álljanak rendelkezésre.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A kutatás a „barlangok hónapjához” kapcsolódó program része volt, és nemcsak tudományos jelentőséggel bír: a pontos feltérképezés hozzájárulhat a terület természetvédelmi kezeléséhez is. A szakemberek célja, hogy a Hévízi-tó alatt húzódó karsztos üregrendszer minél teljesebb képet kapjon, és a jövőben még hatékonyabban tudják védeni ezt az egyedülálló természeti értéket.
Címlapkép: Getty Images
#víz #turizmus #kutatás #hévíz #tó #természet #hellovidék #nemzeti park #természetvédelem #balaton-felvidék #barlang

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:04
09:54
09:45
09:37
09:30
Pénzcentrum
Azok járhatnak most nagyon jól, akiknek ilyen végzettsége van: szó szerint kapkodnak értük a cégek, jó pénzt fizetnek
Itt a kiskapu a nyugdíjasoknak: így nem maradnak anyagi segítség nélkül, ha beüt a baj
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
Látványosan kilőttek a hazai árak: meg is van, melyik régiókban a legdrágább most a szántó Magyarországon
Donald Trump ébresztheti fel Európát az éber kómából: a NATO felbomlása lehet a járulékos veszteség?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
A tuberkulózis elleni küzdelem világnapja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Így készül a szegények rántott húsa: ettől omlós és szaftos a vasi pecsenye
2
2 hete
Sokkoló farkastámadás Miskolc közelében: két áldozat is van – fotók a helyszínről
3
1 hete
Elképesztő tulipánkert nyílik Pesttől másfél órányira: hamarosan 60 ezer virág közt sétálhatunk
4
2 hete
Vége a bezárásnak: 5 év után újra megnyithat a Balaton egyik legnépszerűbb élményfürdője
5
2 hete
Erre sokan vártak: hamarosan újra nyit a Balaton egyik népszerű termelői piaca és vására
PÉNZÜGYI KISOKOS
Káridőponti érték
Káridőponti érték

sajátos biztosítási - és a biztosítási szerződések feltételeiben megfogalmazott - tényleges érték. Viszonylag gyakori szerződési formula. A biztosító a kárt káridőponti (avult) értéken téríti meg. A káridőponti értéket a károsodott vagyontárgy újrabeszerzési árából, vagy újraépítési költségéből számítják ki, az időközi értékcsökkenés, avulás levonásával.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 10:04
Fájó titok derült ki a hazai építőiparról: elképesztő pénzek vándorolnak ki Magyarországról, de már körvonalazódik a kiút
Pénzcentrum  |  2026. március 24. 07:59
Feszült várakozás előzi meg a keddi kamatdöntést: kiderült, mi történhet a pénzünkkel a háborús veszély árnyékában
Agrárszektor  |  2026. március 24. 09:02
A te birtokodon is ott lapulhat a rettegett károsító: azonnal lépned kell