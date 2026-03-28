Raiffeisen Bank International felhőkarcoló, modern építészeti mérföldkő a globális bankszektorban, globális pénzügyi befolyás, Ausztria, Bécs - 2024. augusztus 1.
Gazdaság

Vaskos meglepetést húzott elő a kalapból Raiffeisen: 230 milliárdos felvásárlással tarolják le a szomszédos piacot

Pénzcentrum
2026. március 28. 18:55

Az osztrák Raiffeisen Bank jelentős akvizícióval erősíti pozícióját a román piacon, miután 591 millió euróért, mintegy 230 milliárd forintért megvásárolja a spanyol BBVA helyi érdekeltségeit -  számolt be az MTI.

Az ügylet nemcsak a Garanti Bank Romania megszerzését jelenti, hanem a Garanti BBVA Leasing és a Garanti BBVA Fleet Management is a Raiffeisen tulajdonába kerül. A tranzakció így több szegmensben is bővíti a bank jelenlétét, a klasszikus banki szolgáltatások mellett a lízing és flottakezelés területén is.

Johann Strobl vezérigazgató szerint a lépés stratégiai jelentőségű, mivel Románia a régió egyik leggyorsabban növekvő és legvonzóbb piaca. A számok ezt alátámasztják. A Garanti Bank Romania mérlegfőösszege 16,7 milliárd lej, ami körülbelül 1275 milliárd forintnak felel meg, piaci részesedése pedig 1,89 százalék.

A Raiffeisen eddig 9,31 százalékos részesedéssel a hatodik helyen állt, az akvizícióval azonban jelentősen erősödik. Az egyesülés után a bank a negyedik legnagyobb szereplővé lép elő a román piacon, közvetlenül a Banca Transilvania, a BRD és az UniCredit mögött.

A háttérben egy tudatos portfóliótisztítás áll. A BBVA már korábban döntött a román piac elhagyásáról, és az érdekeltségekért több nagybank is versenybe szállt. A Raiffeisen mellett az ING és az Intesa Sanpaolo is ajánlatot tett, ami jelzi, hogy a román bankszektor továbbra is vonzó a nemzetközi szereplők számára.

A tranzakció várhatóan 2026 negyedik negyedévében zárul le. Az ügylet jól illeszkedik a régiós bankpiac konszolidációs trendjébe, ahol a nagy szereplők egyre inkább méretgazdaságosságra és piaci részesedés-növelésre törekednek.
Bizonyítási teher
eljárásjogi fogalom, amely azt szabályozza, hogy egyes tényeket kinek kell bizonyítani. A bizonyítás sikertelensége az igényérvényesítést kizárja. A biztosítási jogviszonyban a biztosítási esemény bekövetkezését, valamint a kár összegét mindig a biztosítottnak, a mentesülési ok fennállását pedig mindig a biztosítónak kell bizonyítania.

