Felvesszük a kesztyűt az amerikai óriásokkal: saját lábára áll az EU ezen a fontos területen

Megkezdte működését az EU-ban az Európai Fizetési Kezdeményezés (EPI) keretében kifejlesztett Wero fizetési rendszer.

A Wero rendszer 16 európai pénzintézet kezdeményezésére jött létre a Paypal online fizetési rendszer, valamint a Mastercard és a Visa nemzetközi fizetési rendszerek ellensúlyaként. Bevezetésével számos pénzintézet ügyfelei, köztük Németországban és Belgiumban is átutalhatnak majd pénzt egyik mobileszközről a másikra telefonszám vagy e-mail cím használatával és az utaláshoz már nem lesz szükség a címzett 22 jegyű IBAN-számára. A pénz tíz másodpercen belül jóváírásra kerül a címzett számláján. Várhatóan hamarosan Hollandia és Franciaország is bekapcsolódik a rendszerbe, és még az idén csatlakozik a német Deutsche Bank is.

Tervek szerint 2025-től a Wero-felhasználók ezen a rendszeren keresztül is fizethetnek majd online és bolti vásárlásokért.

Az Európai Fizetési Kezdeményezés 14 uniós bank és két pénzforgalmi vállalat közös projektje, amelyet 2020-ban hoztak létre. A cél olyan fizetési megoldások kifejlesztése, amelyek felvehetik a versenyt az egyesült államokbeli pénzügyi óriásokkal, köztük a Visa és a Mastercard, valamint az Apple Pay és a Google Pay szolgáltatásokkal. A projektet az Európai Unió vezetése, köztük az Európai Központi Bank (EKB) és az Európai Bizottság is támogatja.