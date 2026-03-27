4,8 százalékos a hazai munkanélküliségi mutató, vagyis most összesen 231 ezer állástalan van az országban. Emellett 4,6 millióan dolgoznak.
Búcsút inthetünk az amerikai fizetési óriásoknak? Egyre több kereskedő csatlakozik az európai riválishoz
A Trump-kormányzat lépései miatt egyre sürgetőbbé válik, hogy Európa függetlenedjen az amerikai fizetési rendszerektől. Ez a kényszer jelentősen felgyorsította a kontinens saját megoldása, a Wero platform térnyerését. A Mastercard, a Visa és az Apple Pay európai riválisaként fejlesztett rendszerhez már több nagy kereskedő is csatlakozott, hogy csökkentsék a tengerentúli kitettségüket - számolt be a Portfolio.
A brüsszeli székhelyű Európai Fizetési Kezdeményezés (EPI) által 2024-ben elindított Wero mögött ma már 45 pénzintézet és fintech cég áll. Martina Weimert vezérigazgató rámutatott, hogy a kereskedők komolyan számolnak egy olyan forgatókönyvvel, amelyben az Egyesült Államok esetleg elvágja Európát a saját pénzügyi hálózataitól. Ezt az aggodalmat jól mutatja, hogy nemrég két nagyvállalat is a geopolitikai ellenálló képesség növelése érdekében tért át az európai rendszer használatára. A cégvezető hangsúlyozta: az amerikai függőség lazítása ma már nem elméleti kérdés, hanem gyakorlati szükségszerűség. A gazdasági és politikai változások ugyanis rendkívül gyorsan végbemehetnek.
A Wero előtt ugyanakkor még komoly akadályok állnak. A platform jelenleg csak a magánszemélyek közötti (P2P) utalásokat támogatja. Eközben az eurózóna kártyás fizetéseinek kétharmadát továbbra is a Visa és a Mastercard uralja.
A helyzetet nehezíti a piac töredezettsége is, hiszen több tagállam – például Spanyolország és Olaszország – erős hazai fizetési rendszert működtet. E kihívások ellenére a Wero felhasználóbázisa folyamatosan bővül. A jelenleg Belgiumban, Franciaországban és Németországban elérhető szolgáltatás ügyfeleinek száma az elmúlt hónapokban 43,5 millióról 52,5 millióra nőtt. A tervek szerint a hálózat a következő egy évben Luxemburgban és Hollandiában is elindul.
Az Európai Központi Bank (EKB) által 2029-re tervezett digitális euró a vezérigazgató szerint nem versenytársa, hanem kiegészítője lesz a Werónak. A jegybanki digitális pénzt (CBDC) zökkenőmentesen integrálhatják majd a platform digitális pénztárcájába. Weimert ugyanakkor bírálta a bevezetés lassú ütemét. Kifejtette, hogy miközben az európai pénzügyi szuverenitás megteremtése napi szintű téma, kockázatos és nehezen érthető, miért kell a kontinensnek még öt évet várnia egy működőképes központi megoldásra.
Kutatás: Hol tart a céged a digitális versenyben?
Rekordot döntött a hitelőrület Magyarországon: erre verik el a milliókat, de van egy buktató, amiről kevesen tudnak
Pörög a hitelpiac Magyarországon, egyre nagyobb összegeket vesznek fel a háztartások, miközben az infláció már visszahúzódott.
A kormány új rendeletcsomagja értelmében Magyarország 800 millió köbméterrel növeli belföldi földgázkészletét.
Erősödött szerdán a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi devizapiacon.
Hatalmas bejelentés érkezett: megvan az amerikai engedély a Mol gigabizniszéhez, mégis váratlan dolog történt a tőzsdén
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1579,88 pontos, 1,29 százalékos emelkedéssel 124 235,55 ponton zárt szerdán.
Több mint 600 millió forint tűnhetett el, a bizalom teljesen összeomlott a dolgozók körében.
A lengyelek tíz év alatt hatalmasat zárkóztak, miközben a magyar mutató jóval lassabban javult.
Lehullt a lepel a magyar boltokban árult italokról: komoly lépésekre kényszerült az ismert hazai cég
A GVH 2024 nyarán PET palackokkal kapcsolatos zöld állítások miatt indított versenyfelügyeleti eljárást több vállalkozással, közte a Fonte Viva Kft.-vel szemben.
A közel-keleti fegyveres konfliktus és a Hormuzi-szoros lezárása miatt tartósan magasan maradó energiaárak súlyos gazdasági válsággal fenyegetik Európát.
Az intézkedés nemcsak súlyos kártérítési pereket és uniós eljárásokat vonhat maga után, hanem a nemzetközi energiapiaci szabályozást is felboríthatja.
Baljós jelek a hazai munkahelyeken: kiderült, a vállalkozások mekkora része készülhet hamarosan leépítésre
A vállalkozások foglalkoztatási hajlandósága gyakorlatilag nem változott, az értékesítési árak várható alakulására vonatkozó kilátás enyhén emelkedett.
A vállalatcsoport hetek óta a fejlesztések átütemezésén dolgozik, és csak az oktatási intézményeket érintő, valamint a sürgős és halaszthatatlan munkákat végzi el.
Az első szavazók idén nemzeti színű karkötőt kapnak, a szavazólapokat pedig speciális vízjellel védik.
Súlyos árat fizethet Magyarország az ukrán szállítások leállításáért: hiába a teli tárolók, óriási feszültség jöhet
Összességében a döntés rövid távon Ukrajnát hozza nehezebb helyzetbe, de hosszabb távon Magyarország is veszíthet a stratégiai pozíciójából.
A Brent olaj ára mintegy 5%-kal esett a reggeli kereskedésben, miután Washington tárgyalási javaslatot küldött Iránnak.
Nagyot ugrott a magyar olajóriás részvénye: sorsdöntő szintekhez értek a legkedveltebb hazai papírok
Námileg javult a nemzetközi befektetői hangulat, így a pozitív tartományban nyithat a BUX index.
Az eurót hét órakor 389,36 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 391,57 forint után.
Az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) elfogadta a Mol beadványát.
Hidegzuhany a csökkenő árak után: fenyegető veszély miatt kellett azonnal behúznia a kéziféket a jegybanknak
A döntés elsőre meglepőnek tűnhet, mert az infláció jelentősen mérséklődött az elmúlt időszakban.
