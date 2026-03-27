2026. március 27. péntek Hajnalka
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép fiatal hölgy használja mobiltelefon rendelés online vásárlás termék és fizető számla hitelkártyával ül a kanapén a nappaliban a házban, karantén tevékenység, Fun tevékenység a coronavírus megelőzésére.
Gazdaság

Búcsút inthetünk az amerikai fizetési óriásoknak? Egyre több kereskedő csatlakozik az európai riválishoz

Pénzcentrum
2026. március 27. 08:54

A Trump-kormányzat lépései miatt egyre sürgetőbbé válik, hogy Európa függetlenedjen az amerikai fizetési rendszerektől. Ez a kényszer jelentősen felgyorsította a kontinens saját megoldása, a Wero platform térnyerését. A Mastercard, a Visa és az Apple Pay európai riválisaként fejlesztett rendszerhez már több nagy kereskedő is csatlakozott, hogy csökkentsék a tengerentúli kitettségüket - számolt be a Portfolio.

A brüsszeli székhelyű Európai Fizetési Kezdeményezés (EPI) által 2024-ben elindított Wero mögött ma már 45 pénzintézet és fintech cég áll. Martina Weimert vezérigazgató rámutatott, hogy a kereskedők komolyan számolnak egy olyan forgatókönyvvel, amelyben az Egyesült Államok esetleg elvágja Európát a saját pénzügyi hálózataitól. Ezt az aggodalmat jól mutatja, hogy nemrég két nagyvállalat is a geopolitikai ellenálló képesség növelése érdekében tért át az európai rendszer használatára. A cégvezető hangsúlyozta: az amerikai függőség lazítása ma már nem elméleti kérdés, hanem gyakorlati szükségszerűség. A gazdasági és politikai változások ugyanis rendkívül gyorsan végbemehetnek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Wero előtt ugyanakkor még komoly akadályok állnak. A platform jelenleg csak a magánszemélyek közötti (P2P) utalásokat támogatja. Eközben az eurózóna kártyás fizetéseinek kétharmadát továbbra is a Visa és a Mastercard uralja.

A helyzetet nehezíti a piac töredezettsége is, hiszen több tagállam – például Spanyolország és Olaszország – erős hazai fizetési rendszert működtet. E kihívások ellenére a Wero felhasználóbázisa folyamatosan bővül. A jelenleg Belgiumban, Franciaországban és Németországban elérhető szolgáltatás ügyfeleinek száma az elmúlt hónapokban 43,5 millióról 52,5 millióra nőtt. A tervek szerint a hálózat a következő egy évben Luxemburgban és Hollandiában is elindul.

Az Európai Központi Bank (EKB) által 2029-re tervezett digitális euró a vezérigazgató szerint nem versenytársa, hanem kiegészítője lesz a Werónak. A jegybanki digitális pénzt (CBDC) zökkenőmentesen integrálhatják majd a platform digitális pénztárcájába. Weimert ugyanakkor bírálta a bevezetés lassú ütemét. Kifejtette, hogy miközben az európai pénzügyi szuverenitás megteremtése napi szintű téma, kockázatos és nehezen érthető, miért kell a kontinensnek még öt évet várnia egy működőképes központi megoldásra.

Címlapkép: Getty Images
#digitális #fizetés #jegybank #átutalás #gazdaság #pénzügy #eu #eurózóna #fintech #központi bank #geopolitika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:13
09:57
09:50
09:41
09:06
NAPTÁR
Tovább
2026. március 27. péntek
Hajnalka
13. hét
Március 27.
Színházi világnap
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Szabad felhasználású jelzáloghitel
lényege, hogy tehermentes ingatlanra kedvező kamatfeltételekkel vehetünk fel kölcsönt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
