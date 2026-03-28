A közel-keleti háború miatt Szaúd-Arábia kénytelen volt aktiválni a régóta létező vészforgatókönyvét, miután a Hormuzi-szoros működése ellehetetlenült.
Vaskos meglepetést húzott elő a kalapból Raiffeisen: 230 milliárdos felvásárlással tarolják le a szomszédos piacot
Az osztrák Raiffeisen Bank jelentős akvizícióval erősíti pozícióját a román piacon, miután 591 millió euróért, mintegy 230 milliárd forintért megvásárolja a spanyol BBVA helyi érdekeltségeit - számolt be az MTI.
Az ügylet nemcsak a Garanti Bank Romania megszerzését jelenti, hanem a Garanti BBVA Leasing és a Garanti BBVA Fleet Management is a Raiffeisen tulajdonába kerül. A tranzakció így több szegmensben is bővíti a bank jelenlétét, a klasszikus banki szolgáltatások mellett a lízing és flottakezelés területén is.
Johann Strobl vezérigazgató szerint a lépés stratégiai jelentőségű, mivel Románia a régió egyik leggyorsabban növekvő és legvonzóbb piaca. A számok ezt alátámasztják. A Garanti Bank Romania mérlegfőösszege 16,7 milliárd lej, ami körülbelül 1275 milliárd forintnak felel meg, piaci részesedése pedig 1,89 százalék.
A Raiffeisen eddig 9,31 százalékos részesedéssel a hatodik helyen állt, az akvizícióval azonban jelentősen erősödik. Az egyesülés után a bank a negyedik legnagyobb szereplővé lép elő a román piacon, közvetlenül a Banca Transilvania, a BRD és az UniCredit mögött.
A háttérben egy tudatos portfóliótisztítás áll. A BBVA már korábban döntött a román piac elhagyásáról, és az érdekeltségekért több nagybank is versenybe szállt. A Raiffeisen mellett az ING és az Intesa Sanpaolo is ajánlatot tett, ami jelzi, hogy a román bankszektor továbbra is vonzó a nemzetközi szereplők számára.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A tranzakció várhatóan 2026 negyedik negyedévében zárul le. Az ügylet jól illeszkedik a régiós bankpiac konszolidációs trendjébe, ahol a nagy szereplők egyre inkább méretgazdaságosságra és piaci részesedés-növelésre törekednek.
Megütötték a magyar tőzsdét a hét utolsó napján: egy távoli fegyveres konfliktus miatt buknak most rengeteg pénzt a befektetők
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 792,62 pontos, 0,65 százalékos csökkenéssel 121 718,08 ponton zárt pénteken.
A legfontosabb napirendi pontok között a pénzügyi beszámolók elfogadása, a személyi döntések és a 2025-ös üzleti év után fizetendő osztalék mértéke szerepel.
A tételek között szerepel egy 40 ezer forintos ezüst és egy 6 000 forintos színesfém emlékérme, valamint egymillió példányban egy különleges 50 forintos forgalmi érme...
Búcsút inthetünk az amerikai fizetési óriásoknak? Egyre több kereskedő csatlakozik az európai riválishoz
A Trump-kormányzat lépései miatt egyre sürgetőbbé válik, hogy Európa függetlenedjen az amerikai fizetési rendszerektől.
Az esti záráshoz képest csak nagyon kicsit változtak az árfolyamok, az euró viszont erősödött a dollárral szemben.
Minden fő devizával szemben gyengült a magyar forint, de napközben is közepesen erős volt a mozgás.
A kormány új rendeletcsomagja értelmében Magyarország 800 millió köbméterrel növeli belföldi földgázkészletét.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizapiacon.
Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1579,88 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel 124 235,55 ponton zárt szerdán.
Több mint 600 millió forint tűnhetett el, a bizalom teljesen összeomlott a dolgozók körében.
A lengyelek tíz év alatt hatalmasat zárkóztak, miközben a magyar mutató jóval lassabban javult.
Lehullt a lepel a magyar boltokban árult italokról: komoly lépésekre kényszerült az ismert hazai cég
A GVH 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, közte a Fonte Viva Kft.-vel szemben.
A közel-keleti fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt tartósan magasan maradó energiaárak súlyos gazdasági válsággal fenyegetik Európát.
Az intézkedés nemcsak súlyos kártérítési pereket és uniós eljárásokat vonhat maga után, hanem a nemzetközi energiapiaci szabályozást is felboríthatja.
Baljós jelek a hazai munkahelyeken: kiderült, a vállalkozások mekkora része készülhet hamarosan leépítésre
A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága gyakorlatilag nem változott, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó kilátás enyhén emelkedett.
A vállalatcsoport hetek óta a fejlesztések átütemezésén dolgozik, és csak az oktatási intézményeket érintő, valamint a sürgős és halaszthatatlan munkákat végzi el.
Az első szavazók idén nemzeti színű karkötőt kapnak, a szavazólapokat pedig speciális vízjellel védik.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
