Évtizedes rejtély oldódott meg a Hévízi-tó körül: most kiderül, mik rejtőznek a mélyben
Különleges természetvédelmi kutatás zajlott a Hévízi-tó mélyén, ahol szakemberek eddig csak részben ismert barlangjáratok nyomába eredtek. A cél, hogy az azonosított üregek hivatalosan is bekerüljenek az országos barlangnyilvántartásba.
A vizsgálatban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is részt vettek, akik a tó nyugati partfala mentén található, korábban már feltételezett öt barlangbejárat pontos helyét igyekeztek meghatározni. A kutatáshoz speciális geodéziai eszközöket és búvárok segítségét vették igénybe, így a víz alatti képződmények koordinátáit a felszínen is rögzíteni tudták - írta honlapján a Hévíz TV.
A Hévízi-tó nemcsak turisztikai látványosság, hanem földtani szempontból is különleges képződmény. A mintegy 60 hektáros védett terület központjában található tó egyedülálló tőzegmedrű forrástó, amely eltér a világ legtöbb meleg vizű tavától, amelyek általában vulkanikus eredetű aljzaton fekszenek. A tó alatt egy karsztos forrásrendszer működik: a szakemberek szerint mintegy 40 méter mélyen nyílik az a fő barlang, amelyből a meleg víz a felszínre tör.
A mostani kutatás azonban nem erre az ismert forrásbarlangra koncentrált, hanem azokra a kisebb, oldalirányú üregekre, amelyek létezését már évtizedekkel ezelőtt, búvárvizsgálatok során jelezték. Ezek pontos feltérképezése eddig nem történt meg.
A mérési folyamat során a búvárok egy speciális bójarendszert használtak: a víz alatt rögzített jelölőeszköz a felszínre emelkedve tette lehetővé, hogy a szakemberek GPS segítségével pontosan bemérjék a barlangbejáratok helyét. Ez a módszer segíthet abban, hogy a korábban csak becsült pozíciók helyett hivatalos, dokumentált adatok álljanak rendelkezésre.
A kutatás a „barlangok hónapjához” kapcsolódó program része volt, és nemcsak tudományos jelentőséggel bír: a pontos feltérképezés hozzájárulhat a terület természetvédelmi kezeléséhez is. A szakemberek célja, hogy a Hévízi-tó alatt húzódó karsztos üregrendszer minél teljesebb képet kapjon, és a jövőben még hatékonyabban tudják védeni ezt az egyedülálló természeti értéket.
