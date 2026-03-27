Búcsút inthetünk az amerikai fizetési óriásoknak? Egyre több kereskedő csatlakozik az európai riválishoz

A Trump-kormányzat lépései miatt egyre sürgetőbbé válik, hogy Európa függetlenedjen az amerikai fizetési rendszerektől. Ez a kényszer jelentősen felgyorsította a kontinens saját megoldása, a Wero platform térnyerését. A Mastercard, a Visa és az Apple Pay európai riválisaként fejlesztett rendszerhez már több nagy kereskedő is csatlakozott, hogy csökkentsék a tengerentúli kitettségüket - számolt be a Portfolio.

A brüsszeli székhelyű Európai Fizetési Kezdeményezés (EPI) által 2024-ben elindított Wero mögött ma már 45 pénzintézet és fintech cég áll. Martina Weimert vezérigazgató rámutatott, hogy a kereskedők komolyan számolnak egy olyan forgatókönyvvel, amelyben az Egyesült Államok esetleg elvágja Európát a saját pénzügyi hálózataitól. Ezt az aggodalmat jól mutatja, hogy nemrég két nagyvállalat is a geopolitikai ellenálló képesség növelése érdekében tért át az európai rendszer használatára. A cégvezető hangsúlyozta: az amerikai függőség lazítása ma már nem elméleti kérdés, hanem gyakorlati szükségszerűség. A gazdasági és politikai változások ugyanis rendkívül gyorsan végbemehetnek.

A Wero előtt ugyanakkor még komoly akadályok állnak. A platform jelenleg csak a magánszemélyek közötti (P2P) utalásokat támogatja. Eközben az eurózóna kártyás fizetéseinek kétharmadát továbbra is a Visa és a Mastercard uralja.

A helyzetet nehezíti a piac töredezettsége is, hiszen több tagállam – például Spanyolország és Olaszország – erős hazai fizetési rendszert működtet. E kihívások ellenére a Wero felhasználóbázisa folyamatosan bővül. A jelenleg Belgiumban, Franciaországban és Németországban elérhető szolgáltatás ügyfeleinek száma az elmúlt hónapokban 43,5 millióról 52,5 millióra nőtt. A tervek szerint a hálózat a következő egy évben Luxemburgban és Hollandiában is elindul.

Az Európai Központi Bank (EKB) által 2029-re tervezett digitális euró a vezérigazgató szerint nem versenytársa, hanem kiegészítője lesz a Werónak. A jegybanki digitális pénzt (CBDC) zökkenőmentesen integrálhatják majd a platform digitális pénztárcájába. Weimert ugyanakkor bírálta a bevezetés lassú ütemét. Kifejtette, hogy miközben az európai pénzügyi szuverenitás megteremtése napi szintű téma, kockázatos és nehezen érthető, miért kell a kontinensnek még öt évet várnia egy működőképes központi megoldásra.

